Богословский сборник ПСТБИ - №№ 1-13 - 1997-2005

Я буду говорить громко, в надежде, что вы меня услышите, услышите во всех смыслах этого слова. Для меня очень большое событие быть здесь, на Родине, в Москве, в вашем Богословском Институте. Мне бы хотелось, чтобы все мною сказанное было бы восчувствовано не столько умом, сколько сердцем, поскольку богословие Святого Духа затрагивает самые глубокие, самые интимные тайники человеческой жизни и человеческого бытия, а также бытия самого мира, самого космоса, во всей его таинственности и красоте.

Святым Духом всяка душа живится

Мой покойный учитель архимандрит Киприан говорил, что древние Отцы Церкви не богословствовали о Святом Духе, но жили в Нем. Когда сама жизнь сужается в богословие, всегда существует огромная опасность— опасность рационализации Духа, рационализации живой тайны божественной жизни. Следует помнить слова Спасителя о том, что “Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит” (Ин. 3: 8). Поэтому о Святом Духе говорить трудно, ибо Дух Святой— это сама сила, движущая миром, и вместе с тем, это та тайна и реальность, без которой ничто не может существовать: “Святым Духом всяка душа живится и чистотою освящается”.

В Священном Писании мы уже находим всю полноту учения Церкви о Святом Духе, о Пресвятой Троице. Священное Писание Ветхого и особенно Нового Заветов не является лишь источником словесных или умственных понятий, подтверждающих наше собственное богословское мировоззрение. Священное Писание— это целый мир, стихия, в которую мы должны углубиться, вжиться самым глубоким образом. Писание нужно читать не столько ради чего-то другого, даже своего, сколько ради вхождения в эту стихию, в тайну Откровения Божия, которой Священное Писание наполнено. Это одна из самых основных предпосылок подлинного православного богословия.

Богословский сборник, 1997 г., Выпуск 1

Москва : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1997. - 307 с.

ISBN-5-7429-0048-1

Богословский сборник, 1997 г., Выпуск 1 - Содержание

Богословие

Протопресвитер Борис Бобринский

Лекция по догматическому богословию, прочитанная в Православном Свято-Тихоновском Богословском Институте 22 февраля 1993 г

Проповедь, произнесенная в храме Свято-Тихоновского института Живоначальной Троицы 13 апреля 1997 г., в пятую неделю Великого Поста

П. Ю. Малков - “... Любовь есть бесконечный Бог” (православное учение о любви)

Публикации

Протоиерей Всеволод Шпиллер - Из доклада министру иностранных дел и вероисповеданий Болгарии по вопросу об отделении церкви от государства (август 1945 г.)

Доклад Комиссии по отделению церкви от государства по вопросу гражданского брака

К вопросу о брачно-правовой реформе

Православное богословское образование

Епископ Каллист Диоклийский - Священное Писание и святые Отцы о богословском образовании

Протоиерей Фома Хопко - Богословское образование и современность

Протоиерей Владимир Воробьев, А. В. Постернак, О. И. Хайлова - История Православного Свято-Тихоновского Богословского Института

История Церкви

“Скитское покаяние” в русской духовной традиции - Публикация А. Е. Петрова

Анонс книги “Следственное дело Патриарха Тихона” - Публикация Ю. Л. Ореханова, Т. X Терентьевой, А. В. Постернака

Краткий Статистический Обзор условий религиозно-просветительной деятельности Российской Православной Церкви при изменившемся устройстве России и по отделении Церкви от государства

[Митрополит Сергий (Страгородский)] - Православная Русская Церковь и советская власть (к созыву Поместного Собора Православной церкви)

История

Μ. Н. Воробьев - А. В. Горский и К. И. Невоструев. К вопросу об истории и характере соавторства

Гимнография

Стихиры Святейшему Патриарху Тихону

Памяти протоиерея Глеба Каледы