Новый Завет в свете духовной науки - Эмиль Бок

Эмиль Бок* родился в Вуппертале (Германия) 19 мая 1895 г.

Получив аттестат зрелости в 1914 г., в том же году приступил к изучению теологии в Боннском университете. Добровольцем отправился на фронт и уже 31 октября 1914 г. был ранен во Фландрии. Получив возможность вернуться к учебе, защитился в Берлинском университете 2 августа 1921 г. В июне того же года вместе с рядом единомышленников встретился в Штутгарте с Рудольфом Штейнером.

После второй встречи, состоявшейся в «Гетеануме» под Базелем в сентябре, вместе с Фридрихом Риттельмайером приступил к основанию Христианской общины. К началу сентября 1922 г., по словам самого Бока, из более чем ста участников движения остались лишь «4 по 12», которые и собрались в Брайтбрунне на Аммерзее (под Мюнхеном), чтобы основать Христианскую общину. 16 сентября в «Гетеануме» в присутствии Рудольфа Штейнера было впервые отправлено «таинство освящения человека».



(Menschweihehandlung, ср. прим. 41), и эта дата считается официальной датой основания Христианской общины.

13 ноября того же года Бок женился в Штутгарте на Грете Зоймер (Seumer), родившей ему четверых детей. Риттельмайер был первым руководителем общины, а на Бока возложили руководство семинарией в Штутгарте. Когда 23 марта 1938 г. Риттельмайера не стало, Бок сделался его преемником, оставаясь на этом посту до смерти. 12 августа 1939 г. Грета, родив четвертого ребенка, умерла.

11 июня 1941 г. в ходе проходившей в Германии кампании «унификации идеологии и роспуска чуждых но духу организаций» Христианская община была запрещена, а Бока как ее главу арестовали и отправили в концлагерь Вельцхайм (под Штутгартом). 5 февраля 1942 г. он был освобожден под подписку, но надзор за ним сохранялся до 1945 г. Сразу по окончании войны Бок занялся розыском единомышленников и основанием общины заново. До самой смерти был чрезвычайно деятелен как писатель и глава общины. Умер в Штутгарте 6 декабря 1959 г. Его преемником стал Рудольф Фрилинг (1901 — 1986).