В основу настоящего словаря заложена церковно-богословская терминология с ее производным славянским оттенком, а также ряд других религиозных и библейских терминов, концептуально необходимых переводчику на сегодняшний день.

Словарь содержит обширную информацию по данной тематике и дает возможность выполнять трудоемкую работу перевода по общепринятым богословским концепциям и связанными с ними темами. Систематическое изложение материала облегчит работу по исследованию данной области.

Словарь включает в себя ряд терминов, относящихся к основным христианским и нехристианским вероисповеданиям, таким как: Православие, Католицизм, Протестантизм, Ислам и Иудаизм, оказывая т£ким образом всевозможную помощь в формировании общественно-религиозного мировоззрения. Для определения конфессии термина используются соответствующие пометки (см. список условных сокращений).

В словаре включены слова и фразы, используемые в том контексте, в котором они представлены в религиозно-библейском писании или же в христианском обиходе. Некоторые лексемы и выраженные ими реалии могут оказаться довольно сложными для понимания или вообще незнакомыми. В таких случаях в словарную статью включается элемент толкования. Разъясняющая фраза набрана курсивом и заключена в скобки.

Богословский славяно-русско-английский словарь

Автор-составитель Владимир Паламарюк. - Черновцы: «Золоті литаври», 2001. - 240 с.

ISBN 966-7577-95-3

Богословский славяно-русско-английский словарь – Содержание