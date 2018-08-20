Богословская антропология
Представленный словарь богословской антропологии, изданный по инициативе австрийского фонда «Про Ориенте» и московского фонда «Русское Православие», имеет задачу напомнить современной Европе о духовных корнях, которые лежат в основе ее культуры и истории, свидетельствовать о христианской природе ее нравственных ценностей.
Богословская антропология - Русско-православный - римско- католический словарь
Издания на русском и немецком языках
Русское издание
Под науч. ред. прот. Андрея Лоргуса, Б. Штубенрауха
М.: Паломник; Никея, 2013. — 736 с.
ISBN 978-5-88060-036-6
ISBN 978-5-91761-194-5
Перевод с немецкого: Анна Брискина-Мюллер, Санкт-Петербург / Халле (Saale
Немецкое издание словаря:
Handworterbuch Theologische Anthropologic. Romisch-katholisch / Russisch-orthodox. Eine Gegenuberstellung
Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2012
ISBN 978-3-451-34138-0
Богословская антропология - Русско-православный - римско- католический словарь - Содержание
Приветствия
Приветствие председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона
Приветствие архиепископа Венского кардинала д-ра Кристофа Шёнборна
Предисловия
Предисловие протоиерея Андрея Лоргуса
Предисловие иерея, профессора Бертрама Штубенрауха. От переводчика
Анна Брискина-Мюллер. От переводчика
Словарь
Основные категории
- БОГОЧЕЛОВЕК ИИСУС ХРИСТОС
- ЧЕЛОВЕК
- ЛИЧНОСТЬ
- МУЖЧИНА / ЖЕНЩИНА
- ДУША
- ЛЮБОВЬ
Алфавитные статьи
- Адам и Ева
- Бесстрастие
- Болезнь
- Брак
- Вера
- Власть
- Воздержание
- Воля
- Грех
- Достоинство / Права человека
- Дух / Духовная жизнь
- Инвалидность
- Исихия
- Искушение
- Лицо / Ипостась
- Молитва
- Мудрость
- Обожение
- Образ Божий
- Образование
- Общество
- Память
- Познание
- Покаяние
- Пост
- Радость
- Речь
- Свобода
- Святость
- Семья
- Сердце
- Слово
- Смерть
- Смирение
- Совершенство
- Совесть
- Созерцание
- Сознание
- Сон
- Страдание
- Страсти
- Страх
- Творение
- Тело/Плоть
- Трезвение
- Труд, работа
- Удовольствие
- Ум/Разум
- Уныние
- Ценности / Этика
- Чувство
Список авторов Богословского словаря
Православные авторы
Католические авторы
Часто цитируемые римско-католические документы
Двуязычный параллельный список статей
Богословская антропология - Русско-православный - римско- католический словарь - Предисловие протоиерея Андрея Лоргуса
Богословская антропология никогда не была центральной проблемой богословия, не является ею и сейчас. Традиционно богословские запросы были направлены на вероучение, на экклесиологию, Священное Писание. Как по числу исследований, так и по числу исследователей антропология относится к дисциплинам, которые рассматриваются как прикладные. В иерархии богословского корпуса наук догматика занимает первое место, а антропология ее «ученица» и соподчиненная «наследница». Такое положение антропологии никогда не привлекало особенного внимания к ней.
Тем не менее внимание человечества второй половины XX в. стало склоняться к человеку и наукам о человеке и, в частности, к богословской антропологии. Причиной тому стала антропологическая катастрофа, постигшая человечество, и прежде всего Европу и Россию, в результате революций и двух мировых войн, техногенного и информационного кризиса, экологической катастрофы и глобальной информационной опасности. Бытие человека, как человека, оказалось в опасности. Сам человек утратил преемственную связь с традицией, с самим собой, с опытным знанием себя, своих корней, своей природы.
Христианская антропология — центральная наука о человеке для христианской культуры прежде всего Европы и России. Это также актуально для христианских стран Америки и других континентов. Значение антропологии — в ее базовом, фундаментальном характере. Сегодня антропология становится опорой и фундаментом построения прочного научного и духовного знания о человеке, открывающего возможность построения гуманистического образа жизни, развития и социальных отношений.
Для христианского мира, для культур и Церквей Востока и Запада богословская антропология равно фундаментальна, равно значима. Поэтому так важен диалог двух культур и двух традиций. Мы понимаем, что диалог осложнен взаимоотношением двух Церквей, имеющих исторические, канонические и политические проблемы. Тем больше у нас желания сделать богословский диалог профессиональным, содержательным, обоснованным. Этому и служит наша совместная работа, которая началась с богословских встреч в 2002 г. в Вене, когда состоялась первая конференция между католическими и православными антропологами. Вторая конференция прошла в Москве в 2003 г., а третья в 2005 г., вновь в Вене. Все они были посвящены антропологическим проблемам, в том числе темам жизни и смерти, личности, свободы, правам человека, актуальным проблемам человека. Богословский антропологический словарь, таким образом, является результатом длительного богословского диалога.
В 2005 г. на третьей конференции, в Вене, проф. Бертрам Штубенраух предложил создать антропологический справочник с параллельными текстами двух традиций: русской православной и немецкой католической. Идея профессора Б. Штубенрауха заключалась в научно-богословском сопоставлении подходов и позиций, а для этого было необходимо компаративистское исследование двух традиций на основе идентичных по содержанию текстов. В этом задача нашего словаря.
17/03/2015
А могу ли я получить эту книгу по целевой программе, а то я что-то никак не могу понять как это сделать и сколько будет стоить?
Напишите мне в личку тогда, если по ссылке не нашли ответ.
а сканировать книжку предполагается?
вроде она качественной получилась по содержанию,
да и вряд ил что-то подобное выйдет в ближайшие годы
Так она есть у нас уже с момента расположения сообщения
с 17/03/2015