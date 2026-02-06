Новый Завет в свете духовной науки - Эмиль Бок

Бок - Новый Завет в свете духовной науки
Книга Эмиля Бока (1895—1959), видного немецкого теолога, является духовнонаучным комментарием к «Новому Завету». Не жертвуя здравым смыслом, но и не ставя под сомнение ни одного слова Священного Писания, автор проводит на практике новый (на самом деле — хорошо забытый старый, характерный для древних церковных писателей, например, Климента Александрийского и Оригена) метод истолкования текста: исходя из образа, слова и сущности.
Книга будет полезна как людям религиозным, поскольку предлагает свежие трактовки извечных библейских сюжетов, так и тем, кто еще только нащупывает пути к духовному миру, ведь многих из них сразу отталкивает мнимая противоречивость Евангелий. Не давая окончательных ответов, автор показывает неисчерпаемость божественной мудрости, явленной в главной книге христианского человечества.
Эмиль Бок - Новый Завет в свете духовной науки - Очерки Евангелия
М.: Новалис, 2007. - с. 1054.
ISBN 5-902291-18-6 (рус.)
Эмиль Бок - Новый Завет в свете духовной науки - Содержание
- От переводчика
- Предисловие издателя
- ЕВАНГЕЛЬСКАЯ МУДРОСТЬ ДРЕВНЕГО ХРИСТИАНСТВА И ЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
- ИНСПИРАЦИЯ И КОМПОЗИЦИЯ
- «ЧУДЕСА» В ЕВАНГЕЛИИ
- НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
- «ЛИЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО» В ЕВАНГЕЛИИ
- ЧУДО НАСЫЩЕНИЯ
- АПОСТОЛ ПЕТР
- ПЕТР И ИОАНН
- ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ В КРУГУ УЧЕНИКОВ
- ОТ ЯХВЕ КО ХРИСТУ
- ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА И ЭСХАТОЛОГИЯ ЕВАНГЕЛИЯ
- ТАЙНЫ ГОЛГОФЫ
- ПАСХАЛЬНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ЧЕТЫРЕХ ЕВАНГЕЛИЯХ
- СВОЕОБРАЗИЕ ЕВАНГЕЛИЯ МАТФЕЯ
- ТАЙНЫ СПИСКА РОДОСЛОВИЯ
- ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ
- ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ И ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА
- СВОЕОБРАЗИЕ ЕВАНГЕЛИЯ МАРКА
- СВОЕОБРАЗИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ЛУКИ
- КОМПОЗИЦИЯ ЕВАНГЕЛИЯ ЛУКИ
- СТУПЕНИ ПРОСВЕТЛЕНИЯ ДУШИ В ЕВАНГЕЛИИ ЛУКИ
- ПУТЬ ЛУКИ: ОТ ВЕРЫ К СОЗЕРЦАНИЮ
- СВОЕОБРАЗИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ИОАННА
- ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
- ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К РИМЛЯНАМ
- 1-Е ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К КОРИНФЯНАМ
- 2-Е ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К КОРИНФЯНАМ
- ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К ГАЛАТАМ
- ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К ЭФЕСЯНАМ
- ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К ФИЛИППИЙЦАМ
- ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К КОЛОССЯНАМ
- ДВА ПОСЛАНИЯ ПАВЛА К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
- ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ ПАВЛА
- СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ
- ТРИ ПОСЛАНИЯ ИОАННА
- ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
- ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Хронологическая таблица
- Комментарии
- Указатель
Эмиль Бок
Эмиль Бок* родился в Вуппертале (Германия) 19 мая 1895 г.
Получив аттестат зрелости в 1914 г., в том же году приступил к изучению теологии в Боннском университете. Добровольцем отправился на фронт и уже 31 октября 1914 г. был ранен во Фландрии. Получив возможность вернуться к учебе, защитился в Берлинском университете 2 августа 1921 г. В июне того же года вместе с рядом единомышленников встретился в Штутгарте с Рудольфом Штейнером.
Получив аттестат зрелости в 1914 г., в том же году приступил к изучению теологии в Боннском университете. Добровольцем отправился на фронт и уже 31 октября 1914 г. был ранен во Фландрии. Получив возможность вернуться к учебе, защитился в Берлинском университете 2 августа 1921 г. В июне того же года вместе с рядом единомышленников встретился в Штутгарте с Рудольфом Штейнером.
После второй встречи, состоявшейся в «Гетеануме» под Базелем в сентябре, вместе с Фридрихом Риттельмайером приступил к основанию Христианской общины. К началу сентября 1922 г., по словам самого Бока, из более чем ста участников движения остались лишь «4 по 12», которые и собрались в Брайтбрунне на Аммерзее (под Мюнхеном), чтобы основать Христианскую общину. 16 сентября в «Гетеануме» в присутствии Рудольфа Штейнера было впервые отправлено «таинство освящения человека».
(Menschweihehandlung, ср. прим. 41), и эта дата считается официальной датой основания Христианской общины.
13 ноября того же года Бок женился в Штутгарте на Грете Зоймер (Seumer), родившей ему четверых детей. Риттельмайер был первым руководителем общины, а на Бока возложили руководство семинарией в Штутгарте. Когда 23 марта 1938 г. Риттельмайера не стало, Бок сделался его преемником, оставаясь на этом посту до смерти. 12 августа 1939 г. Грета, родив четвертого ребенка, умерла.
11 июня 1941 г. в ходе проходившей в Германии кампании «унификации идеологии и роспуска чуждых но духу организаций» Христианская община была запрещена, а Бока как ее главу арестовали и отправили в концлагерь Вельцхайм (под Штутгартом). 5 февраля 1942 г. он был освобожден под подписку, но надзор за ним сохранялся до 1945 г. Сразу по окончании войны Бок занялся розыском единомышленников и основанием общины заново. До самой смерти был чрезвычайно деятелен как писатель и глава общины. Умер в Штутгарте 6 декабря 1959 г. Его преемником стал Рудольф Фрилинг (1901 — 1986).
Новый Завет в свете духовной науки - Примечание от Эсхатоса
Книга размещена исключительно с апологетическими целями для ознакомления апологетов с данным учением - гибридом христианства, эзотерики, теософии, астрологии и пр.
Христиане из движения "христианская община" основываются на трудах Рудольфа Штейнера - а он - теософ и соратник Елены Блаватской. В их учении - смесь христианства с восточными религиями, соединенная теософией: карма ( в отсканированноф книге она называется "Судьба", перевоплощение душ... Они очень логично объясняют типологию Писания с точки зрения реинкарнации - "Иисус назвал Иоанна Крестителя Ильей - Дух Илья реинкарнировал в Иоанне..." Отдельной статьей у них идет астрология...
Они чем-то похожи (внешне) на последователей Рона Хаббарта (бывшего писателя-фантаста) "Христианская наука", только хабордовцы все в Писании толкуют с точки зрения восточно-ориентированной науки (восточная психология? Восточная антропология...), а последователи Штейнера - с точки зрения восточной мудрости: буддизма, перевоплощения, оккультизма.
Пример "духовного смысла Писания" сторонников Штейнера: звезда Вифлиема и волхвы с Востока - божественное руковрдство астрологами в деле предсказания рождения Мессии (то, что звезда ДВИГАЛАСЬ, а потом - ИСЧЕЗЛА) их не смущает); Рахиль вселилась в Марию - плачь Рахили по убиенным Иродом детям у Матфея; про Иоанна Крестителя и Илью я уже написал; и т.д.
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