Бондаренко Иосиф – Три приговора – Автобиографическая повесть
Человеку, прошедшему значительную часть земного пути, свойственно оглянуться назад, вспомнить былые радости и горести, просмотреть свою жизнь и, может быть, что-то в ней переоценить; простить недругов и возрадоваться неизменности Божьих планов, силе Его Слова, которое не возвращается к Богу тщетным, но исполняет Его замыслы (Ис. 55:11). Ведь все мы были проводниками этого Слова, и те страдания, которыми так обильно награждала атеистическая власть свидетелей Иисуса Христа, теперь кажутся наградой Божьей.
На мою долю выпала нелёгкая судьба — родиться и входить в жизнь в стране атеизма — религии насилия и жестокости, — став непосредственным участником противостояния безбожной власти. Некто выразился так: «Атеисты-богоборцы, бессильные поколебать престол Всемогущего на небе, острие своей ненависти направляли на верующих в Него на земле. Везде, где атеисты приходили к власти, ненависть к искренне верующим в Бога была их доминирующей чертой».
Историей своей жизни я хотел бы поделиться не потому, что она так уникальна, но чтобы поведать читателю об обыденной, повседневной жизни в её сочетании с духовными принципами и истинами, применёнными на деле. Невольно хочется вспомнить о делах Господа и возблагодарить Спасителя за Его милости и благословения, которые сопровождают Его детей даже в «долине смертной тени», еще раз вспомнить прожитые дни, когда с каждым годом друзей, прошедших той долиной, становится все меньше и меньше. Все Его пути непостижимы и святы. Он вел меня по тому пути, по которому мне должно было идти, зная, что нам «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Эти воспоминания — свидетельство о Христе, о том, что Он очень близок к каждому из нас, переживаем ли мы тесноту, скорбь или испытание свободой. И как важно жить по Слову Христа: уметь прощать и благословлять гонителей и молиться за обижающих.
Иосиф Бондаренко – Три приговора – Автобиографическая повесть
Одесса, 2006. – 346 с.
Иосиф Бондаренко – Три приговора – Содержание
От автора
Письмо, опубликованное в журнале «Баптист»
Часть первая. Развёртывая нить воспоминаний
- Вызов в прокуратуру
- Под счастливой Рождественской звездой
- Мои родители
- Незабываемое детство
- Тревожные школьные дни
- История одной семьи
- Смерть тирана
- Ответственный момент
- «У ног Гамалиила»
- Институт
- По дорогам юности
- Выход в море
- Первая миссия...
- Только одна ночь
- Исключение из института
- Не страшась преград
- Крещение
- Внутрицерковное движение
- Рукоположение
- Перед арестом
Часть вторая. Встать! Суд идёт
- Первый срок: Одесская тюрьма '
- Разговор с корреспондентом
- Арест Н.П. Шевченко
- Будни в камере
- Первый день суда
- Второй день суда
- Третий день суда
- Мои мытарства
- Необычное явление
- Встреча с Игорем
- Жизненное пространство — четыре на три
- Этап: Одесса — Измаил — Вилково
- Крещение в лагере
- Остров Ермак
- Руки Христа
- Дарьевка
- «Отец Леонид»
- Свидание с родителями
- Новый этап
- Грех непослушания
- Конец неволе
- Львовское общение
- Первое знакомство
- Встреча с Н.П. Храповым
- Делегация в Москву
- Вторая попытка
- Тюрьма. Второй срок: — гг
- Камера №
- День за днём
- И снова: «Встать! Суд идёт...»
- За колючей проволокой
- Опасная работа
- Неравный поединок
- Особые люди
- Мысли о женитьбе
- Днепровские камыши
- Верный «Тихик»
- Второе освобождение
Часть третья. Жизнь продолжается
- Моя невеста
- Семья Марии (Из воспоминаний жены)
- Доверяясь Господу (Из воспоминаний Марии)
- Свадьба >
- Наше приключение
- Кавказ
- Первая дочь
- Пр ибалтика
- Нелегальное положение
- Смелые и надежные
- Из Кегумса в Ригу
- Поездка в Харьков и Краснодар
- Под следствием
- Третий приговор
- Елизаветинка
- Свидание
- Связывающие нити
- Возвращение
- Три весны
- Рижская церковь
- Долгожданная свобода
- Встречи в Таллине и Ташкенте
- Новые возможности
- Исторические дни в Москве
Послесловие
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