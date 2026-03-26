Богословский вестник - № 28, 2018
Научно-богословский журнал - Московская духовная академия - ISBN 978-5-6041829-0-1
ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Библеистика - Выдрин А., иерей. Поединок Давида и Голиафа: Историко-богословский анализ 17 главы первой книги Царств.
Часть I. Богословие и философия - Иванов М. С. Феномен совести в «предметной» философии Ивана Ильина
Естественнонаучная апологетика - Неклюдов И., иерей. Принцип дополнительности Нильса Бора и православное богословие
Патрология - Кожухов С., диакон. «Неохалкидонизм» Иоанна Кесарийского: Термин ἐνυπόστατον и формула unus de Trinitate passus est carne
Аскетика и история монашества - Дионисий (Шленов), игумен. Принцип «Познай себя» у прп. Никиты Стифата в контексте византийской традиции
Сравнительное богословие - Сухарев А., иерей. Немецкая «общинная» месса (Gemeinschaftsmesse) в контексте литургического движения XX века
История - Романчук А., протоиерей. К вопросу о преследованиях униатского духовенства в ходе общего воссоединения униатов с православными в 1839 году
Каноническое право - Исидор (Тупикин), митрополит. Вклад епископа Смоленского и Дорогобужского Иоанна (Соколова) в развитие канонической науки в России
Агиография - Скурат К. Е. «Жизнь блаженная и светлая… есть жизнь во Христе». По письмам священномученика Илии Четверухина. Часть II
ОТДЕЛ II. ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ И ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Переводы - Святитель Кирилл Александрийский. О правой вере царевнам. Часть II (главы 21–132) / Перевод с древнегреческого иерея Василия Дмитриева; редакция перевода, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева)
Заметки - Ким С., иерей. Псевдо-Афанасий Александрийский: Цитата под именем Севериана Гавальского в армянском флорилегии Галата 54
ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПУБЛИКАЦИИ
Речи - Козлов М., протоиерей. Святой митрополит Московский Филарет о государстве, обществе, культуре
Публикации - Митрополит Макарий. Поучение новопоставленному иерею / Вступительная статья и подготовка текста архимандрита Макария (Веретенникова)
ОТДЕЛ IV. РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
Рецензии - Бельский В. В. Рец. на: Скобелев М. А, Хангиреев И. А. Ведение в Учительные книги Ветхого Завета: учебное пособие. М.: Издательство ПСТГУ, 2018. 368 с., илл. ISBN 978-5-7429-1073-2 - Христина (Буткевич), инокиня. Рец. на: Матвеева Ю. Г. Декоративные ткани в мозаиках Равенны. Семантика и культурно-смысловой контекст. К.: Дух i лiтера, 2016. 496 с. ISBN 978-966-378-483-0
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА
Хроника научной жизни Академии за 2014/2015 учебный год - Сведения об авторах
