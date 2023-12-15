Важно начать с вопроса, потому что наш ответ определяет наши ожидания в отношении книги, что мы ожидаем найти в ней. Одна из проблем читателей Нового Завета с Откровением состоит в том, что кажется, что это аномалия среди других книг Нового Завета. Они не знают, как его читать. Неверные толкования Откровения часто начинаются с неверного представления о том, какая именно эта книга.

По крайней мере, в случае с древними книгами, начало книги обычно является важным признаком того, чем книга должна быть. Открывающие стихи Откровения, кажется, указывают, что это относится не только к одному, но к трем видам литературы. Первый стих, который является фактически названием книги, говорит об откровении Иисуса Христа, которое Бог дал Ему, и которое достигает Божьих слуг через цепь откровения: Бог - Христос - ангел - Иоанн (писатель) - слуги Божьи. Слово «откровение», или «апокалипсис», предполагает, что книга принадлежит жанру древнееврейской и христианской литературы, которую современные ученые называют апокалипсисами. И хотя мы не можем быть уверены, что само слово уже имел этот технический смысл, когда Иоанн использовал его, есть в детали в Откровении, которые напоминают другие работы, которые мы можем называть апокалипсисом.

Однако 1: 3 описывает Откровение как пророчество, предназначенное для того, чтобы читать вслух, в контексте христианского богослужения, и это утверждают, что это пророчество подтверждено эпилогом к книге (см. 22: 6-7, эхо которого составляет 1: 1 - 3, особенно в 22: 18-19).

Но тогда 1: 4-6 не оставляет сомнений в том, что Откровение предназначено как письмо. Стихи 4-5а следуют обычной форме письма, которые используются Павлом и другими ранними христианскими лидерами: заявление писателя и адресатов, а затем приветствие в форме: «Благодать вам и мир от …». Есть отличия от обычной формы приветствий в посланиях Павла, но форма раннего христианского письма ясна, и подтверждается заключением книги (22:21), что сопоставимо с выводами многих текстов. Таким образом, Откровение представляется апокалиптическим пророчеством в форме циркулярного письма к семи церквям в римской провинции Азия. Это явно в (1: 1 1): то, что раскрывается Иоанном (что он «видит»), он должен написать и отправить в семь церквей, которые здесь названы. Это поручение применяется ко всем видениям и откровениям, которые следуют в остальной части книги. Привычка ссылаться на главы 2-3 как на семь «писем» к Церквам, вводят в заблуждение. Это не столько письма, но пророческие послания каждой церкви. Это действительно целая книга Откровения, которое является одним циркулярным письмом ко всем семи церквям. Семь сообщений, адресованных индивидуально каждой церкви, введение в остальную часть книги, которая адресована всем семи Церквам. Таким образом, мы должны попытаться отдать должное трем категории литературы - апокалипсис, пророчество и письмо – в которое Откровение, кажется, попадает. Рассматривая каждое в свою очередь, это будет целесообразно начать с пророчества.