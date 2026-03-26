Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History

Богослужебная практика Церкви ХВЕ Украины - Пособие для служителя

Отдел образования ЦХВЕУ. — К., 2013. — 224 с.

Богослужебная практика Церкви ХВЕ Украины – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ СЛУЖИТЕЛЯ

  • 1. Служение пресвитера (пастора) церкви

  • 2. Личная жизнь пастора

  • 3. Служение диакона и диаконисы

II. ВНУТРЕННИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

  • 1. Права и обязанности члена общины ЦХВЕУ

  • 2. Церковная дисциплина

  • 3. Положение о бухгалтере

  • 4. Управление финансами и бюджет церковной общины

  • 5. Конфликтные ситуации

III. БОГОСЛУЖЕБНАЯ ПРАКТИКА

  • I. Возложение рук

  • 2. Водное крещение

  • 3. Вечеря Господня

  • 4. Исповедь

  • 5. Помазание елеем

  • 6. Этика совершения молитвы за крещение Духом Святым

  • 7. Благословение детей

  • 8. Брак

  • 9. Похороны

  • 10. Посвящение дома молитвы

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕНИЙ И УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

  • I. Членское собрание

  • 2. Братский и церковный советы

  • 3. Детское служение

  • 4. Молодежное служение

  • 5. Женское служение

  • 6. Организация праздничных служений

  • 7. Организация евангелизационного служения

  • 8. Церковное образование

  • 9. Домашние группы

  • 10. Музыкальное служение

  • 11. Душепопечительство и наставничество

  • 12. Социальное служение

  • 13. Участие в межконфессиональных мероприятиях

  • 14. Участие в мероприятиях, инициированных властью

  • 15. Сотрудничество со СМИ

ЛИТЕРАТУРА

Views 52
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

