Историки нередко придерживаются позитивизма не из склонности выдавать свои мысли за мысли древних (хотя и этот мотив важен), но из сознания ограниченности собственных возможностей. Если кто-то подумал, что я излишне критичен к коллегам, пусть вспомнит высказывание об историках нашего общего коллеги Анатоля Франса в его остросатирической книге «Остров пингвинов»: «Историки переписывают Друг друга. Таким способом они избавляют себя от лишнего труда и от обвинений в самонадеянности. Следуйте их примеру, не будьте оригинальны. Оригинально мыслящий историк вызывает всеобщее недоверие, презрение и отвращение». «Ведь если вы выскажете новую точку зрения, — передразнивает историк своих коллег, — какую-нибудь оригинальную мысль, если изобразите людей и обстоятельства в каком-нибудь неожиданном свете, вы приведете читателя в удивление. А читатель не любит удивляться. В истории он ищет только вздора, издавна ему известного. Пытаясь чему-нибудь научить читателя, вы лишь обидите и рассердите его. Не пробуйте его просвещать, он завопит, что вы оскорбляете его верования». Каждый шаг в исследовании реальной истории, истории живых и мыслящих людей, это не только борьба с историческим материалом, но и опровержение стереотипов, ставших для множества людей предметом веры.

Андрей Богданов - Повседневная жизнь Древней Руси

М.: Молодая гвардия, 2016. - 526 с. ил.

ISBN 978-5-235-03912-4

Андрей Богданов - Повседневная жизнь Древней Руси – Содержание

Введение. Тема и источники

Часть первая. РУСЬ

Легенды о первых князьях

Рюрик и Рюриковичи

Летописи

Никон Великий

Варяги и русь

Кто такой Рюрик?

«Мы от рода русского»

Начало Руси по Никону Великому

Начало Руси по «Повести временных лет»

Князь Игорь

Смерть Вещего Олега

Гибель Игоря

Древнейшее сказание

Итоги

Часть вторая. РОЖДЕНИЕ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Одна против мира

Ладья

Мужи

Похороны

Норманисты и антинорманисты

Двор князя русского

Русы и славяне

У стен Киева

Месть

Строительство

Русь и Византия

«Игемон и архонтисса росов»

Первое просвещение Руси

Часть третья. ВРЕМЕНА БЫЛИННЫЕ

Русское оружие

Домашние заботы

Великие пути

Поход на Дунай

Война с империей

Усобицы

Усобицы и война

Закон и порядок

Богатыри

Язычество и христианство

Любовь и брак

Большая семья

Заключение