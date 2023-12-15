Бокэм - Теология книги Откровение - Bauckham - The theology of the Book of Revelation
NEW TESTAMENT THEOLOGY
General Editor: James D. G. Dunn, Lightfoot Professor of Divinity, University of Durham
Важно начать с вопроса, потому что наш ответ определяет наши ожидания в отношении книги, что мы ожидаем найти в ней. Одна из проблем читателей Нового Завета с Откровением состоит в том, что кажется, что это аномалия среди других книг Нового Завета. Они не знают, как его читать. Неверные толкования Откровения часто начинаются с неверного представления о том, какая именно эта книга.
По крайней мере, в случае с древними книгами, начало книги обычно является важным признаком того, чем книга должна быть. Открывающие стихи Откровения, кажется, указывают, что это относится не только к одному, но к трем видам литературы. Первый стих, который является фактически названием книги, говорит об откровении Иисуса Христа, которое Бог дал Ему, и которое достигает Божьих слуг через цепь откровения: Бог - Христос - ангел - Иоанн (писатель) - слуги Божьи. Слово «откровение», или «апокалипсис», предполагает, что книга принадлежит жанру древнееврейской и христианской литературы, которую современные ученые называют апокалипсисами. И хотя мы не можем быть уверены, что само слово уже имел этот технический смысл, когда Иоанн использовал его, есть в детали в Откровении, которые напоминают другие работы, которые мы можем называть апокалипсисом.
Однако 1: 3 описывает Откровение как пророчество, предназначенное для того, чтобы читать вслух, в контексте христианского богослужения, и это утверждают, что это пророчество подтверждено эпилогом к книге (см. 22: 6-7, эхо которого составляет 1: 1 - 3, особенно в 22: 18-19).
Но тогда 1: 4-6 не оставляет сомнений в том, что Откровение предназначено как письмо. Стихи 4-5а следуют обычной форме письма, которые используются Павлом и другими ранними христианскими лидерами: заявление писателя и адресатов, а затем приветствие в форме: «Благодать вам и мир от …». Есть отличия от обычной формы приветствий в посланиях Павла, но форма раннего христианского письма ясна, и подтверждается заключением книги (22:21), что сопоставимо с выводами многих текстов. Таким образом, Откровение представляется апокалиптическим пророчеством в форме циркулярного письма к семи церквям в римской провинции Азия. Это явно в (1: 1 1): то, что раскрывается Иоанном (что он «видит»), он должен написать и отправить в семь церквей, которые здесь названы. Это поручение применяется ко всем видениям и откровениям, которые следуют в остальной части книги. Привычка ссылаться на главы 2-3 как на семь «писем» к Церквам, вводят в заблуждение. Это не столько письма, но пророческие послания каждой церкви. Это действительно целая книга Откровения, которое является одним циркулярным письмом ко всем семи церквям. Семь сообщений, адресованных индивидуально каждой церкви, введение в остальную часть книги, которая адресована всем семи Церквам. Таким образом, мы должны попытаться отдать должное трем категории литературы - апокалипсис, пророчество и письмо – в которое Откровение, кажется, попадает. Рассматривая каждое в свою очередь, это будет целесообразно начать с пророчества.
Ричард Бокэм - Теология книги Откровение - Перевод на русский язык ESXATOS
[пер. с англ. с издания Bruce J. Bauckham, Richard, The theology of the Book of Revelation - Cambridge University Press, Tenth printing 2003 исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Черкассы - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2023 – 268 с.
ISBN 0 521 35691 1
Ричард Бокэм - Теология книги Откровение - Перевод на русский язык ESXATOS - Содержание
1 ПРОЧТЕНИЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ
- ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГА ОТКРОВЕНИЕ?
- ОТКРОВЕНИЕ КАК ХРИСТИАНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
- ОТКРОВЕНИЕ КАК АПОКАЛИПСИС
- ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ АПОКАЛИПСИСОВ
- ОТКРОВЕНИЕ КАК ПИСЬМО-ЦИРКУЛЯР4
- ПОНИМАНИЕ ОБРАЗОВ
2 ТОТ, КТО БЫЛ, КТО ЕСТЬ И ВНОВЬ ГРЯДЕТ
- ТРИЕДИНСТВО БОГА
- АЛЬФА И ОМЕГА
- КТО БЫЛ, И КТО ЕСТЬ И КТО ВНОВЬ ГРЯДЕТ
- ГОСПОДЬ БОГ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
- СИДЯЩИЙ НА ТРОНЕ
- КРИТИКА РИМСКОЙ ВЛАСТИ
- СВЯТОСТЬ БОГА В СУДЕ
- БОЖЕСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ
- БОГ СОЗДАТЕЛЬ
- ВЕРНОСТЬ ТВОРЦА ТВОРЕНИЮ
3 АГНЕЦ НА ТРОНЕ
- ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ
- ПОКЛОНЕНИЕ ИИСУСУ
- ЧТО ДЕЛАЕТ ХРИСТОС, ДЕЛАЕТ БОГ
4 ПОБЕДА АГНЦА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
- СТАТИСТИКА
- ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ И ТЕМЫ
- СМЕРТЬ ХРИСТА
- АРМИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
- РАСПЕЧАТАННЫЙ СВИТОК
- ДВА СВИДЕТЕЛЯ
- ПОБЕДА НАД ЗВЕРЕМ
- ЖАТВА С ЗЕМЛИ
- ОБРАЩЕНИЕ НАРОДОВ
- ПРИШЕСТВИЕ
- ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
5. ДУХ ПРОРОЧЕСТВА
- СТАТИСТИКА
- СЕМЬ ДУХОВ
- ДУХ ХРИСТИАНСКОГО ПРОРОЧЕСТВА В ЦЕРКВИ
- ПРОРОЧЕСТВО КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИИСУСЕ
- ПРОРОЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ К ЦЕРКВИ
6 НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
- ГОРОД ОТКРОВЕНИЯ
- НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, КАК МЕСТО
- НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, КАК НАРОД
- НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, КАК БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ
7 ОТКРОВЕНИЕ ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕГО ВРЕМЕНИ
- ХРИСТИАНСКОЕ КАНОНИЧЕСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
- ИСТИННОЕ ПРОРОЧЕСТВО
- НЕИЗБЕЖНОСТЬ И ЗАДЕРЖКА
- АКТУАЛЬНОСТЬ ОТКРОВЕНИЯ СЕГОДНЯ
Richard Bauckham - The theology of the Book of Revelation
First published 1993
Tenth printing 2003
Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge
ISBN 0 521 35610 5 (hardback)
ISBN 0 521 35691 1 (paperback)
Richard Bauckham - The theology of the Book of Revelation - Contents
Editor's preface List of abbreviations
- Reading the Book of Revelation
- The One who is and who was and who is to come
- The Lamb on the throne
- The victory of the Lamb and his followers
- The Spirit of prophecy
- The New Jerusalem
- Revelation for today
Further reading Index
Спасибо.
Спасибо.
Сегодня выложили для членов клуба удобный файл перевода книги в формате PDF!
Спасибо за перевод; а за перевод Бокэма - двойное спасибо!)
Круто!
спасибо
Очень богатая пища для ума. Благодарю!
Спасибо, очень хорошее дело! Перевод богословских книг всегда востребован, тем более таких авторов, как Ричард Бокэм.