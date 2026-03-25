Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy

Историки нередко придерживаются позитивизма не из склонности выдавать свои мысли за мысли древних (хотя и этот мотив важен), но из сознания ограниченности собственных возможностей. Если кто-то подумал, что я излишне критичен к коллегам, пусть вспомнит высказывание об историках нашего общего коллеги Анатоля Франса в его остросатирической книге «Остров пингвинов»: «Историки переписывают Друг друга. Таким способом они избавляют себя от лишнего труда и от обвинений в самонадеянности. Следуйте их примеру, не будьте оригинальны. Оригинально мыслящий историк вызывает всеобщее недоверие, презрение и отвращение». «Ведь если вы выскажете новую точку зрения, — передразнивает историк своих коллег, — какую-нибудь оригинальную мысль, если изобразите людей и обстоятельства в каком-нибудь неожиданном свете, вы приведете читателя в удивление. А читатель не любит удивляться. В истории он ищет только вздора, издавна ему известного. Пытаясь чему-нибудь научить читателя, вы лишь обидите и рассердите его. Не пробуйте его просвещать, он завопит, что вы оскорбляете его верования». Каждый шаг в исследовании реальной истории, истории живых и мыслящих людей, это не только борьба с историческим материалом, но и опровержение стереотипов, ставших для множества людей предметом веры.

Андрей Богданов - Повседневная жизнь Древней Руси

М.: Молодая гвардия, 2016. - 526 с. ил.

ISBN 978-5-235-03912-4

Андрей Богданов - Повседневная жизнь Древней Руси – Содержание

Введение. Тема и источники

Часть первая. РУСЬ

  • Легенды о первых князьях

  • Рюрик и Рюриковичи

  • Летописи

  • Никон Великий

  • Варяги и русь

  • Кто такой Рюрик?

  • «Мы от рода русского»

  • Начало Руси по Никону Великому

  • Начало Руси по «Повести временных лет»

  • Князь Игорь

  • Смерть Вещего Олега

  • Гибель Игоря

  • Древнейшее сказание

  • Итоги

Часть вторая. РОЖДЕНИЕ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

  • Одна против мира

  • Ладья

  • Мужи

  • Похороны

  • Норманисты и антинорманисты

  • Двор князя русского

  • Русы и славяне

  • У стен Киева

  • Месть

  • Строительство

  • Русь и Византия

  • «Игемон и архонтисса росов»

  • Первое просвещение Руси

Часть третья. ВРЕМЕНА БЫЛИННЫЕ

  • Русское оружие

  • Домашние заботы

  • Великие пути

  • Поход на Дунай

  • Война с империей

  • Усобицы

  • Усобицы и война

  • Закон и порядок

  • Богатыри

  • Язычество и христианство

  • Любовь и брак

  • Большая семья

Заключение

