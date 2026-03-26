Богданов - Русские патриархи от Иова до Иосифа

Легко предположить что Ивану Грозному, ввергшему страну в Великое разорение, страшившемуся и периодически вырезавшему даже ближайших сторонников, была глубоко чужда мысль об укреплении авторитета московского первосвященника (он менял и изводил московских митрополитов примерно так же, как и своих жен). Но вот Грозный царь умер. 31 мая 1584 г. на московский престол был венчан Федор Иоаннович. Константинопольскому патриарху на помин души усопшего царя было отправлено 1000 рублей милостыни. Богатые дары были посланы и главам других православных церквей, греческих и славянских, по старшинству: Иерусалимскому патриарху — 900 рублей поминальных и 82 рубля за здравие нового царя и царицы и т. д. Московское правительство не забыло своей милостыней и знаменитые православные монастыри — но его посланники нигде ни словом, ни намеком не обмолвились о желании устроить в Москве патриарший престол. Все шло как прежде. И вдруг в 1586 г. оказалось, что мысль об учреждении в России патриаршества чрезвычайно занимает московские власти, светские и церковные, начиная с царя Федора Иоанновича и митрополита Дионисия. Крупнейшие светские и церковные историки (включая С.М. Соловьева, митрополита Московского и Коломенского Макария, профессора Московской духовной академии Н.Ф. Каптерева) описывают эти события единодушно, не вдаваясь, впрочем, в их подоплеку и смешивая в своих рассказах два совершенно разных источника: статейный список Посольского приказа, документально фиксировавший происходившее в 1586 г., и историко-публицистическое сказание, составленное уже после учреждения в России патриаршества, в условиях безраздельного правления Бориса Годунова.

Богданов Андрей - Русские патриархи от Иова до Иосифа

М.: Академический проект, 2015. 421 с.

Серия "Русская история: эпохи"

ISBN 978-5-8291-1794-8

Богданов Андрей - Русские патриархи от Иова до Иосифа - Оглавление

Первое полное издание

Предисловие

ПАТРИАРХ ИОВ

Глава 1. Учреждение патриаршего престола

Глава 2. Житие и подвизи

Глава 3. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ИГНАТИЙ

Глава 1. Святитель царя Димитрия

Глава 2. В сетях государственной измены

Глава 3. Путь к гражданской войне

Глава 4. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН

Глава 1. Пастырь для смятенного стада

Глава 2. Между царем и народом

Глава 3. На пепелище

Глава 4. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ

Глава 1. Боярин Федор Никитич Романов

Глава 2. «Нареченный» патриарх

Глава 3. «Твердый адамант»

Глава 4. Хозяин земли русской

Глава 5. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ИОАСАФ І

ПАТРИАРХ ИОСИФ

Источники и литература

Список сокращений