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Бокэм - Теология книги Откровение - Bauckham - The theology of the Book of Revelation

Бокэм - Теология книги Откровение
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Educational
NEW TESTAMENT THEOLOGY
General Editor: James D. G. Dunn, Lightfoot Professor of Divinity, University of Durham
Важно начать с вопроса, потому что наш ответ определяет наши ожидания в отношении книги, что мы ожидаем найти в ней. Одна из проблем читателей Нового Завета с Откровением состоит в том, что кажется, что это аномалия среди других книг Нового Завета. Они не знают, как его читать. Неверные толкования Откровения часто начинаются с неверного представления о том, какая именно эта книга.
По крайней мере, в случае с древними книгами, начало книги обычно является важным признаком того, чем книга должна быть. Открывающие стихи Откровения, кажется, указывают, что это относится не только к одному, но к трем видам литературы. Первый стих, который является фактически названием книги, говорит об откровении Иисуса Христа, которое Бог дал Ему, и которое достигает Божьих слуг через цепь откровения: Бог - Христос - ангел - Иоанн (писатель) - слуги Божьи. Слово «откровение», или «апокалипсис», предполагает, что книга принадлежит жанру древнееврейской и христианской литературы, которую современные ученые называют апокалипсисами. И хотя мы не можем быть уверены, что само слово уже имел этот технический смысл, когда Иоанн использовал его, есть в детали в Откровении, которые напоминают другие работы, которые мы можем называть апокалипсисом.
Однако 1: 3 описывает Откровение как пророчество, предназначенное для того, чтобы читать вслух, в контексте христианского богослужения, и это утверждают, что это пророчество подтверждено эпилогом к книге (см. 22: 6-7, эхо которого составляет 1: 1 - 3, особенно в 22: 18-19).
Но тогда 1: 4-6 не оставляет сомнений в том, что Откровение предназначено как письмо. Стихи 4-5а следуют обычной форме письма, которые используются Павлом и другими ранними христианскими лидерами: заявление писателя и адресатов, а затем приветствие в форме: «Благодать вам и мир от …». Есть отличия от обычной формы приветствий в посланиях Павла, но форма раннего христианского письма ясна, и подтверждается заключением книги (22:21), что сопоставимо с выводами многих текстов. Таким образом, Откровение представляется апокалиптическим пророчеством в форме циркулярного письма к семи церквям в римской провинции Азия. Это явно в (1: 1 1): то, что раскрывается Иоанном (что он «видит»), он должен написать и отправить в семь церквей, которые здесь названы. Это поручение применяется ко всем видениям и откровениям, которые следуют в остальной части книги. Привычка ссылаться на главы 2-3 как на семь «писем» к Церквам, вводят в заблуждение. Это не столько письма, но пророческие послания каждой церкви. Это действительно целая книга Откровения, которое является одним циркулярным письмом ко всем семи церквям. Семь сообщений, адресованных индивидуально каждой церкви, введение в остальную часть книги, которая адресована всем семи Церквам. Таким образом, мы должны попытаться отдать должное трем категории литературы - апокалипсис, пророчество и письмо – в которое Откровение, кажется, попадает. Рассматривая каждое в свою очередь, это будет целесообразно начать с пророчества.

Ричард Бокэм - Теология книги Откровение - Перевод на русский язык ESXATOS

[пер. с англ. с издания Bruce J. Bauckham, Richard, The theology of the Book of Revelation - Cambridge University Press, Tenth printing 2003 исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Черкассы - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2023 – 268 с.
ISBN 0 521 35691 1

Ричард Бокэм - Теология книги Откровение - Перевод на русский язык ESXATOS - Содержание

1 ПРОЧТЕНИЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ
  • ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГА ОТКРОВЕНИЕ?
  • ОТКРОВЕНИЕ КАК ХРИСТИАНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
  • ОТКРОВЕНИЕ КАК АПОКАЛИПСИС
  • ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ АПОКАЛИПСИСОВ
  • ОТКРОВЕНИЕ КАК ПИСЬМО-ЦИРКУЛЯР4
  • ПОНИМАНИЕ ОБРАЗОВ
2 ТОТ, КТО БЫЛ, КТО ЕСТЬ И ВНОВЬ ГРЯДЕТ
  • ТРИЕДИНСТВО БОГА
  • АЛЬФА И ОМЕГА
  • КТО БЫЛ, И КТО ЕСТЬ И КТО ВНОВЬ ГРЯДЕТ
  • ГОСПОДЬ БОГ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
  • СИДЯЩИЙ НА ТРОНЕ
  • КРИТИКА РИМСКОЙ ВЛАСТИ
  • СВЯТОСТЬ БОГА В СУДЕ
  • БОЖЕСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ
  • БОГ СОЗДАТЕЛЬ
  • ВЕРНОСТЬ ТВОРЦА ТВОРЕНИЮ
3 АГНЕЦ НА ТРОНЕ
  • ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ
  • ПОКЛОНЕНИЕ ИИСУСУ
  • ЧТО ДЕЛАЕТ ХРИСТОС, ДЕЛАЕТ БОГ
4 ПОБЕДА АГНЦА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
  • СТАТИСТИКА
  • ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ И ТЕМЫ
  • СМЕРТЬ ХРИСТА
  • АРМИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
  • РАСПЕЧАТАННЫЙ СВИТОК
  • ДВА СВИДЕТЕЛЯ
  • ПОБЕДА НАД ЗВЕРЕМ
  • ЖАТВА С ЗЕМЛИ
  • ОБРАЩЕНИЕ НАРОДОВ
  • ПРИШЕСТВИЕ
  • ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
5. ДУХ ПРОРОЧЕСТВА
  • СТАТИСТИКА
  • СЕМЬ ДУХОВ
  • ДУХ ХРИСТИАНСКОГО ПРОРОЧЕСТВА В ЦЕРКВИ
  • ПРОРОЧЕСТВО КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИИСУСЕ
  • ПРОРОЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ К ЦЕРКВИ
6 НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
  • ГОРОД ОТКРОВЕНИЯ
  • НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, КАК МЕСТО
  • НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, КАК НАРОД
  • НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, КАК БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ
7 ОТКРОВЕНИЕ ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕГО ВРЕМЕНИ
  • ХРИСТИАНСКОЕ КАНОНИЧЕСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
  • ИСТИННОЕ ПРОРОЧЕСТВО
  • НЕИЗБЕЖНОСТЬ И ЗАДЕРЖКА
  • АКТУАЛЬНОСТЬ ОТКРОВЕНИЯ СЕГОДНЯ

Richard Bauckham - The theology of the Book of Revelation

First published 1993
Tenth printing 2003
Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge
ISBN 0 521 35610 5 (hardback)
ISBN 0 521 35691 1 (paperback)

Richard Bauckham - The theology of the Book of Revelation - Contents

Editor's preface List of abbreviations
  1. Reading the Book of Revelation
  2. The One who is and who was and who is to come
  3. The Lamb on the throne
  4. The victory of the Lamb and his followers
  5. The Spirit of prophecy
  6. The New Jerusalem
  7. Revelation for today
Further reading Index
Views 1 294
Rating 5.0 / 5
Added 15.12.2023
Author asaddun
Rate this publication:
5.0/5 (14)

Comments (8 comments)

Y
youesxatos 2 years ago

Спасибо.
M
maxena 2 years ago

Спасибо.
E
esxatos 2 years ago

Сегодня выложили для членов клуба удобный файл перевода книги в формате PDF!
S
Serano 7 years ago

Спасибо за перевод; а за перевод Бокэма - двойное спасибо!)
P
PetrFrolov 8 years ago

Круто!
G
gios76 8 years ago

спасибо
Y
yuniy 8 years ago

Очень богатая пища для ума. Благодарю!
E
esxatos 8 years ago

Спасибо, очень хорошее дело! Перевод богословских книг всегда востребован, тем более таких авторов, как Ричард Бокэм.

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