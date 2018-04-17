Богослужебные тексты и псалмы на русском языке
В этой книге читатель найдет возможное приложение к православному служебнику на современном русском языке, переведенное и составленное Анри Волохонским.
Сюда входят две Литургии, св. Иоанна Златоустого и св. Василия Великого, и наиболее употребительные чины: Крещение, Венчание, Панихида, а также тропари и кондаки двунадесятых праздников, Шестопсалмие и другие псалмы. Следует сразу отметить уникальность этого перевода. Он делался в Галилее, на берегу Тивериадского озера. В нем древняя византийская литургия явила свои корни в среде еще более древней, географически прикасающейся ко Христу и апостолам – тивериадским рыбакам, и одновременно явилась новорожденной из своего церковнославянского чрева прямо в современный поэтический русский язык.
Богослужебные тексты и псалмы на русском языке - В переводе Анри Волохонского
Москва: ПРОБЕЛ, 2016. – 220 с.
ISBN 978-5-98604-535-1
Богослужебные тексты и псалмы на русском языке - В переводе Анри Волохонского - Содержание
Богослужебные тексты
Ольга Седакова. О переводах Анри Волохонского
- Божественная литургия святого Иоанна Златоуста
- Молитвы литургии святого Василия Великого
- Собрание воскресных тропарей и кондаков
- Таинства крещения и миропомазания
- Таинство брака
- Порядок краткой службы поминовения умерших (малой панихиды)
Псалмы
- Шестопсалмие
- Избранные псалмы
- Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон. Послесловие
Богослужебные тексты и псалмы на русском языке - В переводе Анри Волохонского - Таинства Крещения и Миропомазания - Оглашение
Священник снимает пояс с желающего креститься и ставит его лицом к востоку в одной одежде непрепоясанного, с непокрытой головой, необутого и простершего руки вниз. Священник дует легким дуновением в лицо оглашаемого трижды, осеняет крестным знамением и возлагает руку ему на голову.
Священник : Господу помолимся.
Во имя Твое, Боже истины,
и единородного Твоего Сына
и Святого Твоего Духа
я возлагаю руку на раба Твоего,
который к святому имени Твоему обратился
и под сенью крыл Твоих укрывается.
Удали от него прежние заблуждения,
исполни его надеждою, верой и любовью,
и пусть он уразумеет,
что Ты – единственный Бог истинный
и с Тобою Сын Твой единородный
Господь наш Иисус Христос
и Святой Твой Дух.
Води его путями Твоего завета,
да творит он дела, которые Тебе угодны:
ими и жив человек, если их творит.
Занеси его Себе в книгу жизни,
припиши его к собственному Твоему стаду,
да прославится в нем имя Твое святое
и возлюбленного Твоего Сына,
Господа нашего Иисуса Христа
и животворящего Твоего Духа.
Пусть глаза Твои взирают на него
с благоволеньеми уши слышат голос его молений,
в деяньях рук своих пусть он по воле Твоей
находит радость,
а также в потомстве,
да благословляет он Тебя пеньем и служеньем,
имя Твое великое и высокое восхваляет
и, покуда жив, Тебя славит,
ибо Тебе поет всё небесное войско,
и Твоя слава Отца и Сына и Святого Духа,
ныне, навек и во веки веков.
Аминь.
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