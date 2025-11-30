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Богословский сборник ПСТБИ - №№ 1-13 - 1997-2005

Богословский сборник, 1997 г., Выпуск 1
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
Я буду говорить громко, в надежде, что вы меня услышите, услышите во всех смыслах этого слова. Для меня очень большое событие быть здесь, на Родине, в Москве, в вашем Богословском Институте. Мне бы хотелось, чтобы все мною сказанное было бы восчувствовано не столько умом, сколько сердцем, поскольку богословие Святого Духа затрагивает самые глубокие, самые интимные тайники человеческой жизни и человеческого бытия, а также бытия самого мира, самого космоса, во всей его таинственности и красоте.
Святым Духом всяка душа живится
Мой покойный учитель архимандрит Киприан говорил, что древние Отцы Церкви не богословствовали о Святом Духе, но жили в Нем. Когда сама жизнь сужается в богословие, всегда существует огромная опасность— опасность рационализации Духа, рационализации живой тайны божественной жизни. Следует помнить слова Спасителя о том, что “Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит” (Ин. 3: 8). Поэтому о Святом Духе говорить трудно, ибо Дух Святой— это сама сила, движущая миром, и вместе с тем, это та тайна и реальность, без которой ничто не может существовать: “Святым Духом всяка душа живится и чистотою освящается”.
В Священном Писании мы уже находим всю полноту учения Церкви о Святом Духе, о Пресвятой Троице. Священное Писание Ветхого и особенно Нового Заветов не является лишь источником словесных или умственных понятий, подтверждающих наше собственное богословское мировоззрение. Священное Писание— это целый мир, стихия, в которую мы должны углубиться, вжиться самым глубоким образом. Писание нужно читать не столько ради чего-то другого, даже своего, сколько ради вхождения в эту стихию, в тайну Откровения Божия, которой Священное Писание наполнено. Это одна из самых основных предпосылок подлинного православного богословия.

Богословский сборник, 1997 г., Выпуск 1

Москва : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1997. - 307 с.
ISBN-5-7429-0048-1

Богословский сборник, 1997 г., Выпуск 1 - Содержание

Богословие
  • Протопресвитер Борис Бобринский
  • Лекция по догматическому богословию, прочитанная в Православном Свято-Тихоновском Богословском Институте 22 февраля 1993 г
  • Проповедь, произнесенная в храме Свято-Тихоновского института Живоначальной Троицы 13 апреля 1997 г., в пятую неделю Великого Поста
  • П. Ю. Малков - “... Любовь есть бесконечный Бог” (православное учение о любви)
Публикации
  • Протоиерей Всеволод Шпиллер - Из доклада министру иностранных дел и вероисповеданий Болгарии по вопросу об отделении церкви от государства (август 1945 г.)
  • Доклад Комиссии по отделению церкви от государства по вопросу гражданского брака
  • К вопросу о брачно-правовой реформе
Православное богословское образование
Епископ Каллист Диоклийский - Священное Писание и святые Отцы о богословском образовании
  • Протоиерей Фома Хопко - Богословское образование и современность
  • Протоиерей Владимир Воробьев, А. В. Постернак, О. И. Хайлова - История Православного Свято-Тихоновского Богословского Института
История Церкви
  • “Скитское покаяние” в русской духовной традиции - Публикация А. Е. Петрова
  • Анонс книги “Следственное дело Патриарха Тихона” - Публикация Ю. Л. Ореханова, Т. X Терентьевой, А. В. Постернака
  • Краткий Статистический Обзор условий религиозно-просветительной деятельности Российской Православной Церкви при изменившемся устройстве России и по отделении Церкви от государства
  • [Митрополит Сергий (Страгородский)] - Православная Русская Церковь и советская власть (к созыву Поместного Собора Православной церкви)
История
  • Μ. Н. Воробьев - А. В. Горский и К. И. Невоструев. К вопросу об истории и характере соавторства
Гимнография
  • Стихиры Святейшему Патриарху Тихону
Памяти протоиерея Глеба Каледы
№2

Богословский сборник, 1999 г., Выпуск 2

Москва : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1999. - 208 с.
ISBN-5-7429-0080-1

Богословский сборник, 1999 г., Выпуск 2 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ
  • Протоиерей Всеволод Шпиллер - Набросок предисловия к “Богословскому сборнику”
  • Протоиерей Георгий Флоровский - TENEBRАЕ NOCTUM. Точка зрения христианина Русской Православной Церкви. Пер. К. Польскова
  • М. Оксиюк - Теопасхитские споры
БИБЛЕИСТИКА
  • Иерей Александр Прокопчук - О плане построения Евангелия от Иоанна
ПАТРОЛОГИЯ
  • Ориген - Против Цельса. Книга V. Пер. А. Фокина
ЛИТУРГИКА
  • Л. Буйе - Святое Бдение. Пер. М. Желтова, под ред. Н Малкова
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Император Николай II и Поместный Собор Русской Православной Церкви (два письма) - Публикация диакона Георгия Ореханова
  • Письмо архиепископа Феодора (Поздеевского) В. В. Розанову. Публикация Н. Кривошеевой
  • Протодиакон Сергий Голубцов - Первый московский процесс 1922 года по делу “церковников”
  • Г Бежанидзе - Три записки Андрея Николаевича Муравьева
  • Н. Росс - Судьба останков царской семьи: факты, домыслы и вопросы
ФИЛОСОФИЯ
  • Е. Аникеева - Роль женского принципа в пантеизме и в монотеизме (некоторые аспекты сравнительного анализа)
ФИЛОЛОГИЯ
  • Е. Кузьминова - “Книга глаголемая буквы граммотичнаго учения”: концепция и структура
ВОСПОМИНАНИЯ
  • М. Мансурова. Воспоминания
№3

Богословский сборник, 1999 г., Выпуск 3

Москва : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1999. - 208 с.
ISBN 5-7429-0127-5

Богословский сборник, 1999 г., Выпуск 3 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ
  • Протопресвитер Борис Бобринский. Наследие Адама с точки зрения о. Иоанна Мейендорфа. Пер. диакона Константина Польскова
  • Протоиерей Всеволод Шпиллер. Суд над Церковью (по поводу одной статьи)
  • Иерей Олег Давыденков. Из истории сирийского монофизитства
  • С. Бозовитис. Антихалкидониты. Великое искушение. Пер. иерея Олега Давыденкова
БИБЛЕИСТИКА
  • Диакон Константин Польское. Исполнение и чаяние (об одной из сторон богословия апостола Павла)
ПАТРОЛОГИЯ
  • А. Небольсин. Изречения Секста — памятник ранней христианской письменности
  • Секст. Изречения. Пер., введ. и комм. А. Небольсина
  • Ориген. Против Цельса (Продолжение). Пер. и комм. А. Фокина
  • A. Ястребов. Евсевий Кесарийский (исторический очерк)
  • Евсевий Кесарийский. Евангельское приготовление (фрагменты) Пер. и введ. А. Ястребова
ГИМНОГРАФИЯ
  • Преподобный Роман Сладкопевец. Кондак на брак в Кане. Пер., введ. и комм. М. Асмуса
ЛИТУРГИКА
  • B. Рордорф. Литургия и проблема "Filioque". Пер. и комм. М. Тищенко
АГИОГРАФИЯ
  • М. Крутова. Святитель Николай Мирликийский в русской исследовательской традиции
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • К ранней истории обновленчества. Список членов братства ’’Ревнители церковного обновления", состоящих в священном сане (октябрь 1906 г.) Публ. диакона Георгия Ореханова
  • Письмо митрополита Кирилла (Смирнова) к м. Евдокии. Публ. О. Косик
  • “...Я боролся с неверием”. Следственное дело по обвинению епископа Афанасия (Сахарова). Публ. у послесл. и прим. О. Косик
  • Н. Емельянов. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь с 1917 по 1952 гг. (по данным на январь 1999 г.)
АПОЛОГЕТИКА
  • Протоиерей Владимир Воробьев. А. Б. Салтыков. К 40-летию со дня кончины
  • А. Салтыков. О чуде. Публ. А. Щелкачева
ИСТОРИЯ
  • А. Комаровская. Молодые годы Юрия Самарина
РАЗНОЕ
  • Иерей Валентин Уляхин. Православная миссия в Якутии в августе 1997 г
№4

Богословский сборник. Выпуск 4

М. : Православный Свято - Тихоновский Богословский Институт, 1999. - 348с.
ISBN 5-7429-0128-3

Богословский сборник. Выпуск 4 - Содержание

Богословие
  • Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Творение в истории православного богословия. Пер. диакона Константина Польскова
  • Иерей Олег Давыденков. Из истории сирийского монофизитства (Продолжение)
  • П. Малков. О Воплощении без Искупления
  • Библеистика
  • А. Вдовиченко. Древнееврейский нарративный синтаксис в языке Септуагинты и Нового Завета. Краткое изложение
  • Ю. Малицкий. О некоторых особенностях ветхозаветного богослужения
Патрология
  • Ориген. Против Цельса (Продолжение). Пер. и комм. А. Фокина
  • Блаженный Августин. Письмо CCLVIII (к Марциану). Пер. и комм. С. Степанцова
  • Преподобный Марк Подвижник. Против несториан. Пер. и комм. Б. Барчунова
  • Диакон Георгий Завершинский. О различении сущности и энергии в современных исследованиях паламизма
  • С. Степанцов. Высота как знак гордости в толковании блаженного Августина на псалом 128
  • А. Ястребов. <Реферат>: Ж. Сиринелли. Общее введение к “Евангельскому Приготовлению” Евсевия Кесарийского
Литургика
  • Ж. Даниелу. Помазание елеем и крещение у святителя Григория Нисского. Пер. и комм. М. Тищенко
История Церкви
  • Обращения епископа Афанасия (Сахарова) к представителям власти. Публ. О. Косик
  • Из писем епископа Николая (Муравьева-Уральского) к епископу Афанасию (Сахарову) Публ. О. Косик
  • Диакон Димитрий Пашков. Соборы епископов при К. П. Победоносцеве
  • Диакон Георгий Ореханов. Генезис русского церковного реформаторства (1905-1906 гг.)
Христианство в современном мире
  • Протоиерей Всеволод Шпиллер. О современной организации и жизни наших православных церковных приходов
  • А. Третьяков. Современное положение и состояние англиканской церкви
  • А. Щелкачев. Отзыв на книгу протоиерея Александра Меня “Домашние беседы о Христе и Церкви”
№5

Богословский сборник ПСТБИ - Выпуск 5 - 2000

М. : Православный Свято - Тихоновский Богословский Институт, 2000. - 215с.
ISBN 5-7429-0131-3

Богословский сборник. Выпуск 5 - Содержание

От редакции
Богословие
  • Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Человечество Христа: Пасхальная тайна. Пер. иерея Константина Польскова
  • Протоиерей Всеволод Шпиллер. При свете Вифлеемской звезды
  • П. Малков. По образу Слова
Библеистика
  • Иерей Константин Польсков. О христологии Первого Послания апостола Павла к Фессалоникийцам
Патрология
  • Святитель Василий Великий. Гомилия на Святое Рождество Христово. Пер. и комм. А. Фокина
  • Блаженный Августин. Рассуждение в четвертый день празднеств. Пер. С. Степанцова
  • Преподобный Марк Подвижник. Против несториан. Вступ. статья, пер. и комм. Б. Барчунова
Христианство в современном мире
  • Диакон Андрей Кураев. Что значит быть христианином?

№6

Богословский сборник - Выпуск 6 - 2000

М. : Православный Свято - Тихоновский Богословский Институт, 2000. - 331с.
ISBN 5-7429-0131-3

Богословский сборник. Выпуск 6 - Содержание

Святитель Тихон и его время
  • Письма священномучеников - архиереев Русской Православной Церкви к св. Тихону, Патриарху Московскому и всея России. Публ. протоиерея В. Воробьева
  • Н. Кривошеева. Новомученики Русской Православной Церкви - члены Поместного Собора 1917-1918 гг. О. Косик. Из истории Владимирской еп.(1917-1923 гг.)
Новые материалы к житию
  • Факты биографии святителя Тихона в документах из различных архивов. Публ. В. Розанова, Е. Чистяковой
  • Уведомление епископу Тихону из Св. Синода о пожаловании ему Государем Императором Николаем II полного архиерейского облачения. Публ. Н. Кривошеевой
  • Святитель Тихон - священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры. Публ. протоиерея В. Воробьева, О. Ефремовой, Н. Кривошеевой
  • Из «Дневника» профессора А. Д. Беляева. Публ. Н. Кривошеевой
  • «От всякаго обстояния избавляя верных рабов Своих...». Публ. Н. Кривошеевой
  • О. Ефремова, Н. Кривошеева. Новые архивные документы о преследовании властями святителя Тихона в 1918-1923 гг.
  • Святитель Тихон на Алеутской и Североамериканской кафедре
  • Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1905 год. Публ. А. Ефимова, П. Грюнберга
  • Проповеди святителя Тихона, сказанные в бытность его епископом Алеутским и Североамериканским
  • Н. Жиркевич. Накануне патриаршества... (Письма архиепископа Виленского и Литовского Тихона к А. В. Жиркевичу и другие материалы)
  • Неизвестные обращения и послания святителя Тихона. Публ. О. Ефремовой, И. Жияновой
  • Переписка св. Тихона со Святейшим Димитрием, Патриархом Сербским и Архиепископом Белградским Публ. В. Воробьева, О. Ефремовой, В. Косика, О. Косик
  • Письма священномученика протоиерея Иоанна (Восторгова) к Святителю Тихону. Публ. протоиерея В. Воробьева, О. Косик
  • «Дело всей Церкви, которое долго зреет в глубинах недр церковных...». Публ. А. Кравецкого, И. Кривошеевой
Воспоминания современников
  • А. Губонин. Из воспоминаний
  • Л. Гоигорьева-Соловьева. О Патриархе Тихоне (воспоминания семьи Григорьевых)
  • А. Полозов. По благословению крестного
  • Н. Клепинин. Кончина Святейшего Патриарха Тихона как русская национальная утрата
  • Молитва святого Патриарха Тихона

№7

Богословский сборник ПСТБИ 2001 г., Выпуск 7

М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2001. - 336 с.
ISBN 5-7429-0143-7

Богословский сборник ПСТБИ 2001 г., Выпуск 7 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ
  • Протопресвитер Иоанн Мейендорф - «Строители мостов» в раннем средневековье. Заметки о значении восточной святоотеческой мысли для Иоанна Скота Эриугены. Пер. Л. Успенской
  • Курсы по вопросам православного мировоззрения
  • Протоиерей Иаков Ктитарев. Современное состояние мира (материалистическое и религиозное мировоззрения). (Конспект лекции)
  • Архимандрит Киприан (Керн) - Чудо (Конспект лекции)
  • Архимандрит Киприан (Керн) - Зло в религиозном сознании человечества (Лекция)
  • Протоиерей Валентин Асмус - Архиепископ Иларион Троицкий и православное богословие
  • Иерей Олег Давыденков - Севир Антиохийский
  • В. Джурас - Павликианство и тондракитство. К истории двух ересей
БИБЛЕИСТИКА
  • Иерей Александр Прокопчук - Христос и Моисей
ПАТРОЛОГИЯ
  • Ориген - Против Цельса (Продолжение). Пер. и комм. А. Фокина
  • Евсевий Памфил - Евангельское Приготовление. Пер. А. Ястребова
  • Диакон Георгий Завершинский - Пневматология мужей апостольских
ЛИТУРГИКА
  • М. Желтов - У истоков Иерусалимского устава. Часть I: Завещание прп. Саввы
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Г. Бежанидзе - Проект преосвященного Агафангела (Соловьева) по реформе церковного управления
  • Архиепископ Агафангел (Соловьев) - В чем должно состоять высшее, вполне каноническое управление отечественной Церкви
  • В. Петрушке - Деятельность униатского митрополита Андрея Шептицкого по распространению католицизма восточного обряда в России в период между революцией 1905 года и первой мировой войной
  • А. Никитин - Взаимоотношения русской православной общины в Германии и нацистского режима (1933-1945 годы)
  • Материалы к истории Православия в нацистской Германии. Публ. иерея Георгия Ореханова и Г. Зоммер
ИСТОРИЯ
  • А. Комаровская - Ю. Ф. Самарин. Университетские годы
  • Диакон Дмитрий Пашков - К. П. Победоносцев и Ф. М. Достоевский
  • Протоиерей Александр Салтыков - Значение прославления святых на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года
№8

Богословский сборник ПСТБИ - Выпуск 8 - 2001

Издательство – «Православного Свято-Тихоновского Богословского Института» – 446c.
Москва – 2001 г.
SBN 5-7429-0147-Х

Богословский сборник. Выпуск VIII – Содержание

  • Пасхальное поздравление редакции
  • XI Ежегодная Богословская конференция
  • Приветствие Его Святейшества Патриарха Алексия участникам XI Ежегодной Богословской конференции
БОГОСЛОВИЕ
  • Курсы по вопросам православного мировоззрения Архимандрит Киприан (Керн). Литургия
  • Архимандрит Киприан (Керн). Богослужение Праздника Рождества Христова
  • Учебные материалы ПСТБИ Иерей Олег Давыденков Спор о границах богопознания в XIV веке
Дискуссия о почитании Имени Божия От редакции
  • Е. Павленко Имяславие и византийская теория образа
  • П. Михайлов Лингвистические аспекты имяславия в сопоставлении с представлениями Святых Отцов о языке
  • В. Судариков О некоторых вопросах полемики с имяславием
  • В. Липахин Стоглав об иконописцах и честных иконах
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
  • Иерей Александр Прокопчук Богословие Послания к Евреям
  • П. Малков Святоотеческое истолкование срока пребывания Спасителя во гробе (догматические аспекты вопроса)
ПАТРОЛОГИЯ
  • Иеромонах Дионисий (Шленов)
  • Гефсиманское моление в свете христологии преподобного Максима Исповедника
  • А. Фокин Учение Оригена о Логосе и логосах (идеях) (Тексты и комментарии)
  • Г. Овчинников «Слово о законе и благодати» святителя Илариона как «собрание» его сочинений
ГИМНОГРАФИЯ
  • С. Брок От Ефрема к Роману
  • Пер. Н. Головниной, Е. Ивановой, М. Матюшкиной, В. Савельева под общей редакцией М. Асмуса
  • Преподобный Роман Сладкопевец
  • Кондак на жертвоприношение Авраама Пер. М. Асмуса
ЛИТУРГИКА
  • С. Ванюков Чин Литургии Преждеосвященных Даров (Исследование печатных изданий)
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
  • Архимандрит Аверкий (Таушев)
  • Возможная степень участия духовенства в общественных и политических организациях
  • Публ. М. Асмуса....
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Протоиерей Валентин Свенцицкий
  • Письма из ссылки Публ. О. Косик
  • «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее...»
  • Из материалов следственного дела священномученика
  • митрополита Кирилла Казанского (1930)
  • Публ. Н. Кривошеевой и А. Мазырина
  • После Туруханской ссылки
  • (Письма священномученика митрополита Кирилла
  • Казанского к священноисповеднику епископу Афанасию Ковровскому)
  • Публ. и примечания О. Косик
  • Н. Медведева, Г. Медведев От южного города до «Южного Городка»
  • А. Марчуков Движение за создание Украинской автокефальной православной церкви в 1920 — начале 1921 годов
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
  • П. Грюнберг Церковь и истина в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»

№9Богословский сборник ПСТБИ 2002 г., Выпуск 9

М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2002. - 431 с.
ISBN 5-7429-0159-3

Богословский сборник ПСТБИ 2002 г., Выпуск 9 - Содержание

  • Протоиерей Владимир Воробьев - Проблемы православного образования сегодня (Актовая речь на Институтском празднике 18 ноября 2001 года)
БОГОСЛОВИЕ
  • Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Состоялась ли во Флоренции встреча между Востоком и Западом? Пер. Л. Успенской
  • Иерей Олег Давыденков - Юлиан Галикарнасский. Догматические фрагменты
  • Иерей Олег Давыденков - Религиозная политика при Юстине I (518-527) и в первый период единоличного царствования Юстиниана I (527-540). Рост монофизитства в Константинополе
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
  • Иерей Александр Прокопчук - Богословие послания к Евреям
  • Иерей Александр Прокопчук - Мистика апостола Павла и евангелист Лука
  • Ю. Васильчева - История создания сирийского перевода Библии
ПАТРОЛОГИЯ
  • Преподобный Иоанн Дамаскин - Введение в основы догматического богословия. Пер. Д. Чепеля
  • А. Фокин - Тринитарное учение блаженного Августина в свете православной триадологии IV-го века
  • Исаак Антиохийский - Вторая мимра против иудеев. Пер. и примеч. Г. Кесселя
  • Г. Кессель - Исаак Антиохийский и его «Вторая мимра против иудеев»
  • Святитель Патрик Ирландский - Письмо к Коротику. «Первый собор» святого Патрика. Пер. и примеч. Е. Агафонова
ЛИТУРГИКА
  • Архимандрит Киприан - Требник — книга чудотворная
  • М. Желтов - Греческая литургия IV века в папирусе Barcelon. Papyr. 154b-157b
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
  • М. Воробьев - История русской иерархии и летописание
  • И. Воробьев - Реформы высшего духовного образования во второй половине XIX — начале XX веков
  • Воззвание митрополита Сергия (Страгородского) по поводу изъятия церковных ценностей. Публ. О. Косик
  • Вслед за июльской Декларацией. Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина и О. Косик
  • «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским...» Архивные материалы к житию священномученика Дамаскина, епископа Стародубского (1877-1937). Публ., предисл. и примеч. О. Косик
  • «Я иду только за Христом...» Митрополит Иосиф (Петровых), 1930 год. Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина
  • С. Романова - Научно-справочные пособия к архивным документам, содержащим персональную информацию о духовенстве

№10Богословский сборник Православного Свято-Тихоновского Богословского Института - № 10 - 2002

Москва - Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2002. 489 с.
Главный редактор протоиерей Владимир Воробьев
ISBN 5-7429-0159-3

Богословский сборник Православного Свято-Тихоновского Богословского Института - № 10 - Содержание

Слово Святейшего Патриарха Алексия на Торжественном Акте Православного Свято-Тихоновского Богословского Института 18 ноября 2001 года
БОГОСЛОВИЕ
  • Протопресвитер Борис Бобринский.Тайна Пресвятой Троицы
  • Митрополит Пергамский Иоанн Зизиулас. Личностность и бытие Пер. С. Чурсанова
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
  • Иерей Александр Прокопчук. Богословие Послания к Евреям
  • А. Майборода. Слово «ипостась» в Священном Писании
ПАТРОЛОГИЯ
  • Преподобный Максим Исповедник. Письмо 10, Иоанну Кувикуларию Пер. и примеч. протоиерея Валентина Асмуса
  • Иерей Олег Давыденков. Учение Севира Антиохийского о «единой сложной природе» и христология святителя Кирилла Александрийского
  • П. Малков. Антропологические предпосылки учения об апокатастасисе у восточных Отцов Церкви
  • Ю. Максимов. Феодор Абу Курра и его место в истории ранней православной полемики с исламом
  • Феодор Абу Курра, епископ Каррский. Диалоги с мусульманами Пер. Ю. Максимова и А. Алексаняна
ЛИТУРГИКА
  • С. Ванюков. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в византийской и славянской богослужебной традиции
  • A. Никифорова. Праздничные блаженны из греческих Миней ΙΧ-ΧΙΙ веков библиотеки монастыря великомученицы Екатерины на Синае
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
Протоиерей Всеволод Шпиллер. 6-я краткая памятная историко-каноническая записка о Константинопольской патриархии в связи с титулованием ее «Вселенской»
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
  • B. Кожевников. «Не по замышлеюю Бояню» (К проблеме главной идеи «Слова о полку Игореве»)
  • А. Лаушкин. Митрополит Кирилл II и осмысление ордынского ига во второй половине XIII века
  • Протоиерей Валентин Асмус. К оценке богословия святителя Петра Могилы, митрополита Киевского
  • А. Мамонов. «Одна из нравственных сил»: вера в публицистике П. А. Валуева (1879-1880)
  • И. Воробьев. Митрополит Арсений (Стадницкий) и реформа среднего духовного образования
  • Письма святителя исповедника Виктора (Островидова) и Алексея Брусникина к священномученику Гермогену (Долганеву) Публ. и примеч. И. Ковалевой
  • Письма схиигумении Фамари (Марджановой) (в мантии Ювеналии) священномученику Гермогену (Долганеву) Публ. и примеч. И. Ковалевой
  • Переписка митрополита Иосифа (Петровых) с митрополитом Арсением (Стадницким) Публ., вступл. и примеч. О. Ефремовой
  • А. Марчуков. Украинская автокефальная православная церковь: возникновение и особенности внутреннего устройства (1921-1922 годы)
  • О Церкви и государстве: материалы полемики конца 1920-х годов Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина
  • «Сов. секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову.» Донесения из Ленинграда в Москву, 1927-1928 годы Публ., вступл. и примеч. А. Мазырина
  • А. Мазырин. Вопрос о взаимоотношениях священномученика митрополита Петра (Полянского) с «правой» церковной оппозицией и митрополитом Сергием (Страгородским)
  • «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским...» Публ., вступл. и примеч. О. Косик
  • Н. Емельянов. Новомученики и исповедники из Российских университетов
РАЗНОЕ
  • М. Степанова С благими намерениями?

№11Богословский сборник. Выпуск 11 - 2003

М.: Православный Свято - Тихоновский Богословский Институт, 2003. - 478с.
ISBN 5-7429-0187-9

Богословский сборник. Выпуск 11 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ
  • Протопресвитер Борис Бобринский. Евхаристия и Пресвятая Троица
  • Иерей Олег Давыденков. Возникновение параллельной монофизитской иерархии
  • П. Малков. Сотериологический аспект православного учения об Имени Божием
  • А. Фокин. Категория «благо» в западном средневековом богословии
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
  • Иерей Александр Прокотук. О связях в построении Евангелия от Иоанна
  • Ю. Васильчева. Пятикнижие сирийской Пешитты и экзегетические традиции арамейских таргумов
ПАТРОЛОГИЯ
  • Преподобный Максим Исповедник. «О различных трудных местах (апориях)». 103-я апория. Пер. и комментарии А. Фокина
  • Протоиерей Валентин Асмус. Святитель Григорий Палама и императорская власть
  • Ж. Даниелу. Платон в христианском среднем платонизме. Пер. М. Матюшкиной
ЛИТУРГИКА И ГИМНОГРАФИЯ
  • Преподобный Роман Сладкопевец Кондак на грехопадение Адама и Евы. Пер., предисл. и комментарии диакона Михаила Асмуса
  • М. Желтое. Архиерейский чин Божественной Литургии: история, особенности, соотношение с ординарным («иерейским») чином
  • С. Ванюков. Обзор истории праздника Пятидесятницы
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
  • И Грюнберг. К вопросу о начале Российской иерархии и Русской Церкви...
  • П. Грюнберг. «Медный всадник» А. С. Пушкина как историческое произведение
  • О. Косик. «Послание ко всей Церкви» священномученика Серафима Угличского-от 20 января 1929 г.
  • «Сов. Секретно. Срочно. Лично. Тов. Тучкову» И не только ему. Донесения из Ленинграда в Москву, 1928-1930 годы. Публ., предисл. и примеч. А. Мазырина
  • А. Мазырин. Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной ппозиции. Круг его ближайших последователей
  • А. Гаврилин. Почему не был закрыт Рижский Свято-Троицкий Сергиев монастырь?
МАТЕРИАЛЫ К ЖИТИЮ СВЯТОГО ПАТРИАРХА ТИХОНА
  • «Да будем союзом любве связуеми» Неизвестные обращения Святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси Публ. и примеч. И. Жияновой
  • Из послания Патриарха Иерусалимского Дамиана Патриарху Тихону по поводу восшествия на Патриарший престол Публ. и примеч. О. Ефремовой
РАЗНОЕ
  • П. Михайлов. Вечный спор о Священном Предании
  • Дневник митрополита Арсения (Стадницкого)

№12Богословский сборник ПСТБИ 2003 г., Выпуск 12

М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2003. - 311 с.
ISBN 5-7429-0190-9

Богословский сборник ПСТБИ 2003 г., Выпуск 12 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ
  • Протопресвитер Борис Бобринский - Литургическое и сакраментальное богословие
  • А. Бухарев - О Филарете митрополите Московском как плодотворном двигателе развития православно-русской мысли
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
  • М. Скобелев - Особенности синтаксиса библейской поэзии
ПАТРОЛОГИЯ
  • Святитель Василий Великий - Переписка с Аполлинарием Лаодикийским. Пер. и комментарии П. Михайлова под ред. Ю. Шичалина
  • Блаженный Августин - Письмо 214. Пер. иерея Дионисия Лобова
  • Севир Антиохийский - Против нечестивого Грамматика (Книга II. Глава четвертая). Пер. и комментарии иерея Олега Давыденкова
  • Диакон Михаил Асмус - Ориген и его гомилии на книгу Бытия. Тематические связи с источниками
  • А. Рогожина - Святой мученик Филофей Антиохийский. Сравнительный анализ некоторых фрагментов коптской и грузинской версий мученичества святого Филофея Антиохийского
ЛИТУРГИКА И ГИМНОГРАФИЯ
  • А. Покровский - Брачные молитвы и благословения Древней Церкви (Ι-Х в.)
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
  • И. Воронцова - Д. С. Мережковский. Учение о «новом религиозном сознании» как вариант религиозного гнозиса
  • А. Мазырин - Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной оппозиции. Круг его ближайших последователей (Продолжение)
  • «Совершается суд Божий над Церковью и народом русским...» Архивные материалы к житию священномученика Дамаскина (Цедрика), епископа Стародубского (1877-1937). Публ., предисл. и примеч. О. Косик
МАТЕРИАЛЫ К ЖИТИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА
  • «Да будем союзом любве связуеми» Неизвестные проповеди Святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси. Публ. и комментарии И. Жияновой

№13Богословский сборник ПСТГУ - Выпуск 13

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. - 392 с.
ISBN 5-7429-0168-2

Богословский сборник ПСТГУ - Выпуск 13 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ
  • Ж. Даниелу - Богословие Слова. Пер. К. Вдовиченко
  • B. Немыченков - Жертвенное служение Христа после Вознесения (Материалы для изучения евхаристического жертвоприношения)
  • Я. Ермилов - Понятие «равноангельности» в святоотеческой традиции
  • СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
  • Ю. Васильчева - Пророки и Писания сирийской Пешитты и экзегетические традиции арамейских таргумов
ПАТРОЛОГИЯ
  • Тертуллиан - Против Маркиона. Книга I. Пер. А. Селезневой
  • Преподобный Максим Исповедник О различных трудных местах (апориях). Пер. и комм. А. Фокина
  • C. Комянченко - Рефлексия экзегетического метода преподобного Ефрема Сирина на примере «Песен о рае»
ЛИТУРГИКА И ГИМНОГРАФИЯ
  • А. Покровский - Брачные молитвы и благословения древней Церкви (I-Х в.) (Продолжение)
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
  • Я. Сухова - История управления духовно-учебными заведениями в России. 1807-1967 гг.
  • Архивные документы священномученика митрополита Кирилла (Смирнова) из фонда митрополита Арсения (Стадницкого) 1907-1918. Публ. О. Косик, Я. Суховой, Я. Тягуновой
  • Письмо священномученика Николая, архиепископа Владимирского, к священномученику епископу Дамаскину Стародубскому. Публ. О. Косик
  • А. Мазырин - Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов) как глава «правой» церковной оппозиции. Круг его ближайших последователей (Окончание)
МАТЕРИАЛЫ К ЖИТИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА
  • Митрополит Анастасий (Грибановский) - Избрание и доставление святейшего патриарха Тихона. Характер его личности и деятельности Публ. Н. Бутиной Н. Кривошеевой, комм. Н. Кривошеевой
ПОЛЕМИКА
  • Священник Дмитрий Пашков - О Евхаристическом пресуществлении
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Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2025
Author professor Dmitry
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

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Avel 8 months ago

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