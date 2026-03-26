Богословский вестник - 13 - 2013

Богословский вестник - № 13 (н. с.). Архивный номер №1 (1945-1946 гг.) - 2013
Московская духовная академия - Сергиев Посад, 2013. - 384 с. + 16 с. вклейка - ISBN 978-5-87245-171-6
Литература
Архиепископ Верейский Евгений - В поисках начала: к 70-летнему юбилею возрождения Московской духовной академии - Игум. Дионисий (Шленов) - «Богословский вестник» 1945—1946 гг.: новая находка на пути от дореволюционного к современному академическому журналу
БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК 1945-1946 гг.
Статья от редакции журнала «Богословский вестник»
I. БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ
Библеистика - Иером. Иоанн (Вендланд) - Псалом 92,1 «Господь воцарися, в лепоту облечеся» - Прот. Григорий Мозолевский - Книжники и фарисеи
Богословие - Архим. Вениамин (Милов) - Идея любви в православно-христианском богословии (без окончания) - Архиеп. Варфоломей (Городов) - О богословствовании Святейшего Патриарха Сергия
Нравственное богословие - Прот. Т. Д. Попов - Этика, или «Заветы» свт. Тихона Задонского православной науке о нравственности
Литургика - Н. Д. Успенский - Чин воздвижения Креста (историко-литургическая справка) - Еп. Гермоген (Кожин) - Памятники православного богослужения у болгар и сербов (X—XV вв.) - Дом Оливъе Руссо - Из истории литургического движения (Глава X. Литургия в Православной Церкви) (Пер. с франц.)
Гомилетика - Свящ. А. А. Ветелев - Проповедь и проповедник - Архиеп. Варфоломей (Городцев) - Слово в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла - Архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий) - Слово в день памяти святителя Питирима, тамбовского чудотворца - Прот. В. В. Платонов - Поучение в Неделю о слепом
II. ПАСТЫРСКО-МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ
Сектоведение - Прот. Д. И. Боголюбов - Сектантство по своей сущности - Прот. Д. И. Боголюбов - Любопытный сектантский тип (по автобиографии Т. А. Зайца)
III. ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Церковная история - Н. И. Муравьев - Учение о церковной иерархии по христианским письменным памятникам I века и посланиям мужей апостольских 199
IV. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Религиозное образование и педагогика - Прот. В. В. Платонов - Обучение религии в условиях советского государства (Письмо к другу) - И. М. Стаховский - Великий русский педагог К. Д. Ушинский. Теоретические предпосылки его педагогических воззрений (к 75-летию со дня кончины 1870—1945)
Литургика - А. И. Георгиевский - Вступительная лекция по литургике (сентябрь 1945 г.)
V. КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Отзыв протоиерея Д. И. Боголюбова на кандидатское сочинение о. Г. Селиванова: «Современное учение о происхождении человека и христианское мировоззрение»
VI. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Отчетный доклад о жизни Богословского института за 1944—1946 гг. - I. Отчет Совета Богословского института Святейшему Патриарху Алексию I об итогах двухлетней деятельности - II. Материалы к отчетному докладу - 1. Состав и деятельность служащих - 2. Состав учащихся в 1944—1946 гг. - Журналы заседаний совета Православного богословского института и Богословско-пастырских курсов за 1944—1945 гг.
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-8. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1944-1954 гг.
1. Акт принятия из обновленчества в лоно Русской Православной Церкви Тихона Попова - 2. Богословская дискуссия между архиепископом Гермогеном (Кожиным) и митрополитом Вениамином (Федченковым) - I. Митрополит Вениамин архиепископу Гермогену - II. Докладная записка архиепископа Гермогена Святейшему Патриарху Алексию I (Симанскому) о своей богословской дискуссии с митрополитом Вениамином - III. Архиепископ Гермоген митрополиту Вениамину - 3. Докладная записка архиепископа Гермогена (Кожина) Святейшему Патриарху Алексию I (Симанскому) о причинах отказа от назначения в Париж - 4. Доклад протоиерея А. А. Ветелева о проповеднических сборниках архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) - 5. Автобиография кандидата богословия А. А. Ветелева - 6. Доклад протоиерея Д. И. Боголюбова об обязанностяхдуховника Академии и Семинарии - 7. Дипломы об окончании дореволюционных Духовных академий ряда авторов журнала - I. Диплом свящ. В. И. Кожина (архиеп. Гермогена) - II. Диплом Димитрия Боголюбова - III. Диплом Николая Муравьева - IV. Диплом Александра Ветелева - 8. Дискуссия профессоров МДА об издании богословского журнала
No comments yet. Be the first!