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Бокэм - Иаков и Иерусалимская община

Бокэм - Иаков и Иерусалимская община
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, JUDAICA, Biblical Studies, Theology, History
Series Современная библеистика (36 books)

На основе древних пророческих ожиданий мессианского века, а также некоторых высказываний Иисуса, должно быть ясно, что эсхатологический характер христианской общины, как ядра обновленного Израиля, придавал ему всеобщее значение — как для всего Израиля, так и для всех народов. Это должно было сосредотачивать внимание как на восстановлении Израиля, так и на Боге Израиля. В дискуссиях о происхождении христианской миссии в мире обычно отличают идею «центростремительного» движения к центру в Иерусалим от остального мира и идею «центробежного» движения от центра в Иерусалиме к остальному миру. Первая, доминирующая картина в ветхозаветных пророчествах говорит о возвращении изгнанных евреев на Сион и паломничестве народов для поклонения на Сионе. В соответствии с этой картиной, возможно, показалось достаточным для мессианского сообщества просто ждать в Иерусалиме, чтобы продолжились эсхатологические события. По факту, однако, нет никаких доказательств того, что Иерусалимская церковь когда-либо применяла этот подход. С самого начала была миссионерская деятельность. Апостолы провозглашали Иисуса Мессией не только для жителей Иерусалима, но и для гораздо большего числа евреев со всей Палестины и из диаспоры, которые постоянно посещали Иерусалим на праздники. С самого начала должно было быть много таких посетителей, которые слышали и принимали Евангелие в Иерусалиме, были крещены и возвращались в свои дома как миссионеры.

Проповедовать Евангелие в центре еврейского мира, в Иерусалиме, было чрезвычайно эффективным средством достижения всей диаспоры, что фактически почти совпадало со всем известным миром. Апостолы в Иерусалиме, таким образом, запускают центробежное движение — слово Господа, идущее прежде от Сиона, как предсказал Пророк (Ис. 2:3), — которое, как ожидалось, приводит к центростремительному движению эсхатологического собирания народов на Сионе.

Бокэм Ричард – Иаков и Иерусалимская община

Пер. с англ. Давид В.Т. (при поддержке ИИ Google Gemini). — Электронное изд. — А.: «ΕΥΑΓΓΈΛИО», 2026. — 124 с. — (Современная библеистика).

Бокэм Ричард – Иаков и Иерусалимская община – Содержание

  1. Об авторе

  2. Введение

  3. Глава 1. Самосознание общины

  4. Глава 2. Жизнь и практика общины

  5. Глава 3. Руководство

  6. Глава 4. Миссия и верующие из язычников

  7. Глава 5. Противостояние со стороны иудейских властей в Иерусалиме (вплоть до смерти Иакова)

  8. Глава 6. После Иакова

  9. Глава 7. Просопография Иерусалимской церкви

  10. Глава 8. Литература

  11. Библиография

    • Первоисточники и древние тексты

    • Исследования Ричарда Бокэма

    • Вторичная литература и монографии

  12. Список сокращений

  13. Указатель названий

Views 72
Rating 5.0 / 5
Added 20.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 day ago
Спасибо! Я в своей монографии по Иакову пользовался оригиналом.: Bauckham R. James and the Jerusalem Community // O. Skarsaune, R. Hvalvik (Eds) Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries. Peabody: Hendrickson, 2007. P. 55–95.
Но у него есть еще похожая статья: Bauckham R. James and the Jerusalem Church // The Book of Acts in Its First Century Setting: Vol. 4. The Book of Acts in Its Palestinian Setting. Ed.: R. Bauckham. Grand Rapids: Eerdmans, 1995. P. 415–480. Ее скинул мне в те годы какой-то добрый человек из команды Эсхатоса.

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