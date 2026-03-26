Богословский вестник - № 29, 2018
Научно-богословский журнал - Московская духовная академия - ISBN 978-5-6041829-1-8
ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Библеистика - Шаблевский Н., диакон. Специфика греческого (LXX), латинского (Вульгаты) и арамейских переводов с древнееврейского книги Исход 3, 14–15
Богословие и философия - Парпара А. А. Православие и гуманистическая психология: Личность и учение Карла Роджерса
Патрология - Тимофеев Б., иерей. Образы брака в 44 псалме и книге Песнь Песней: Взгляд Феодора Мопсуестийского и блаженного Феодорита Кирского - Вишняк М. А. Творения патриарха святителя Афанасия I Константинопольского, касающиеся арсенитского раскола
Аскетика и история монашества - Ванькова А. Б. «Аватон» и хозяйственное положение женских монастырей
Сравнительное богословие - Ломакин А., иерей. Историография формирования культа Девы Марии и мариологии в Римско-католической церкви
История - Кечкин И., иерей. К вопросу о биографии Оптата Милевитского
Литургика - Далмат (Юдин), иеромонах. Тексты частного молитвенного обихода в изданиях Московского Печатного двора XVII века: Часть III. Этап закрепления состава Канонника (1672 год - начало XVIII в.). Утренние и вечерние молитвы как часть келейного правила
Сектоведение - Конь Р. М. Православная миссия среди сект: Часть I
ОТДЕЛ II. ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ И ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Переводы - Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова 5, 6 из корпуса «33 Слов» (Orationes [Dub.]) / Критический текст, перевод с древнегреческого, предисловие А. С. Творогова - Преподобный Никита Стифат. Слово против иудеев / Вступление, перевод с древнегреческого и примечания игумена Дионисия (Шленова)
ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПУБЛИКАЦИИ
Воспоминания и дневники - Беляев А. Д. Лавра и Академия в пасхальные дни 1918 года (дневники 15.04.1918–28.04.1918) / Публикация игумена Дионисия (Шленова), В. Л. Шленова
ОТДЕЛ IV. РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
Рецензии - Редин Н. A. Рец. на: Ларше Ж.-К. Исцеление духовных болезней. Введение в аскетическую традицию Православной Церкви / Отв. ред. игум. Дионисий (Шленов); пер. с фр. под ред. А. О. Солдаткиной. Сергиев Посад: Издательство МДА, 2018. 763 [5] c. ISBN 978-5-87245-233-9
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА
Хроника научной жизни Академии за 2015/2016 учебный год - Сведения об авторах
