Богословские размышления - Реформация - история и современность
«БОГОСЛОВСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Евроазиатский журнал богословия» -
рецензируемый журнал, издающий научные статьи, которые написаны авторами евангельской традиции из стран Восточной Европы и Евразии.
Цель журнала – способствовать развитию евангельского богословия в этих странах и знакомить современный христианский мир с их богословской мыслью.
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ЕААА/Богословские размышления
ЕААА/Богословские размышления
ул. Кавказская, д.1, кв.2
г. Ровно
Украина 33013
Тел.: +380672232023
Сайт журнала http://reflections.e-aaa.info
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Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия - Спецвыпуск - Реформация-500 - Реформация: история и современность - 2015
СПЕЦВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ ЕААА
Главный редактор Editor-in-Chief
Cергей Санников (ЕААА) Sergey Sannikov (EAAA)
Административный редактор Editor Adminisrator
Роман Соловий (ЕАAА) Roman Soloviy (ЕАAА)
Технический редактор Designer
Лев Голодецкий (ЕАAА) Lev Golodetsky (ЕАAА)
Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия - Спецвыпуск - Реформация-500 - Реформация: история и современность - 2015
Роман СОЛОВИЙ - Предисловие к спецвыпуску
I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕФОРМАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Сергей САННИКОВ - Имплементация Semper Reformanda во временных и культурных контекстах Восточной и Западной Европы
- Сергей ТОЛОКОННИКОВ - Влияние Реформации на сферу образования в Великом Княжестве Литовском с середины XVI в. до середины XVII в.
- Александр ГЕЙЧЕНКО - [Post]]Reformation Influences and the Coming of Age of the Baptist Movement in the Russian Empire (1858–1911)
- Юлия КРАСНИКОВА - Религиозное течение духовных христиан (молокан) в среде российского крестьянства XIX века
- Павел ЛЕВУШКАН - «Высокоцерковное движение» в лютеранстве XX–XXI вв.
- Юрий БАЧИЩЕ - О ранней истории виленской Церкви Христиан Веры Евангельской
- Татьяна НИКОЛЬСКАЯ - Русские протестанты: отношение к политике (советский период)
- Константин ТЕТЕРЯТНИКОВ - Вызов Реформации для евангельской церкви эпохи постмодерна
- Владимир РУСЕЦКИЙ - Проблемы Виленской общины ХВЕ в период становления
II. ПРОТЕСТАНТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ
- Ольга ЗАПРОМЕТОВА - The Faith of Luther and Pentecostalism
- Андрей НАГИБАУЭР - Богословие Эберхарда Юнгеля и возможность неметафизического мышления о Боге
- Анатолий ДЕНИСЕНКО - Теология «смерти Бога» и совершеннолетие мира: Ницше, Бонхёффер и радикальный протестантизм ХХ ст.
III. РЕФОРМАЦИЯ В ГОРИЗОНТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
- Владимир ОБРОВЕЦ - Влияние идей Реформации на развитие европейской науки
- Томас ДИЧЮС (Tomas K. DIИIUS) - The Influence of the Reformation’s Ideas on Transformations in Western Culture
- Виталий ХРОМЕЦ - Теологическое образование в протестантских высших учебных заведениях Украины в контексте нового закона о высшем образовании
- Иван ГУЦУЛ - Идеи Реформации в современной сакральной архитектуре протестантов Украины
- Владислав БАЧИНИН - Реформация в культурологическом контексте
IV. МЕРОПРИЯТИЯ «РЕФОРМАЦИЯ 500»
- Панельная дискуссия: «Реформация и христианство в современном мире»
- Программа мероприятий Ресурсно-исследовательского центра ЕврооАзиатской аккредитационной ассоциации, посвященных 5000летию Реформации (1517 – 2017 гг.)
Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия - Спецвыпуск - Реформация-500 - Реформация: история и современность - 2015 - Роман СОЛОВИЙ - Предисловие к спецвыпуску
Международная научно-практическая конференция «РЕФОРМАЦИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 24-25 апреля 2015 года в г. Вильнюс, Литва - International AcademiccPractical Conference: «THE REFORMATION: ITS HISTORY AND CONTEMPORARY SIGNIFICANCE» (Commemorating the 500th anniversary of the Reformation) 24-25 April 2015, Vilnius, Lithuania.
Конференция была организована Исследовательским центром Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации при поддержке и участии Вильнюсского теологического колледжа и Евангельского библейского института. Эта конференция стала первым проектом в рамках широкой программы мероприятий ЕААА «Реформация 500», посвященной грядущему юбилею начала реформационной эпохи.
Участники конференции ставили своей целью переосмыслить исторический путь протестантизма и его влияния на развитие христианства и всей западной цивилизации, а также по-новому оценить значение реформационного наследия для современности и задаться вопросом о его творческой рецепции в поиске ответов на нынешние вызовы для христианского богословия и свидетельства.
На первом заседании конференции, посвященном историческим и региональным особенностям европейской Реформации, выступили Президент ЕААА С. В. Санников, преподаватель Евро-азиатской теологической семинарии С. И. Толоконников, докторант Сент-Эндрюсского университета Александр Гейченко, преподаватели Санкт-Петербургского христианского университета Т. К. Никольская и Ю. Н. Красникова, епископ Евангелическо-Лютеранской церкви Аугсбургского исповедания в России Павел Левушкан, преподаватель Европейского гуманитарного университета Юрий Бачище, а также продекан и доцент исторического факультета Университета эдукологии Литвы Деймантас Карвялис.
Второе заседание было посвящено теме «Протестантская философия и теология». Результатами своих исследований поделились преподаватель Библейского богословского института Ольга Запрометова, заместитель декана Московской богословской семинарии ЕХБ Алексей Маркевич, преподаватель Западно-Сибирского библейского колледжа Андрей Нагибауэр и магистрант Киевского национального университета Анатолий Денисенко.
На третьем заседании «Реформация в горизонте европейской культуры» выступили кандидат технических наук В. В. Обровец, преподаватель Вильнюсской христианской гимназии Томас Дичюс, доцент Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова В.Л. Хромец и преподаватель Каменец-Подольского национального университета И. А. Гуцул.
Кроме пленарного заседания в первый день состоялся круглый стол «Реформация и христианство в современном мире» (модератор – научный сотрудник ИЦ ЕААА М. М.Мокиенко), во время которого происходил обмен мнениями о возможностях продолжения Реформации в постсекулярном мире, велась полемика по актуальным проблемам современного протестантского богословия.
Во второй день конференции также состоялась презентация программы мероприятий ЕААА «Реформация 500», включающей в себя богословские конференции, межконфессиональные
круглые столы, культурно-просветительские и образовательные мероприятия, издание исторических источников и новых исследований по наследию протестантизма, а также конкурс студенческих научных работ.
Всего в конференции приняли участие 55 участников, представляющих Беларусь, Латвию, Литву, Россию,США, Украину, Эстонию. Результаты конференции опубликованы в данном специальном выпуске журнала ЕААА «Богословские размышлее
ния».
Участники конференции обращают внимание на актуальность поднятой проблематики и высокий уровень организации мероприятия. В частности, доцент Санкт-Петербургского христианского университета Юлия Красникова отмечает: «Это одна из неемногих научных конференций, на которой был выдержан регламент.
Научная ценность некоторых докладов конференции несомненна и подлежит более глубокому и детальному анализу и обсуждению. Дискуссии по поднимаемым проблемам не утихали и в кулуарах. Спасибо всем за теплую дружескую атмосферу». Преподаватель Киевского библейского института Даниел Кучурян подчеркивает: «Конференция открыла для меня другую сторону Реформации – не только как события, которое происходило во времена Лютера, но и как процесса, который продолжается и будет продолжаться. Теперь
я считаю себя частью Реформации и в тоже время чувствую ответственностьза то, чтобы Реформация продолжалась дальше».
Ответственный секретарь конференции, Руководитель Исследовательского центра ЕААА, Роман Соловий
Видеозапись докладов конференции можно посмотреть на канале EAAA в YouTube по адресу: http://bit.ly/Reformation500Vilnius2015
Информацию о всех мероприятиях проекта «Реформация 500» смотрите на сайте: http://reformation500.eeaaa.info
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