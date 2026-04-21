Богумил - Марена - Книга 1

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism
Series Марена: образ, культ, миф (1 book)

Эта книга представляет собой фундаментальное исследование образа Марены (Мары) — общеславянской богини смерти, зимы и иного мира. Автор, влх. Богумил, сочетает в работе научный подход (анализ фольклора, этнографии и лингвистики) с позицией современного языческого практика, стремясь максимально полно реконструировать облик и функции этого божества.

Главная особенность труда — установление глубоких связей между Мареной и множеством других персонажей: от сказочной Бабы Яги до персонифицированных болезней (Холеры, Чумы) и обрядовых фигур (Масленицы).

Влх. Богумил - Марена - Богиня смерти в славянской языческой традиции

Издательство: ТД Велигор, Москва, 2022. — 650 с. — (Серия «Марена: образ, культ, миф», Книга 1).
ISBN 978-591742-171-1

Влх. Богумил - Марена - Содержание

  • Этимология и имена (Гл. 2): Исследование происхождения имени «Марена» и его вариаций в разных славянских языках, а также связь с корнем -мар- (смерть, мор, марево).

  • Персоналии и воплощения (Гл. 3): Подробный разбор «масок» богини. Автор доказывает, что Смерть, Зима, Недоля и Баба Яга — это разные грани одного архетипа. Особое внимание уделено паре Смерть / Яга и их роли в мифологии.

  • Иконография и внешность (Гл. 4–5): Максимально детальное описание облика богини.

    • Цвет и детали: От цвета кожи и роста до формы носа, зубов и волос.

    • Облачения: Символика белых (традиционный цвет смерти у славян), черных и красных одежд, а также значение наготы.

  • Атрибутика Смерти (Гл. 6): Огромный каталог предметов, которыми наделяется богиня в народных представлениях:

    • Орудия жатвы и войны: Коса, серп, меч, топор, копье.

    • Предметы быта: Метла, ступа с пестом, прялка, веретено (связь с нитью судьбы).

    • Символы времени и перехода: Часы, свеча, ключи, «мертвая голова».

