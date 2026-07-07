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Большой путеводитель по Библии

Большой путеводитель по Библии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, Educational, Reference

АВДЕМЕЛЕХ (евр. "слуга царя", "слуга Господень Мелех") - придворный иудейского царя Седе-кии, к-рый своим ходатайством спас жизнь пророку Иеремии, брошенному в яму, где не было воды, а только грязь (Иер. 38:7--13), и за это был вознагражден Богом (Иер. 39:15—18). Спасение Иеремии воспроизводится также в Пс. 39:3: "Извлек меня из страшного рва, из тинистого бо-лота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои"

АВДЕНАГО — имя, к-рое получил в вавилонском плену Азария, один их трех приближенных пророка Даниила (Дан. 1:7). Это имя равнозначно "Эвед-Нево" — "служитель бога Нево". Как и двум др. приближенным Даниила, А. было доверено управление страной Вавилонской (Дан. 2:49), но он отка-зался поклониться поставленному царем Навуходоносором золотому истукану (Дан. 3:12 и сл.), за что был брошен в печь, раскаленную огнем (Дан. 3:20), но чудесным образом спасся (Дан. 3:93). Особенно следует отметить так называемую "молитву Азарии" в печи огненной (Дан. 3: 24-45).

АВДИИЛ - мужское имя.
1. Отец Селемии, к-рому в числе прочих иудейский царь Иоаким приказал схватить пророка Иеремию (Иер. 36:26).
2. Отец Ахи, главы большой семьи из племени Гада (1 Пар. 5:15).

АВДИЙ (евр. "раб Яхве") - четвертый из малых пророков. Его именем названа книга, к-рая со своим 21 стихом является самой маленькой книгой из 12 проро-ческих книг; появилась во времена вавилонского плена вскоре после 587—586 до н. э. Она озаглавлена "Видение Авдия" (1) и содержит обличение Едома, юго-западного соседа Иудеи, принявшего участие в разрушении Иерусалима в 587 -586 до н. э. (Авд. 2--15). Неясно, не являются ли стихи 16-21 (суд над др. Народами, спасение Израиля) более поздним добавлением.

АВДОН (евр. "малый слуга") - мужское имя и географичес-кое название.
1. Последний из малых судей доцарского периода в истории из-раильтян. Он был сыном Гиллела из Пирафона, что на земле племени Ефрема, и находился на должности судьи в течение восьми лет. Особо указывается на его богатство: "У него было сорок сыновей и тридцать внуков, ездивших на семидесяти молодых ослах"; специальных данных о времени его судейства нет (Суд. 12:13—15).
2. Город левитов, принадлежа-вший колену Асира рода Гирсо-нитов, северо-восточнее Акко (Нав. 21:30; 1 Пар. 6:74).

Большой путеводитель по Библии

Пер. с нем. — М.: Республика, 1993. — 479 с.: ил.

ISBN 5—250—01652—9

Большой путеводитель по Библии - Содержание

  • А

  • Б
    ...

  • Я

Views 31
Rating 5.0 / 5
Added 07.07.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 hour ago
Огромное спасибо за очередной редкостный словарь на Эсхатосе!

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