Первоначальная группа еврейских верующих в Иисуса отличалась своим убеждением, что Иисус из Назарета был ожидаемым царем, Мессией Израиля. Это была самая характерная особенность их веры. Они считали, что Иисус, который был распят как мессианский самозванец, был истинно Божьим Мессией, посланным самим Богом, верили, что Бог воскресил Иисуса из мертвых и вознес его, чтобы он разделил с Богом правление на небесах. Таким образом, пришествие Божьего царства, которое Иисус провозгласил и практиковал в своем служении, теперь исполнялось. Это повлекло за собой, в первую очередь, восстановление Божьего эффективного правления над собственным народом Израиля в том, как предсказывали пророки.

James and the Jerusalem Community

Richard Bauckham, St. Andrews, Scotland

Из сборника:

Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries

© 2007 by Hendrickson Publishers, Inc.

P. O. Box 3473

Peabody, Massachusetts 01961-3473

ISBN 978-1-56563-763-4

Перевод выполнен Игорем Костиным, январь 2018

Перевод © Игорь Костин © ESXATOS

На основе древних пророческих ожиданий мессианского века, а также некоторых высказываний Иисуса, должно быть ясно, что эсхатологический характер христианской общины, как ядра обновленного Израиля, придавал ему всеобщее значение - как для всего Израиля, так и для всех народов. Это должно было сосредотачивать внимание, как на восстановлении Израиля, так и на Боге Израиля. В дискуссиях о происхождении христианской миссии в мире, обычно отличают идею «центростремительного» движения к центру в Иерусалим от остального мира, и идею «центробежного» движения от центра в Иерусалиме к остальному миру. Первая, доминирующая картина в ветхозаветных пророчествах говорит о возвращении изгнанных евреев на Сион и паломничестве народов для поклонения на Сионе. В соответствии с этой картиной, возможно, показалась достаточным для мессианского сообщества просто ждать в Иерусалиме, чтобы продолжить эсхатологические события. По факту, однако нет никаких доказательств того, что Иерусалимская церковь когда-либо применяла этот подход. С самого начала была миссионерская деятельность. Апостолы провозгласили Иисуса Мессией не только для жителей Иерусалима, но и для гораздо большего числа евреев со всей Палестины и из диаспоры, которые постоянно посещали Иерусалим на праздники. С самого начала должно быть, было много таких посетителей, которые слышали и верили в Евангелие в Иерусалиме, были крещены и вернулись в свои дома, как миссионеры. Проповедовать Евангелие в центре еврейского мира, в Иерусалиме, было чрезвычайно эффективным средством достижения всей диаспоры, что было не намного меньше, чем coterminous со всем известным миром. Апостолы в Иерусалиме, таким образом, запускают центробежное движение - слово Господа, идущее прежде от Сиона, как предсказал Пророк (Ис. 2: 3), как ожидалось, приводит к центростремительному движению эсхатологического собирания народов на Сионе.

Таким образом, не было принципиально нового отклонения, когда члены Иерусалимской общины сами путешествовали из Иерусалима, чтобы провозгласить Евангелие в другом месте. По рассказу Луки в Деяниях это, по-видимому, не происходит, пока члены Иерусалимской церкви (кроме Двенадцати) насильственно не были рассеяны преследованием после смерти Стефана (Деян. 8:1,4, 11: 19-20). Но рассказ Луки является несколько схематическим и, несомненно, упрощает сложностьистории. Он игнорирует, например, связи между Иерусалимской церковью и христианскими общинами Галилеи. Там, возможно, путешествующие миссионеры были с самого начала церкви. В Деяниях евангельское выступление Иерусалимской церкви в пределах еврейской Палестины представлена, в частности, деятельностью Филиппа, который был среди рассеянных из Иерусалима преследованиями, и работал в качестве пионера-евангелиста (Деян. 8: 4-40), и Петр, который уже посещал христианские общины, хотя и не без евангелизационного эффекта для новообращенных (Деяния 9: 32-43). Но миссионерская проповедь членов Иерусалимской церкви пошла гораздо дальше. Другие из тех, кто покинул город на время преследования пошли в Финикию, Кипр и Антиохию (Деян. 9:19), тогда как Варнава и Марк позже, после расставания с Павлом, стали миссионерами на Кипре и, несомненно, в других местах (Деян. 15:39).

Павел ссылается на присутствие в Риме апостолов Андроника и Джунии, которые, должно быть, были среди ранних членов общины Иерусалима, поскольку Павел говорит, что они были «во Христе» прежде него (Рим. 16: 7). Возможно, они были среди тех, кто впервые проповедовал Евангелие в еврейских общинах Рима. Кроме того, есть другие свидетельства близких связей между церквами Иерусалима и Рима: другие миссионеры, которые были членами Иерусалимской церкви, а затем обнаружены в Риме – это Петр, Иоанн Марк и Сила (Сильванус) (1 Пет. 5: 12-13, ср. Кол. 4:16). Вероятно, самая надежная традиция основания церкви Эдессы приписывает ее Аддаю, миссионеру из Иерусалима, хотя, должно быть, был исторический корень ассоциации его с апостолом Фомой, который популярен в ранней христианской литературе востока Сирии. Братья Иисуса (по-видимому, не Иаков, оставшийся в Иерусалиме, но Иуда, Симон и Иосиф) были хорошо известны как миссионеры-путешественники (1 Кор 9: 1), хотя мы не знаем, выезжали ли они за пределы Палестины. Их расположение было в их домах в Галилее – в Назарете, и близлежащем Кохабе, но они также имели тесные связи с Иерусалимской церковью под руководством Иакова.