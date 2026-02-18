Богораз - Из архива - Избранные труды по шаманству (1934–1936 гг.)

Сборник «Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству», включающий работы 1934–1936 годов, представляет собой вершину этнографических исследований Владимира Германовича Богораза (Тана) — выдающегося учёного и одного из основателей советской этнографии. Эти труды стали итогом его многолетней работы на Чукотке и обобщают колоссальный полевой материал, собранный в ходе Джезуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции.

В работах этого периода Богораз подробно описывает феномен сибирского шаманизма как сложную систему, объединяющую магию, фольклор и социальную структуру. Он детально анализирует психологию «шаманского избранничества», обряды камлания, использование бубна как «транспортного средства» в мир духов, а также уникальное явление превращения пола (травестизм) у шаманов. Автор отходит от простого описания экзотики, стремясь вписать шаманство в общую эволюционную схему развития религиозных представлений человечества.

Особую ценность трудам 1930-х годов придает их теоретическая глубина: Богораз рассматривает шаманство не как «психическое заболевание», а как специфическую культурную форму адаптации и познания мира в арктических условиях. Его классификация шаманских техник и детальное описание взаимодействия шамана с духами-помощниками (келет) остаются непревзойденными по точности и по сей день являются базовыми для любого исследователя архаических верований Сибири и Севера.

Подгот. М. М. Шахнович, Е. А. Терюковой; примеч. М. М. Шахнович. - 2-е изд.

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. — 464 с.

ISBN 978-5-288-05986-5

Введение (М. М. Шахнович)

Шахнович М. И. В. Г. Богораз — историк религии [1946 г.]

I. В. Г. БОГОРАЗ. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ШАМАНСТВА [1934–1936 гг.]

Предисловие

Первая часть. Определение шаманства

Часть вторая. Идеология шаманства

Часть третья. Социальная организация шаманства

II. СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ В. Г. БОГОРАЗА

Шаманы и безбожники у американских эскимосов

Стадное сознание и диффузное мышление

Критические замечания о теории Л. Леви-Брюля

Анимизм и научное мировоззрение (Тезисы доклада, прочитанного 5 мая 1934 года в Музее истории религии Академии наук СССР)

Анимизм и научное мировоззрение (в разрезе антирелигиозной работы среди малых народностей Севера)

Женские божества и матриархат у американских эскимосов в религиозных обрядах и фольклоре

ПРИЛОЖЕНИЯ