Представленный словарь богословской антропологии, изданный по инициативе австрийского фонда «Про Ориенте» и московского фонда «Русское Православие», имеет задачу напомнить современной Европе о духовных корнях, которые лежат в основе ее культуры и истории, свидетельствовать о христианской природе ее нравственных ценностей.

Богословская антропология - Русско-православный - римско- католический словарь

Издания на русском и немецком языках

Русское издание Под науч. ред. прот. Андрея Лоргуса, Б. Штубенрауха

М.: Паломник; Никея, 2013. — 736 с.

ISBN 978-5-88060-036-6

ISBN 978-5-91761-194-5

Перевод с немецкого: Анна Брискина-Мюллер, Санкт-Петербург / Халле (Saale

Немецкое издание словаря:

Handworterbuch Theologische Anthropologic. Romisch-katholisch / Russisch-orthodox. Eine Gegenuberstellung

Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2012

ISBN 978-3-451-34138-0

Богословская антропология - Русско-православный - римско- католический словарь - Содержание

Приветствия

Приветствие председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона Приветствие архиепископа Венского кардинала д-ра Кристофа Шёнборна Предисловия Предисловие протоиерея Андрея Лоргуса Предисловие иерея, профессора Бертрама Штубенрауха. От переводчика Анна Брискина-Мюллер. От переводчика Словарь Основные категории БОГОЧЕЛОВЕК ИИСУС ХРИСТОС

ЧЕЛОВЕК

ЛИЧНОСТЬ

МУЖЧИНА / ЖЕНЩИНА

ДУША

ЛЮБОВЬ Алфавитные статьи Адам и Ева

Бесстрастие

Болезнь

Брак

Вера

Власть

Воздержание

Воля

Грех

Достоинство / Права человека

Дух / Духовная жизнь

Инвалидность

Исихия

Искушение

Лицо / Ипостась

Молитва

Мудрость

Обожение

Образ Божий

Образование

Общество

Память

Познание

Покаяние

Пост

Радость

Речь

Свобода

Святость

Семья

Сердце

Слово

Смерть

Смирение

Совершенство

Совесть

Созерцание

Сознание

Сон

Страдание

Страсти

Страх

Творение

Тело/Плоть

Трезвение

Труд, работа

Удовольствие

Ум/Разум

Уныние

Ценности / Этика

Чувство

Список авторов Богословского словаря

Православные авторы

Католические авторы

Часто цитируемые римско-католические документы

Двуязычный параллельный список статей

Богословская антропология - Русско-православный - римско- католический словарь - Предисловие протоиерея Андрея Лоргуса

Богословская антропология никогда не была центральной проблемой богословия, не является ею и сейчас. Традиционно богословские запросы были направлены на вероучение, на экклесиологию, Священное Писание. Как по числу исследований, так и по числу исследователей антропология относится к дисциплинам, которые рассматриваются как прикладные. В иерархии богословского корпуса наук догматика занимает первое место, а антропология ее «ученица» и соподчиненная «наследница». Такое положение антропологии никогда не привлекало особенного внимания к ней.

Тем не менее внимание человечества второй половины XX в. стало склоняться к человеку и наукам о человеке и, в частности, к богословской антропологии. Причиной тому стала антропологическая катастрофа, постигшая человечество, и прежде всего Европу и Россию, в результате революций и двух мировых войн, техногенного и информационного кризиса, экологической катастрофы и глобальной информационной опасности. Бытие человека, как человека, оказалось в опасности. Сам человек утратил преемственную связь с традицией, с самим собой, с опытным знанием себя, своих корней, своей природы.

Христианская антропология — центральная наука о человеке для христианской культуры прежде всего Европы и России. Это также актуально для христианских стран Америки и других континентов. Значение антропологии — в ее базовом, фундаментальном характере. Сегодня антропология становится опорой и фундаментом построения прочного научного и духовного знания о человеке, открывающего возможность построения гуманистического образа жизни, развития и социальных отношений.

Для христианского мира, для культур и Церквей Востока и Запада богословская антропология равно фундаментальна, равно значима. Поэтому так важен диалог двух культур и двух традиций. Мы понимаем, что диалог осложнен взаимоотношением двух Церквей, имеющих исторические, канонические и политические проблемы. Тем больше у нас желания сделать богословский диалог профессиональным, содержательным, обоснованным. Этому и служит наша совместная работа, которая началась с богословских встреч в 2002 г. в Вене, когда состоялась первая конференция между католическими и православными антропологами. Вторая конференция прошла в Москве в 2003 г., а третья в 2005 г., вновь в Вене. Все они были посвящены антропологическим проблемам, в том числе темам жизни и смерти, личности, свободы, правам человека, актуальным проблемам человека. Богословский антропологический словарь, таким образом, является результатом длительного богословского диалога.

В 2005 г. на третьей конференции, в Вене, проф. Бертрам Штубенраух предложил создать антропологический справочник с параллельными текстами двух традиций: русской православной и немецкой католической. Идея профессора Б. Штубенрауха заключалась в научно-богословском сопоставлении подходов и позиций, а для этого было необходимо компаративистское исследование двух традиций на основе идентичных по содержанию текстов. В этом задача нашего словаря.

17/03/2015