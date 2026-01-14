И вот появляется книга, в которой рассказывается о ста шести великих и славных женщинах: он правили, сражались, занимались любовью, изобретали, складывали стихи, рисовали, побеждали мужчин и женщин, являли чудеса доблести и добродетели, были коварны и прямодушны... и ни одна из них, что примечательно, не погибла во время Диоклетиана. В культурном пространстве открылось целое новое измерение; книга разошлась во множестве экземпляров, её осуждали, предавали анафеме, восхваляли, запрещали к переводу, переводили - и читали, читали, читали. Соблазн, скандал и провокация.

Джованни Боккаччо - О знаменитых женщинах

Касталия, 2022. — 400 с.

ISBN 978-5-521-23709-8

Джованни Боккаччо - О знаменитых женщинах - Содержание

Предисловие редактора

Посвящение

Вступление

Ева, наша праматерь - Семирамида, царица ассирийцев - Опа, жена Сатурна - Юнона, верховная богиня - Церера, богиня урожая и царица Сицилии - Минерва - Венера, царица Кипра - Исида, царица и богиня Египта - Европа, царица Крита - Ливия, царица Ливии - Марпесия и Лампедо, царицы амазонок - Фисба, вавилонская девица - Гипермнестра, царица аргивян и жрица Юноны - Ниоба, царица Фив - Гипсипила, царица Лемноса - Медея, царица Колхиды - Арахна Колофонская - Орифия и Антиопа, царицы амазонок - Эритрея или Герофила, сивилла - Медуза, дочь Форкия - Иола, дочь царя этолийцев - Деянира, жена Геркулеса - Иокаста, царица Фив - Амальфея или Деифоба, сивилла - Никострата или Кармента, дочь царя Иония - Прокрида, жена Кефала - Аргия, жена Полиника и дочь царя Адраста - Манто, дочь Тиресия - Жёны минийцев - Пентесилея, царица амазонок - Поликсена, дочь царя Приама - Гекуба, царица троянцев - Кассандра, дочь царя Приама Троянского - Клитемнестра, царица Микен - Елена, жена царя Менелая - Цирцея, дочь Солнца - Камилла, царица вольсков - Пенелопа, жена Улисса - Лавиния, царица Лаврентума - Дидона или Элисса, царица Карфагена - Никаула, царица Эфиопии - Памфила, дочь Плафеи - Рея Юлия, дева-весталка - Гая Кирилла, жена царя Тарквиния Приска - Сапфо, девица с Лесбоса и поэт - Лукреция, жена Коллатина - Томирис, царица скифская - Леена, куртизанка - Гофолия, царица Иерусалима - Клелия, римская девица - Гиппо, гречанка - Мегилия Дотата - Ветурия, римская матрона - Тимарет, дочь Микона - Артемисия, царица Карии - Виргиния, дева и дочь Виргиния - Эйрена, дочь Кратина - Леонтион - Олимпиада, царица Македонии - Клавдия, дева-весталка - Виргиния, жена Луция Волумния - Флора, богиня цветов и жена Зефира - Юная римлянка - Марсия, дочь Баррона - Сульпиция, жена Квинтия Фульвия Флакка - Гармония, дочь Гелона Сицилийского - Буса Канопская из Апулии - Софонисба, царица Нумидии - Феоксена, дочь царевича Геродика - Вероника, царица Каппадокии - Жена Ортиагонта Галатийского - Эмилия Терция, жена Африкана Старшего - Дрипетруя, царица Лаодикии - Семпрония, дочь Гракха - Клавдия Квинта, римлянка - Гипсикратия, царица Понта - Семпрония, римлянка - Жёны цимбров - Юлия, дочь диктатора Гая Цезаря - Порция, дочь Катона Утического - Курия, жена Квинта Лукреция - Гортензия, дочь Квинта Гортензия - Сульпиция, жена Крусцеллиона - Корнифиция, поэт - Марианна, царица Иудеи - Клеопатра, царица Египта - Антония, дочь Антония - Агриппина, жена Германика - Паулина, римлянка - Агриппина, мать Нерона - Эпихарида, вольноотпущенница - Помпея Паулина, жена Сенеки - Поппея Сабина, жена Нерона - Триария, жена Луция Вителлия - Проба, жена Адельфия - Фаустина Августа - Семиамира, женщина из Эмесы - Зенобия, царица Пальмиры - Иоанна, англичанка и папесса - Ирина, императрица Константинополя - Энгульдрада, флорентийская девица - Констанция, императрица Рима и королева Сицилии - Каммиола, сиенская вдова - Джованна, королева Иерусалима и Сицилии

Заключение