Богословский вестник - 28 - 2018

Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, ORTHODOXY, Theology, History

Богословский вестник - № 28, 2018

Научно-богословский журнал - Московская духовная академия - ISBN 978-5-6041829-0-1

ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

  • Библеистика - Выдрин А., иерей. Поединок Давида и Голиафа: Историко-богословский анализ 17 главы первой книги Царств.

  • Часть I. Богословие и философия - Иванов М. С. Феномен совести в «предметной» философии Ивана Ильина

  • Естественнонаучная апологетика - Неклюдов И., иерей. Принцип дополнительности Нильса Бора и православное богословие

  • Патрология - Кожухов С., диакон. «Неохалкидонизм» Иоанна Кесарийского: Термин ἐνυπόστατον и формула unus de Trinitate passus est carne

  • Аскетика и история монашества - Дионисий (Шленов), игумен. Принцип «Познай себя» у прп. Никиты Стифата в контексте византийской традиции

  • Сравнительное богословие - Сухарев А., иерей. Немецкая «общинная» месса (Gemeinschaftsmesse) в контексте литургического движения XX века

  • История - Романчук А., протоиерей. К вопросу о преследованиях униатского духовенства в ходе общего воссоединения униатов с православными в 1839 году

  • Каноническое право - Исидор (Тупикин), митрополит. Вклад епископа Смоленского и Дорогобужского Иоанна (Соколова) в развитие канонической науки в России

  • Агиография - Скурат К. Е. «Жизнь блаженная и светлая… есть жизнь во Христе». По письмам священномученика Илии Четверухина. Часть II

ОТДЕЛ II. ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ И ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

  • Переводы - Святитель Кирилл Александрийский. О правой вере царевнам. Часть II (главы 21–132) / Перевод с древнегреческого иерея Василия Дмитриева; редакция перевода, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева)

  • Заметки - Ким С., иерей. Псевдо-Афанасий Александрийский: Цитата под именем Севериана Гавальского в армянском флорилегии Галата 54

ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПУБЛИКАЦИИ

  • Речи - Козлов М., протоиерей. Святой митрополит Московский Филарет о государстве, обществе, культуре

  • Публикации - Митрополит Макарий. Поучение новопоставленному иерею / Вступительная статья и подготовка текста архимандрита Макария (Веретенникова)

ОТДЕЛ IV. РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ

  • Рецензии - Бельский В. В. Рец. на: Скобелев М. А, Хангиреев И. А. Ведение в Учительные книги Ветхого Завета: учебное пособие. М.: Издательство ПСТГУ, 2018. 368 с., илл. ISBN 978-5-7429-1073-2 - Христина (Буткевич), инокиня. Рец. на: Матвеева Ю. Г. Декоративные ткани в мозаиках Равенны. Семантика и культурно-смысловой контекст. К.: Дух i лiтера, 2016. 496 с. ISBN 978-966-378-483-0

ОТДЕЛ V. ХРОНИКА

  • Хроника научной жизни Академии за 2014/2015 учебный год - Сведения об авторах

Added 26.03.2026
