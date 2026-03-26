Богословский вестник - 30 - 2018

Научно-богословский журнал - Московская духовная академия - ISBN 978-5-6041829-2-5

ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

Библеистика - Выдрин А., иерей. Поединок Давида и Голиафа: Историко-богословский анализ 17 главы Первой Книги Царств. Часть II

Богословие и философия - Иванов М. С. Признаки атеизма в западной радикальной теологии

Естественно-научная апологетика - Храмов А. В. Эволюция и грехопадение в западном богословии XIX–XX веков

Патрология - Фокин А. Р. Аристотелевское учение о душе в трактате Немесия Эмесского «О природе человека»: Критика и рецепция

Восточная христианская литература - Максим (Судаков), монах. Мартирий-Сахдона. Жизнь и труды

История - Вишняк М. А. К вопросу об отношениях между святителем Афанасием I, патриархом Константинопольским, и святителем Феолиптом, митрополитом Филадельфийским

Сектоведение - Конь Р. М. Православная миссия среди сект: Часть II