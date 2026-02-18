Богораз - Из архива - Избранные труды по шаманству (1934–1936 гг.)

Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism, Shamanism

Сборник «Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству», включающий работы 1934–1936 годов, представляет собой вершину этнографических исследований Владимира Германовича Богораза (Тана) — выдающегося учёного и одного из основателей советской этнографии. Эти труды стали итогом его многолетней работы на Чукотке и обобщают колоссальный полевой материал, собранный в ходе Джезуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции.

В работах этого периода Богораз подробно описывает феномен сибирского шаманизма как сложную систему, объединяющую магию, фольклор и социальную структуру. Он детально анализирует психологию «шаманского избранничества», обряды камлания, использование бубна как «транспортного средства» в мир духов, а также уникальное явление превращения пола (травестизм) у шаманов. Автор отходит от простого описания экзотики, стремясь вписать шаманство в общую эволюционную схему развития религиозных представлений человечества.

Особую ценность трудам 1930-х годов придает их теоретическая глубина: Богораз рассматривает шаманство не как «психическое заболевание», а как специфическую культурную форму адаптации и познания мира в арктических условиях. Его классификация шаманских техник и детальное описание взаимодействия шамана с духами-помощниками (келет) остаются непревзойденными по точности и по сей день являются базовыми для любого исследователя архаических верований Сибири и Севера.

Из архива - Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934–1936 гг.)

Подгот. М. М. Шахнович, Е. А. Терюковой; примеч. М. М. Шахнович. - 2-е изд.

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. — 464 с.

ISBN 978-5-288-05986-5

Из архива - Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству – Содержание

Введение (М. М. Шахнович)

Шахнович М. И. В. Г. Богораз — историк религии [1946 г.]

I. В. Г. БОГОРАЗ. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ШАМАНСТВА [1934–1936 гг.]

  • Предисловие

  • Первая часть. Определение шаманства

  • Часть вторая. Идеология шаманства

  • Часть третья. Социальная организация шаманства

II. СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ В. Г. БОГОРАЗА

  • Шаманы и безбожники у американских эскимосов

  • Стадное сознание и диффузное мышление

  • Критические замечания о теории Л. Леви-Брюля

  • Анимизм и научное мировоззрение (Тезисы доклада, прочитанного 5 мая 1934 года в Музее истории религии Академии наук СССР)

  • Анимизм и научное мировоззрение (в разрезе антирелигиозной работы среди малых народностей Севера)

  • Женские божества и матриархат у американских эскимосов в религиозных обрядах и фольклоре

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Примечания к рукописи сборника «Профессор В. Г. Богораз-Тан. Стадии развития шаманства. Исследования, статьи, лекции». 1946 г. (М. И. Шахнович)

  • Аннотированный список трудов В. Г. Богораза по истории религии [1946 г.] (сост. М. И. Шахнович)

