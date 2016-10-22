Роман СОЛОВИЙ - Предисловие к спецвыпуску

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕФОРМАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

II. ПРОТЕСТАНТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ

III. РЕФОРМАЦИЯ В ГОРИЗОНТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

IV. МЕРОПРИЯТИЯ «РЕФОРМАЦИЯ 500»

Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия - Спецвыпуск - Реформация-500 - Реформация: история и современность - 2015 - Роман СОЛОВИЙ - Предисловие к спецвыпуску

Международная научно-практическая конференция «РЕФОРМАЦИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 24-25 апреля 2015 года в г. Вильнюс, Литва - International AcademiccPractical Conference: «THE REFORMATION: ITS HISTORY AND CONTEMPORARY SIGNIFICANCE» (Commemorating the 500th anniversary of the Reformation) 24-25 April 2015, Vilnius, Lithuania.

Конференция была организована Исследовательским центром Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации при поддержке и участии Вильнюсского теологического колледжа и Евангельского библейского института. Эта конференция стала первым проектом в рамках широкой программы мероприятий ЕААА «Реформация 500», посвященной грядущему юбилею начала реформационной эпохи.

Участники конференции ставили своей целью переосмыслить исторический путь протестантизма и его влияния на развитие христианства и всей западной цивилизации, а также по-новому оценить значение реформационного наследия для современности и задаться вопросом о его творческой рецепции в поиске ответов на нынешние вызовы для христианского богословия и свидетельства.

На первом заседании конференции, посвященном историческим и региональным особенностям европейской Реформации, выступили Президент ЕААА С. В. Санников, преподаватель Евро-азиатской теологической семинарии С. И. Толоконников, докторант Сент-Эндрюсского университета Александр Гейченко, преподаватели Санкт-Петербургского христианского университета Т. К. Никольская и Ю. Н. Красникова, епископ Евангелическо-Лютеранской церкви Аугсбургского исповедания в России Павел Левушкан, преподаватель Европейского гуманитарного университета Юрий Бачище, а также продекан и доцент исторического факультета Университета эдукологии Литвы Деймантас Карвялис.

Второе заседание было посвящено теме «Протестантская философия и теология». Результатами своих исследований поделились преподаватель Библейского богословского института Ольга Запрометова, заместитель декана Московской богословской семинарии ЕХБ Алексей Маркевич, преподаватель Западно-Сибирского библейского колледжа Андрей Нагибауэр и магистрант Киевского национального университета Анатолий Денисенко.

На третьем заседании «Реформация в горизонте европейской культуры» выступили кандидат технических наук В. В. Обровец, преподаватель Вильнюсской христианской гимназии Томас Дичюс, доцент Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова В.Л. Хромец и преподаватель Каменец-Подольского национального университета И. А. Гуцул.

Кроме пленарного заседания в первый день состоялся круглый стол «Реформация и христианство в современном мире» (модератор – научный сотрудник ИЦ ЕААА М. М.Мокиенко), во время которого происходил обмен мнениями о возможностях продолжения Реформации в постсекулярном мире, велась полемика по актуальным проблемам современного протестантского богословия.

Во второй день конференции также состоялась презентация программы мероприятий ЕААА «Реформация 500», включающей в себя богословские конференции, межконфессиональные

круглые столы, культурно-просветительские и образовательные мероприятия, издание исторических источников и новых исследований по наследию протестантизма, а также конкурс студенческих научных работ.

Всего в конференции приняли участие 55 участников, представляющих Беларусь, Латвию, Литву, Россию,США, Украину, Эстонию. Результаты конференции опубликованы в данном специальном выпуске журнала ЕААА «Богословские размышлее

ния».

Участники конференции обращают внимание на актуальность поднятой проблематики и высокий уровень организации мероприятия. В частности, доцент Санкт-Петербургского христианского университета Юлия Красникова отмечает: «Это одна из неемногих научных конференций, на которой был выдержан регламент.

Научная ценность некоторых докладов конференции несомненна и подлежит более глубокому и детальному анализу и обсуждению. Дискуссии по поднимаемым проблемам не утихали и в кулуарах. Спасибо всем за теплую дружескую атмосферу». Преподаватель Киевского библейского института Даниел Кучурян подчеркивает: «Конференция открыла для меня другую сторону Реформации – не только как события, которое происходило во времена Лютера, но и как процесса, который продолжается и будет продолжаться. Теперь

я считаю себя частью Реформации и в тоже время чувствую ответственностьза то, чтобы Реформация продолжалась дальше».

Ответственный секретарь конференции, Руководитель Исследовательского центра ЕААА, Роман Соловий

Видеозапись докладов конференции можно посмотреть на канале EAAA в YouTube по адресу: http://bit.ly/Reformation500Vilnius2015

Информацию о всех мероприятиях проекта «Реформация 500» смотрите на сайте: http://reformation500.eeaaa.info