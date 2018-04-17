В этой книге читатель найдет возможное приложение к православному служебнику на современном русском языке, переведенное и составленное Анри Волохонским.

Сюда входят две Литургии, св. Иоанна Златоустого и св. Василия Великого, и наиболее употребительные чины: Крещение, Венчание, Панихида, а также тропари и кондаки двунадесятых праздников, Шестопсалмие и другие псалмы. Следует сразу отметить уникальность этого перевода. Он делался в Галилее, на берегу Тивериадского озера. В нем древняя византийская литургия явила свои корни в среде еще более древней, географически прикасающейся ко Христу и апостолам – тивериадским рыбакам, и одновременно явилась новорожденной из своего церковнославянского чрева прямо в современный поэтический русский язык.

Богослужебные тексты и псалмы на русском языке - В переводе Анри Волохонского

Москва: ПРОБЕЛ, 2016. – 220 с.

ISBN 978-5-98604-535-1

Богослужебные тексты и псалмы на русском языке - В переводе Анри Волохонского - Содержание

Богослужебные тексты

Ольга Седакова. О переводах Анри Волохонского

Божественная литургия святого Иоанна Златоуста

Молитвы литургии святого Василия Великого

Собрание воскресных тропарей и кондаков

Таинства крещения и миропомазания

Таинство брака

Порядок краткой службы поминовения умерших (малой панихиды)

Псалмы

Шестопсалмие

Избранные псалмы

Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон. Послесловие

Богослужебные тексты и псалмы на русском языке - В переводе Анри Волохонского - Таинства Крещения и Миропомазания - Оглашение

Священник снимает пояс с желающего креститься и ставит его лицом к востоку в одной одежде непрепоясанного, с непокрытой головой, необутого и простершего руки вниз. Священник дует легким дуновением в лицо оглашаемого трижды, осеняет крестным знамением и возлагает руку ему на голову.

Священник : Господу помолимся.

Во имя Твое, Боже истины,

и единородного Твоего Сына

и Святого Твоего Духа

я возлагаю руку на раба Твоего,

который к святому имени Твоему обратился

и под сенью крыл Твоих укрывается.

Удали от него прежние заблуждения,

исполни его надеждою, верой и любовью,

и пусть он уразумеет,

что Ты – единственный Бог истинный

и с Тобою Сын Твой единородный

Господь наш Иисус Христос

и Святой Твой Дух.

Води его путями Твоего завета,

да творит он дела, которые Тебе угодны:

ими и жив человек, если их творит.

Занеси его Себе в книгу жизни,

припиши его к собственному Твоему стаду,

да прославится в нем имя Твое святое

и возлюбленного Твоего Сына,

Господа нашего Иисуса Христа

и животворящего Твоего Духа.

Пусть глаза Твои взирают на него

с благоволеньеми уши слышат голос его молений,

в деяньях рук своих пусть он по воле Твоей

находит радость,

а также в потомстве,

да благословляет он Тебя пеньем и служеньем,

имя Твое великое и высокое восхваляет

и, покуда жив, Тебя славит,

ибо Тебе поет всё небесное войско,

и Твоя слава Отца и Сына и Святого Духа,

ныне, навек и во веки веков.

Аминь.