Богословский сборник ПСТБИ - №№ 1-13 - 1997-2005
Я буду говорить громко, в надежде, что вы меня услышите, услышите во всех смыслах этого слова. Для меня очень большое событие быть здесь, на Родине, в Москве, в вашем Богословском Институте. Мне бы хотелось, чтобы все мною сказанное было бы восчувствовано не столько умом, сколько сердцем, поскольку богословие Святого Духа затрагивает самые глубокие, самые интимные тайники человеческой жизни и человеческого бытия, а также бытия самого мира, самого космоса, во всей его таинственности и красоте.
Святым Духом всяка душа живится
Мой покойный учитель архимандрит Киприан говорил, что древние Отцы Церкви не богословствовали о Святом Духе, но жили в Нем. Когда сама жизнь сужается в богословие, всегда существует огромная опасность— опасность рационализации Духа, рационализации живой тайны божественной жизни. Следует помнить слова Спасителя о том, что “Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит” (Ин. 3: 8). Поэтому о Святом Духе говорить трудно, ибо Дух Святой— это сама сила, движущая миром, и вместе с тем, это та тайна и реальность, без которой ничто не может существовать: “Святым Духом всяка душа живится и чистотою освящается”.
В Священном Писании мы уже находим всю полноту учения Церкви о Святом Духе, о Пресвятой Троице. Священное Писание Ветхого и особенно Нового Заветов не является лишь источником словесных или умственных понятий, подтверждающих наше собственное богословское мировоззрение. Священное Писание— это целый мир, стихия, в которую мы должны углубиться, вжиться самым глубоким образом. Писание нужно читать не столько ради чего-то другого, даже своего, сколько ради вхождения в эту стихию, в тайну Откровения Божия, которой Священное Писание наполнено. Это одна из самых основных предпосылок подлинного православного богословия.
Богословский сборник, 1997 г., Выпуск 1
Москва : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1997. - 307 с.
ISBN-5-7429-0048-1
Богословский сборник, 1997 г., Выпуск 1 - Содержание
Богословие
- Протопресвитер Борис Бобринский
- Лекция по догматическому богословию, прочитанная в Православном Свято-Тихоновском Богословском Институте 22 февраля 1993 г
- Проповедь, произнесенная в храме Свято-Тихоновского института Живоначальной Троицы 13 апреля 1997 г., в пятую неделю Великого Поста
- П. Ю. Малков - “... Любовь есть бесконечный Бог” (православное учение о любви)
Публикации
- Протоиерей Всеволод Шпиллер - Из доклада министру иностранных дел и вероисповеданий Болгарии по вопросу об отделении церкви от государства (август 1945 г.)
- Доклад Комиссии по отделению церкви от государства по вопросу гражданского брака
- К вопросу о брачно-правовой реформе
Православное богословское образование
Епископ Каллист Диоклийский - Священное Писание и святые Отцы о богословском образовании
- Протоиерей Фома Хопко - Богословское образование и современность
- Протоиерей Владимир Воробьев, А. В. Постернак, О. И. Хайлова - История Православного Свято-Тихоновского Богословского Института
История Церкви
- “Скитское покаяние” в русской духовной традиции - Публикация А. Е. Петрова
- Анонс книги “Следственное дело Патриарха Тихона” - Публикация Ю. Л. Ореханова, Т. X Терентьевой, А. В. Постернака
- Краткий Статистический Обзор условий религиозно-просветительной деятельности Российской Православной Церкви при изменившемся устройстве России и по отделении Церкви от государства
- [Митрополит Сергий (Страгородский)] - Православная Русская Церковь и советская власть (к созыву Поместного Собора Православной церкви)
История
- Μ. Н. Воробьев - А. В. Горский и К. И. Невоструев. К вопросу об истории и характере соавторства
Гимнография
- Стихиры Святейшему Патриарху Тихону
Памяти протоиерея Глеба Каледы
Богословский сборник, 1999 г., Выпуск 2
Москва : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1999. - 208 с.
ISBN-5-7429-0080-1
Богословский сборник, 1999 г., Выпуск 2 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Протоиерей Всеволод Шпиллер - Набросок предисловия к “Богословскому сборнику”
- Протоиерей Георгий Флоровский - TENEBRАЕ NOCTUM. Точка зрения христианина Русской Православной Церкви. Пер. К. Польскова
- М. Оксиюк - Теопасхитские споры
БИБЛЕИСТИКА
- Иерей Александр Прокопчук - О плане построения Евангелия от Иоанна
ПАТРОЛОГИЯ
- Ориген - Против Цельса. Книга V. Пер. А. Фокина
ЛИТУРГИКА
- Л. Буйе - Святое Бдение. Пер. М. Желтова, под ред. Н Малкова
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Император Николай II и Поместный Собор Русской Православной Церкви (два письма) - Публикация диакона Георгия Ореханова
- Письмо архиепископа Феодора (Поздеевского) В. В. Розанову. Публикация Н. Кривошеевой
- Протодиакон Сергий Голубцов - Первый московский процесс 1922 года по делу “церковников”
- Г Бежанидзе - Три записки Андрея Николаевича Муравьева
- Н. Росс - Судьба останков царской семьи: факты, домыслы и вопросы
ФИЛОСОФИЯ
- Е. Аникеева - Роль женского принципа в пантеизме и в монотеизме (некоторые аспекты сравнительного анализа)
ФИЛОЛОГИЯ
- Е. Кузьминова - “Книга глаголемая буквы граммотичнаго учения”: концепция и структура
ВОСПОМИНАНИЯ
- М. Мансурова. Воспоминания
Богословский сборник, 1999 г., Выпуск 3
Москва : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1999. - 208 с.
ISBN 5-7429-0127-5
Богословский сборник, 1999 г., Выпуск 3 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Протопресвитер Борис Бобринский. Наследие Адама с точки зрения о. Иоанна Мейендорфа. Пер. диакона Константина Польскова
- Протоиерей Всеволод Шпиллер. Суд над Церковью (по поводу одной статьи)
- Иерей Олег Давыденков. Из истории сирийского монофизитства
- С. Бозовитис. Антихалкидониты. Великое искушение. Пер. иерея Олега Давыденкова
БИБЛЕИСТИКА
- Диакон Константин Польское. Исполнение и чаяние (об одной из сторон богословия апостола Павла)
ПАТРОЛОГИЯ
- А. Небольсин. Изречения Секста — памятник ранней христианской письменности
- Секст. Изречения. Пер., введ. и комм. А. Небольсина
- Ориген. Против Цельса (Продолжение). Пер. и комм. А. Фокина
- A. Ястребов. Евсевий Кесарийский (исторический очерк)
- Евсевий Кесарийский. Евангельское приготовление (фрагменты) Пер. и введ. А. Ястребова
ГИМНОГРАФИЯ
- Преподобный Роман Сладкопевец. Кондак на брак в Кане. Пер., введ. и комм. М. Асмуса
ЛИТУРГИКА
- B. Рордорф. Литургия и проблема "Filioque". Пер. и комм. М. Тищенко
АГИОГРАФИЯ
- М. Крутова. Святитель Николай Мирликийский в русской исследовательской традиции
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- К ранней истории обновленчества. Список членов братства ’’Ревнители церковного обновления", состоящих в священном сане (октябрь 1906 г.) Публ. диакона Георгия Ореханова
- Письмо митрополита Кирилла (Смирнова) к м. Евдокии. Публ. О. Косик
- “...Я боролся с неверием”. Следственное дело по обвинению епископа Афанасия (Сахарова). Публ. у послесл. и прим. О. Косик
- Н. Емельянов. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь с 1917 по 1952 гг. (по данным на январь 1999 г.)
АПОЛОГЕТИКА
- Протоиерей Владимир Воробьев. А. Б. Салтыков. К 40-летию со дня кончины
- А. Салтыков. О чуде. Публ. А. Щелкачева
ИСТОРИЯ
- А. Комаровская. Молодые годы Юрия Самарина
РАЗНОЕ
- Иерей Валентин Уляхин. Православная миссия в Якутии в августе 1997 г
Богословский сборник. Выпуск 4
М. : Православный Свято - Тихоновский Богословский Институт, 1999. - 348с.
ISBN 5-7429-0128-3
Богословский сборник. Выпуск 4 - Содержание
Богословие
- Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Творение в истории православного богословия. Пер. диакона Константина Польскова
- Иерей Олег Давыденков. Из истории сирийского монофизитства (Продолжение)
- П. Малков. О Воплощении без Искупления
- Библеистика
- А. Вдовиченко. Древнееврейский нарративный синтаксис в языке Септуагинты и Нового Завета. Краткое изложение
- Ю. Малицкий. О некоторых особенностях ветхозаветного богослужения
Патрология
- Ориген. Против Цельса (Продолжение). Пер. и комм. А. Фокина
- Блаженный Августин. Письмо CCLVIII (к Марциану). Пер. и комм. С. Степанцова
- Преподобный Марк Подвижник. Против несториан. Пер. и комм. Б. Барчунова
- Диакон Георгий Завершинский. О различении сущности и энергии в современных исследованиях паламизма
- С. Степанцов. Высота как знак гордости в толковании блаженного Августина на псалом 128
- А. Ястребов. <Реферат>: Ж. Сиринелли. Общее введение к “Евангельскому Приготовлению” Евсевия Кесарийского
Литургика
- Ж. Даниелу. Помазание елеем и крещение у святителя Григория Нисского. Пер. и комм. М. Тищенко
История Церкви
- Обращения епископа Афанасия (Сахарова) к представителям власти. Публ. О. Косик
- Из писем епископа Николая (Муравьева-Уральского) к епископу Афанасию (Сахарову) Публ. О. Косик
- Диакон Димитрий Пашков. Соборы епископов при К. П. Победоносцеве
- Диакон Георгий Ореханов. Генезис русского церковного реформаторства (1905-1906 гг.)
Христианство в современном мире
- Протоиерей Всеволод Шпиллер. О современной организации и жизни наших православных церковных приходов
- А. Третьяков. Современное положение и состояние англиканской церкви
- А. Щелкачев. Отзыв на книгу протоиерея Александра Меня “Домашние беседы о Христе и Церкви”
Богословский сборник ПСТБИ - Выпуск 5 - 2000
М. : Православный Свято - Тихоновский Богословский Институт, 2000. - 215с.
ISBN 5-7429-0131-3
Богословский сборник. Выпуск 5 - Содержание
От редакции
Богословие
- Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Человечество Христа: Пасхальная тайна. Пер. иерея Константина Польскова
- Протоиерей Всеволод Шпиллер. При свете Вифлеемской звезды
- П. Малков. По образу Слова
Библеистика
- Иерей Константин Польсков. О христологии Первого Послания апостола Павла к Фессалоникийцам
Патрология
- Святитель Василий Великий. Гомилия на Святое Рождество Христово. Пер. и комм. А. Фокина
- Блаженный Августин. Рассуждение в четвертый день празднеств. Пер. С. Степанцова
- Преподобный Марк Подвижник. Против несториан. Вступ. статья, пер. и комм. Б. Барчунова
Христианство в современном мире
- Диакон Андрей Кураев. Что значит быть христианином?
Богословский сборник - Выпуск 6 - 2000
М. : Православный Свято - Тихоновский Богословский Институт, 2000. - 331с.
ISBN 5-7429-0131-3
Богословский сборник. Выпуск 6 - Содержание
Святитель Тихон и его время
- Письма священномучеников - архиереев Русской Православной Церкви к св. Тихону, Патриарху Московскому и всея России. Публ. протоиерея В. Воробьева
- Н. Кривошеева. Новомученики Русской Православной Церкви - члены Поместного Собора 1917-1918 гг. О. Косик. Из истории Владимирской еп.(1917-1923 гг.)
Новые материалы к житию
- Факты биографии святителя Тихона в документах из различных архивов. Публ. В. Розанова, Е. Чистяковой
- Уведомление епископу Тихону из Св. Синода о пожаловании ему Государем Императором Николаем II полного архиерейского облачения. Публ. Н. Кривошеевой
- Святитель Тихон - священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры. Публ. протоиерея В. Воробьева, О. Ефремовой, Н. Кривошеевой
- Из «Дневника» профессора А. Д. Беляева. Публ. Н. Кривошеевой
- «От всякаго обстояния избавляя верных рабов Своих...». Публ. Н. Кривошеевой
- О. Ефремова, Н. Кривошеева. Новые архивные документы о преследовании властями святителя Тихона в 1918-1923 гг.
- Святитель Тихон на Алеутской и Североамериканской кафедре
- Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1905 год. Публ. А. Ефимова, П. Грюнберга
- Проповеди святителя Тихона, сказанные в бытность его епископом Алеутским и Североамериканским
- Н. Жиркевич. Накануне патриаршества... (Письма архиепископа Виленского и Литовского Тихона к А. В. Жиркевичу и другие материалы)
- Неизвестные обращения и послания святителя Тихона. Публ. О. Ефремовой, И. Жияновой
- Переписка св. Тихона со Святейшим Димитрием, Патриархом Сербским и Архиепископом Белградским Публ. В. Воробьева, О. Ефремовой, В. Косика, О. Косик
- Письма священномученика протоиерея Иоанна (Восторгова) к Святителю Тихону. Публ. протоиерея В. Воробьева, О. Косик
- «Дело всей Церкви, которое долго зреет в глубинах недр церковных...». Публ. А. Кравецкого, И. Кривошеевой
Воспоминания современников
- А. Губонин. Из воспоминаний
- Л. Гоигорьева-Соловьева. О Патриархе Тихоне (воспоминания семьи Григорьевых)
- А. Полозов. По благословению крестного
- Н. Клепинин. Кончина Святейшего Патриарха Тихона как русская национальная утрата
- Молитва святого Патриарха Тихона
Богословский сборник ПСТБИ 2001 г., Выпуск 7
М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2001. - 336 с.
ISBN 5-7429-0143-7
Богословский сборник ПСТБИ 2001 г., Выпуск 7 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Протопресвитер Иоанн Мейендорф - «Строители мостов» в раннем средневековье. Заметки о значении восточной святоотеческой мысли для Иоанна Скота Эриугены. Пер. Л. Успенской
- Курсы по вопросам православного мировоззрения
- Протоиерей Иаков Ктитарев. Современное состояние мира (материалистическое и религиозное мировоззрения). (Конспект лекции)
- Архимандрит Киприан (Керн) - Чудо (Конспект лекции)
- Архимандрит Киприан (Керн) - Зло в религиозном сознании человечества (Лекция)
- Протоиерей Валентин Асмус - Архиепископ Иларион Троицкий и православное богословие
- Иерей Олег Давыденков - Севир Антиохийский
- В. Джурас - Павликианство и тондракитство. К истории двух ересей
БИБЛЕИСТИКА
- Иерей Александр Прокопчук - Христос и Моисей
ПАТРОЛОГИЯ
- Ориген - Против Цельса (Продолжение). Пер. и комм. А. Фокина
- Евсевий Памфил - Евангельское Приготовление. Пер. А. Ястребова
- Диакон Георгий Завершинский - Пневматология мужей апостольских
ЛИТУРГИКА
- М. Желтов - У истоков Иерусалимского устава. Часть I: Завещание прп. Саввы
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Г. Бежанидзе - Проект преосвященного Агафангела (Соловьева) по реформе церковного управления
- Архиепископ Агафангел (Соловьев) - В чем должно состоять высшее, вполне каноническое управление отечественной Церкви
- В. Петрушке - Деятельность униатского митрополита Андрея Шептицкого по распространению католицизма восточного обряда в России в период между революцией 1905 года и первой мировой войной
- А. Никитин - Взаимоотношения русской православной общины в Германии и нацистского режима (1933-1945 годы)
- Материалы к истории Православия в нацистской Германии. Публ. иерея Георгия Ореханова и Г. Зоммер
ИСТОРИЯ
- А. Комаровская - Ю. Ф. Самарин. Университетские годы
- Диакон Дмитрий Пашков - К. П. Победоносцев и Ф. М. Достоевский
- Протоиерей Александр Салтыков - Значение прославления святых на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года
Богословский сборник ПСТБИ - Выпуск 8 - 2001
Издательство – «Православного Свято-Тихоновского Богословского Института» – 446c.
Москва – 2001 г.
SBN 5-7429-0147-Х
Богословский сборник. Выпуск VIII – Содержание
- Пасхальное поздравление редакции
- XI Ежегодная Богословская конференция
- Приветствие Его Святейшества Патриарха Алексия участникам XI Ежегодной Богословской конференции
БОГОСЛОВИЕ
- Курсы по вопросам православного мировоззрения Архимандрит Киприан (Керн). Литургия
- Архимандрит Киприан (Керн). Богослужение Праздника Рождества Христова
- Учебные материалы ПСТБИ Иерей Олег Давыденков Спор о границах богопознания в XIV веке
Дискуссия о почитании Имени Божия От редакции
- Е. Павленко Имяславие и византийская теория образа
- П. Михайлов Лингвистические аспекты имяславия в сопоставлении с представлениями Святых Отцов о языке
- В. Судариков О некоторых вопросах полемики с имяславием
- В. Липахин Стоглав об иконописцах и честных иконах
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
- Иерей Александр Прокопчук Богословие Послания к Евреям
- П. Малков Святоотеческое истолкование срока пребывания Спасителя во гробе (догматические аспекты вопроса)
ПАТРОЛОГИЯ
- Иеромонах Дионисий (Шленов)
- Гефсиманское моление в свете христологии преподобного Максима Исповедника
- А. Фокин Учение Оригена о Логосе и логосах (идеях) (Тексты и комментарии)
- Г. Овчинников «Слово о законе и благодати» святителя Илариона как «собрание» его сочинений
ГИМНОГРАФИЯ
- С. Брок От Ефрема к Роману
- Пер. Н. Головниной, Е. Ивановой, М. Матюшкиной, В. Савельева под общей редакцией М. Асмуса
- Преподобный Роман Сладкопевец
- Кондак на жертвоприношение Авраама Пер. М. Асмуса
ЛИТУРГИКА
- С. Ванюков Чин Литургии Преждеосвященных Даров (Исследование печатных изданий)
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
- Архимандрит Аверкий (Таушев)
- Возможная степень участия духовенства в общественных и политических организациях
- Публ. М. Асмуса....
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Протоиерей Валентин Свенцицкий
- Письма из ссылки Публ. О. Косик
- «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее...»
- Из материалов следственного дела священномученика
- митрополита Кирилла Казанского (1930)
- Публ. Н. Кривошеевой и А. Мазырина
- После Туруханской ссылки
- (Письма священномученика митрополита Кирилла
- Казанского к священноисповеднику епископу Афанасию Ковровскому)
- Публ. и примечания О. Косик
- Н. Медведева, Г. Медведев От южного города до «Южного Городка»
- А. Марчуков Движение за создание Украинской автокефальной православной церкви в 1920 — начале 1921 годов
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
- П. Грюнберг Церковь и истина в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»
Богословский сборник ПСТБИ 2002 г., Выпуск 9
М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2002. - 431 с.
ISBN 5-7429-0159-3
Богословский сборник ПСТБИ 2002 г., Выпуск 9 - Содержание
- Протоиерей Владимир Воробьев - Проблемы православного образования сегодня (Актовая речь на Институтском празднике 18 ноября 2001 года)
БОГОСЛОВИЕ
- Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Состоялась ли во Флоренции встреча между Востоком и Западом? Пер. Л. Успенской
- Иерей Олег Давыденков - Юлиан Галикарнасский. Догматические фрагменты
- Иерей Олег Давыденков - Религиозная политика при Юстине I (518-527) и в первый период единоличного царствования Юстиниана I (527-540). Рост монофизитства в Константинополе
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
- Иерей Александр Прокопчук - Богословие послания к Евреям
- Иерей Александр Прокопчук - Мистика апостола Павла и евангелист Лука
- Ю. Васильчева - История создания сирийского перевода Библии
ПАТРОЛОГИЯ
- Преподобный Иоанн Дамаскин - Введение в основы догматического богословия. Пер. Д. Чепеля
- А. Фокин - Тринитарное учение блаженного Августина в свете православной триадологии IV-го века
- Исаак Антиохийский - Вторая мимра против иудеев. Пер. и примеч. Г. Кесселя
- Г. Кессель - Исаак Антиохийский и его «Вторая мимра против иудеев»
- Святитель Патрик Ирландский - Письмо к Коротику. «Первый собор» святого Патрика. Пер. и примеч. Е. Агафонова
ЛИТУРГИКА
- Архимандрит Киприан - Требник — книга чудотворная
- М. Желтов - Греческая литургия IV века в папирусе Barcelon. Papyr. 154b-157b
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
- М. Воробьев - История русской иерархии и летописание
- И. Воробьев - Реформы высшего духовного образования во второй половине XIX — начале XX веков
- Воззвание митрополита Сергия (Страгородского) по поводу изъятия церковных ценностей. Публ. О. Косик
- Вслед за июльской Декларацией. Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина и О. Косик
- «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским...» Архивные материалы к житию священномученика Дамаскина, епископа Стародубского (1877-1937). Публ., предисл. и примеч. О. Косик
- «Я иду только за Христом...» Митрополит Иосиф (Петровых), 1930 год. Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина
- С. Романова - Научно-справочные пособия к архивным документам, содержащим персональную информацию о духовенстве
Богословский сборник Православного Свято-Тихоновского Богословского Института - № 10 - 2002
Москва - Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2002. 489 с.
Главный редактор протоиерей Владимир Воробьев
ISBN 5-7429-0159-3
Богословский сборник Православного Свято-Тихоновского Богословского Института - № 10 - Содержание
Слово Святейшего Патриарха Алексия на Торжественном Акте Православного Свято-Тихоновского Богословского Института 18 ноября 2001 года
БОГОСЛОВИЕ
- Протопресвитер Борис Бобринский.Тайна Пресвятой Троицы
- Митрополит Пергамский Иоанн Зизиулас. Личностность и бытие Пер. С. Чурсанова
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
- Иерей Александр Прокопчук. Богословие Послания к Евреям
- А. Майборода. Слово «ипостась» в Священном Писании
ПАТРОЛОГИЯ
- Преподобный Максим Исповедник. Письмо 10, Иоанну Кувикуларию Пер. и примеч. протоиерея Валентина Асмуса
- Иерей Олег Давыденков. Учение Севира Антиохийского о «единой сложной природе» и христология святителя Кирилла Александрийского
- П. Малков. Антропологические предпосылки учения об апокатастасисе у восточных Отцов Церкви
- Ю. Максимов. Феодор Абу Курра и его место в истории ранней православной полемики с исламом
- Феодор Абу Курра, епископ Каррский. Диалоги с мусульманами Пер. Ю. Максимова и А. Алексаняна
ЛИТУРГИКА
- С. Ванюков. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в византийской и славянской богослужебной традиции
- A. Никифорова. Праздничные блаженны из греческих Миней ΙΧ-ΧΙΙ веков библиотеки монастыря великомученицы Екатерины на Синае
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
Протоиерей Всеволод Шпиллер. 6-я краткая памятная историко-каноническая записка о Константинопольской патриархии в связи с титулованием ее «Вселенской»
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
- B. Кожевников. «Не по замышлеюю Бояню» (К проблеме главной идеи «Слова о полку Игореве»)
- А. Лаушкин. Митрополит Кирилл II и осмысление ордынского ига во второй половине XIII века
- Протоиерей Валентин Асмус. К оценке богословия святителя Петра Могилы, митрополита Киевского
- А. Мамонов. «Одна из нравственных сил»: вера в публицистике П. А. Валуева (1879-1880)
- И. Воробьев. Митрополит Арсений (Стадницкий) и реформа среднего духовного образования
- Письма святителя исповедника Виктора (Островидова) и Алексея Брусникина к священномученику Гермогену (Долганеву) Публ. и примеч. И. Ковалевой
- Письма схиигумении Фамари (Марджановой) (в мантии Ювеналии) священномученику Гермогену (Долганеву) Публ. и примеч. И. Ковалевой
- Переписка митрополита Иосифа (Петровых) с митрополитом Арсением (Стадницким) Публ., вступл. и примеч. О. Ефремовой
- А. Марчуков. Украинская автокефальная православная церковь: возникновение и особенности внутреннего устройства (1921-1922 годы)
- О Церкви и государстве: материалы полемики конца 1920-х годов Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина
- «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову.» Донесения из Ленинграда в Москву, 1927-1928 годы Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина
- А. Мазырин. Вопрос о взаимоотношениях священномученика митрополита Петра (Полянского) с «правой» церковной оппозицией и митрополитом Сергием (Страгородским)
- «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским...» Публ., вступл. и примеч. О. Косик
- Н. Емельянов. Новомученики и исповедники из Российских университетов
РАЗНОЕ
- М. Степанова С благими намерениями?
Богословский сборник. Выпуск 11 - 2003
М.: Православный Свято - Тихоновский Богословский Институт, 2003. - 478с.
ISBN 5-7429-0187-9
Богословский сборник. Выпуск 11 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Протопресвитер Борис Бобринский. Евхаристия и Пресвятая Троица
- Иерей Олег Давыденков. Возникновение параллельной монофизитской иерархии
- П. Малков. Сотериологический аспект православного учения об Имени Божием
- А. Фокин. Категория «благо» в западном средневековом богословии
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
- Иерей Александр Прокотук. О связях в построении Евангелия от Иоанна
- Ю. Васильчева. Пятикнижие сирийской Пешитты и экзегетические традиции арамейских таргумов
ПАТРОЛОГИЯ
- Преподобный Максим Исповедник. «О различных трудных местах (апориях)». 103-я апория. Пер. и комментарии А. Фокина
- Протоиерей Валентин Асмус. Святитель Григорий Палама и императорская власть
- Ж. Даниелу. Платон в христианском среднем платонизме. Пер. М. Матюшкиной
ЛИТУРГИКА И ГИМНОГРАФИЯ
- Преподобный Роман Сладкопевец Кондак на грехопадение Адама и Евы. Пер., предисл. и комментарии диакона Михаила Асмуса
- М. Желтое. Архиерейский чин Божественной Литургии: история, особенности, соотношение с ординарным («иерейским») чином
- С. Ванюков. Обзор истории праздника Пятидесятницы
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
- И Грюнберг. К вопросу о начале Российской иерархии и Русской Церкви...
- П. Грюнберг. «Медный всадник» А. С. Пушкина как историческое произведение
- О. Косик. «Послание ко всей Церкви» священномученика Серафима Угличского-от 20 января 1929 г.
- «Сов. Секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову» И не только ему. Донесения из Ленинграда в Москву, 1928-1930 годы. Публ., предисл. и примеч. А. Мазырина
- А. Мазырин. Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной ппозиции. Круг его ближайших последователей
- А. Гаврилин. Почему не был закрыт Рижский Свято-Троицкий Сергиев монастырь?
МАТЕРИАЛЫ К ЖИТИЮ СВЯТОГО ПАТРИАРХА ТИХОНА
- «Да будем союзом любве связуеми» Неизвестные обращения Святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси Публ. и примеч. И. Жияновой
- Из послания Патриарха Иерусалимского Дамиана Патриарху Тихону по поводу восшествия на Патриарший престол Публ. и примеч. О. Ефремовой
РАЗНОЕ
- П. Михайлов. Вечный спор о Священном Предании
- Дневник митрополита Арсения (Стадницкого)
Богословский сборник ПСТБИ 2003 г., Выпуск 12
М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2003. - 311 с.
ISBN 5-7429-0190-9
Богословский сборник ПСТБИ 2003 г., Выпуск 12 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Протопресвитер Борис Бобринский - Литургическое и сакраментальное богословие
- А. Бухарев - О Филарете митрополите Московском как плодотворном двигателе развития православно-русской мысли
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
- М. Скобелев - Особенности синтаксиса библейской поэзии
ПАТРОЛОГИЯ
- Святитель Василий Великий - Переписка с Аполлинарием Лаодикийским. Пер. и комментарии П. Михайлова под ред. Ю. Шичалина
- Блаженный Августин - Письмо 214. Пер. иерея Дионисия Лобова
- Севир Антиохийский - Против нечестивого Грамматика (Книга II. Глава четвертая). Пер. и комментарии иерея Олега Давыденкова
- Диакон Михаил Асмус - Ориген и его гомилии на книгу Бытия. Тематические связи с источниками
- А. Рогожина - Святой мученик Филофей Антиохийский. Сравнительный анализ некоторых фрагментов коптской и грузинской версий мученичества святого Филофея Антиохийского
ЛИТУРГИКА И ГИМНОГРАФИЯ
- А. Покровский - Брачные молитвы и благословения Древней Церкви (Ι-Х в.)
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
- И. Воронцова - Д. С. Мережковский. Учение о «новом религиозном сознании» как вариант религиозного гнозиса
- А. Мазырин - Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной оппозиции. Круг его ближайших последователей (Продолжение)
- «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским...» Архивные материалы к житию священномученика Дамаскина (Цедрика), епископа Стародубского (1877-1937). Публ., предисл. и примеч. О. Косик
МАТЕРИАЛЫ К ЖИТИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА
- «Да будем союзом любве связуеми» Неизвестные проповеди Святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси. Публ. и комментарии И. Жияновой
Богословский сборник ПСТГУ - Выпуск 13
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. - 392 с.
ISBN 5-7429-0168-2
Богословский сборник ПСТГУ - Выпуск 13 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Ж. Даниелу - Богословие Слова. Пер. К. Вдовиченко
- B. Немыченков - Жертвенное служение Христа после Вознесения (Материалы для изучения евхаристического жертвоприношения)
- Я. Ермилов - Понятие «равноангельности» в святоотеческой традиции
- СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
- Ю. Васильчева - Пророки и Писания сирийской Пешитты и экзегетические традиции арамейских таргумов
ПАТРОЛОГИЯ
- Тертуллиан - Против Маркиона. Книга I. Пер. А. Селезневой
- Преподобный Максим Исповедник О различных трудных местах (апориях). Пер. и комм. А. Фокина
- C. Комянченко - Рефлексия экзегетического метода преподобного Ефрема Сирина на примере «Песен о рае»
ЛИТУРГИКА И ГИМНОГРАФИЯ
- А. Покровский - Брачные молитвы и благословения древней Церкви (I-Х в.) (Продолжение)
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
- Я. Сухова - История управления духовно-учебными заведениями в России. 1807-1967 гг.
- Архивные документы священномученика митрополита Кирилла (Смирнова) из фонда митрополита Арсения (Стадницкого) 1907-1918. Публ. О. Косик, Я. Суховой, Я. Тягуновой
- Письмо священномученика Николая, архиепископа Владимирского, к священномученику епископу Дамаскину Стародубскому. Публ. О. Косик
- А. Мазырин - Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной оппозиции. Круг его ближайших последователей (Окончание)
МАТЕРИАЛЫ К ЖИТИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА
- Митрополит Анастасий (Грибановский) - Избрание и доставление святейшего патриарха Тихона. Характер его личности и деятельности Публ. Н. Бутиной Н. Кривошеевой, комм. Н. Кривошеевой
ПОЛЕМИКА
- Священник Дмитрий Пашков - О Евхаристическом пресуществлении
Большое спасибо!