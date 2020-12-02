Богоявленский Владимир - Отче наш - Беседы на молитву Господню

Богоявленский - Отче наш
Молитва — это воздух для души, она служит как бы биением пульса духовной жизни. Где есть духовная жизнь, там она необходимо должна проявляться в молитве к Богу. Где нет истинной молитвы, там не может быть вполне здоровой духовно-нравственной жизни. И наоборот. Где совершается молитва и чем чаще совершается она, тем более крепнет и развивается эта духовная жизнь. Как много значит для человека, если он может искренно молиться и более и более совершенствоваться в этой молитве!
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! (Мф. 6,9).
Все мы, братия, с детства знаем, что Бог — Отец нам. Вот почему нам кажется слишком простым и удобопонятным то, что мы называем Его в нашей молитве Отцом. Но некогда это было совсем новое отношение молящихся к Богу, в какое Господь поставил учеников Своих. И не только для язычников, но и для ветхозаветных праведников чужда была мысль о том, что они могут обращаться к Богу с такой детской смелостью и дерзновением.
В Священном Писании Ветхого Завета очень немного можно найти мест, где Бог называется Отцом, и для ветхозаветного человека, даже самого благочестивого, с этим именем очень мало соединялось понятия об отеческих свойствах Бога. Так, у пророка Малахии Бог требует от Своего народа чести, которая приличествует Отцу (см. Мал. 1,6). В другом месте, упрекая народ свой в вероломных поступках и в неверности друг другу, он говорит: Не один ли у всех нас Отец ? Не один ли Бог сотворил нас? (Мал. 2,10). И Давид, зная, что Бог — защита сирых и беспомощных, называет Его Отцом сирот (см. Пс. 67, 6).
Богоявленский Владимир Никифорович - Отче наш - Беседы на молитву Господню
М.: Сибирская Благозвонница, 2018. — 153с.
ISBN 978-5-906911-87-2
Богоявленский Владимир Никифорович - Отче наш - Беседы на молитву Господню - Содержание
- Беседа первая. О ПРИЗЫВАНИИ. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! (Мф. 6, 9)
- Беседа вторая. О ПЕРВОМ ПРОШЕНИИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ. Да святится имя Твое (Мф. 6, 9)
- Беседа третья. О ВТОРОМ ПРОШЕНИИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ. Да приидет Царствие Твое (Мф. 6,10)
- Беседа четвертая. О ТРЕТЬЕМ ПРОШЕНИИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе (Мф. 6,10)
- Беседа пятая. О ЧЕТВЕРТОМ ПРОШЕНИИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ. Хлеб наш насущный дай нам на сей день (Мф. 6,11)
- Беседа шестая. О ПЯТОМ ПРОШЕНИИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим (Мф. 6,12)
- Беседа седьмая. О ШЕСТОМ ПРОШЕНИИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ. И не введи нас в искушение (Мф. 6,13)
- Беседа восьмая. О СЕДЬМОМ ПРОШЕНИИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ. Но избавь нас от лукавого (Мф. 6,13)
- Беседа девятая. О СЛАВОСЛОВИИ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь (Мф. 6,13)
Богоявленский Владимир Никифорович - Отче наш - Беседы на молитву Господню - О первом прошении молитвы Господне. Да святится имя Твое (Мф.6:9)
Когда Спаситель наш, братия, учит молиться учеников Своих, то прежде всего Он ставит их в надлежащее положение — в детское отношение к Богу — и говорит: Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! (Мф. 6,9). Чем более молящийся оправдывает слова этого призывания, чем более мы являемся действительными по своему настроению детьми Бога, тем более молитва наша делается достойной и угодной Богу. Это обнаруживается сейчас же, при первых словах, которыми начинаем мы свою молитву: Да святится имя Твое.
Кто не питает к Богу истинно детских чувств, кто не почитает Его выше и дороже всего, кто ради Отца не может забыть себя самого и все свое, тот, хотя и будет произносить слова да святится имя Твое, сердце его не будет участвовать в этой молитве. Он начинает молиться только с четвертого прошения хлеб наш насущный дай нам на сей день (Мф. 6,11) или избавь нас от лукавого (Мф. 6,13).
Только тот, кто имеет истинно детское сердце, для кого честь и слава Божия действительно выше всего, кто действительно любит Бога больше всего, тот только и может обращаться к Богу со словами Отче наш — и искренно просить у Бога, как самого главного, чтобы святилось (прославлялось) Его имя или — что то же — чтобы прославлялся Он Сам.
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