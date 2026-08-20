Бокэм - Иаков и Иерусалимская община

На основе древних пророческих ожиданий мессианского века, а также некоторых высказываний Иисуса, должно быть ясно, что эсхатологический характер христианской общины, как ядра обновленного Израиля, придавал ему всеобщее значение — как для всего Израиля, так и для всех народов. Это должно было сосредотачивать внимание как на восстановлении Израиля, так и на Боге Израиля. В дискуссиях о происхождении христианской миссии в мире обычно отличают идею «центростремительного» движения к центру в Иерусалим от остального мира и идею «центробежного» движения от центра в Иерусалиме к остальному миру. Первая, доминирующая картина в ветхозаветных пророчествах говорит о возвращении изгнанных евреев на Сион и паломничестве народов для поклонения на Сионе. В соответствии с этой картиной, возможно, показалось достаточным для мессианского сообщества просто ждать в Иерусалиме, чтобы продолжились эсхатологические события. По факту, однако, нет никаких доказательств того, что Иерусалимская церковь когда-либо применяла этот подход. С самого начала была миссионерская деятельность. Апостолы провозглашали Иисуса Мессией не только для жителей Иерусалима, но и для гораздо большего числа евреев со всей Палестины и из диаспоры, которые постоянно посещали Иерусалим на праздники. С самого начала должно было быть много таких посетителей, которые слышали и принимали Евангелие в Иерусалиме, были крещены и возвращались в свои дома как миссионеры.

Проповедовать Евангелие в центре еврейского мира, в Иерусалиме, было чрезвычайно эффективным средством достижения всей диаспоры, что фактически почти совпадало со всем известным миром. Апостолы в Иерусалиме, таким образом, запускают центробежное движение — слово Господа, идущее прежде от Сиона, как предсказал Пророк (Ис. 2:3), — которое, как ожидалось, приводит к центростремительному движению эсхатологического собирания народов на Сионе.

Бокэм Ричард – Иаков и Иерусалимская община

Пер. с англ. Давид В.Т. (при поддержке ИИ Google Gemini). — Электронное изд. — А.: «ΕΥΑΓΓΈΛИО», 2026. — 124 с. — (Современная библеистика).

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