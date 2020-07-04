Сегодня известно, что Вселенная состоит из громаднейшего количества материи и энергии. И хотя кратеры Луны и поверхности других планет не несут на себе отпечатка совершенства, вся Вселенная организована по особой структуре: звездные системы, галактики и скопления галактик. Кроме того, есть убедительное свидетельство, что Вселенная не существовала вечно — у нее было начало.

Болдвин Д., Гибсон Д., Томас Д. За гранью воображения

Пер. с англ.. — Заокский: «Источник жизни», 2013. — 128 с.

Болдвин - Гибсон - Томас - За гранью воображения

Болдвин - Гибсон - Томас - За гранью воображения - Содержание



Глава 1. За гранью воображения

Насколько велика Вселенная?

Столько галактик! Столько звезд!

Путешествие, полное открытий

Глава 2. Невообразимо огромная Вселенная

Новое представление о Вселенной

Невообразимо огромная Вселенная

Вселенная, полная энергии

Начало Вселенной

Упорядоченность во Вселенной

Упорядоченность как естественное свойство Вселенной

Упорядоченность как случайность

Упорядоченность как следствие разумного замысла

Заключение

Глава 3. Дизайн — проект «Земля»

Удивительные создания

Наш удивительный мир

Заключение

Глава 4. Уникальность людей

Почему люди уникальны

Образ Бога

Обязанности людей

Заключение

Глава 5. Когда разница важна

Покой

А в чем разница?

Камни

Особый день

Заключение

Глава 6. Почему так много горя?

Поворотный момент

Проблема зла

«Прокляни Бога и умри!»

За кулисами

Падшие с небес

Цена свободы

Заключение

Глава 7. План Божий

Спасительная миссия

Этап первый — обещание.

Этап второй — неожиданность.

Этап третий — плата.

Этап четвертый — воскресение.

Заключение

Глава 8. Спасение свыше

Пятый этап — спасение

Громкая весть трех ангелов

Каждый увидит Его

Заключение

Глава 9. Земля 2.0

Очищена и возрождена

Что представляет собой Небо?

Небо для нас

Вопросы к Богу

Заключение

Глава 10. Новый образ мышления

«Вы — друзья Мои»

За гранью воображения

Болдвин - Гибсон - Томас - За гранью воображения - Падшие с небес

В библейской книге пророка Иезекииля говорится об ангеле, который стал демоном, изменив добру и свету. «Ты был помазанным херувимом… Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез. 28:14, 15). В другой книге Библии этот ангел назван Люцифером, а в Евангелии от Луки Иисус говорит о нем: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10:18).

Этот падший ангел и есть тот самый противник, который описывается в уже упомянутой нами истории Иова. Это он подталкивает людей к тому, чтобы они не повиновались Богу. Этот падший ангел и есть тот, кто обращался к Еве через змея в саду Едемском.

За кулисами мировой истории разыгрывается совсем иная драма. Люцифер, в прошлом ангел, восстал против Бога, так как хотел занять Его место. Естественная человеческая реакция на восстание — это немедленно и жестко подавить его. Но почему Бог этого не сделал?

Кто–то может подумать, что Бог не смог сделать этого, поскольку у Него не было достаточно сил, чтобы уничтожить Люцифера. Но Библия говорит, что Бог Сам сотворил Люцифера как доброго ангела, равно как и всю остальную Вселенную, соответственно и мог его уничтожить. Почему же Он этого не сделал?

Цена свободы

Естественная человеческая реакция на восстание — это немедленно и жестко подавить его. Но почему Бог этого не сделал?

Ответ на этот вопрос следует искать в характере Бога и тех особых дарах, которыми Он наделил людей. Творец наделил человека свободой воли и выбора, так как не мог поступить иначе.

Он хотел видеть человека свободным в его волеизъявлении. У Него была возможность создать людей–роботов, которые постоянно и безоговорочно повиновались бы Ему и не имели бы никакой возможности совершить неверный поступок. Но в условиях несвободы невозможны настоящие взаимоотношения. Путем угроз и подкупов вы можете понудить кого–то провести с вами время. Но если этот человек не решит стать вашим другом, то настоящих взаимоотношений между вами не возникнет.

Если допустить, что Бог и ангелов сотворил свободными, то это означает, что и с ними Он хотел иметь настоящие взаимоотношения. Люцифер, соответственно, также был волен поступать по своему усмотрению. Если бы Бог уничтожил Люцифера за попытку восстания, то какими могли бы быть последствия?

Все остальные существа повиновались бы Богу из–за страха перед наказанием. В таком случае свобода была бы утеряна. Поэтому Бог изгнал Люцифера с небес.

Сегодня Люцифер известен нам как противник, дьявол, сатана. В Едемском саду он зародил в сердце Евы сомнение в Боге и подтолкнул к неповиновению Творцу. И когда люди восстали против Бога, все изменилось. Господь предупреждал их, что употребление плода в пищу приведет к смерти. Так оно и случилось. С тех самых пор смерть стала неизбежным концом жизни на нашей земле. Адам и Ева начали стареть и затем умерли.