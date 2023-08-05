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Бондаренко Иосиф – Три приговора – Автобиографическая повесть

Иосиф Бондаренко – Три приговора – Автобиографическая повесть
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services
Человеку, прошедшему значительную часть земного пути, свойственно оглянуться назад, вспомнить былые радости и горести, просмотреть свою жизнь и, может быть, что-то в ней переоценить; простить недругов и возрадоваться неизменности Божьих планов, силе Его Слова, которое не возвращается к Богу тщетным, но исполняет Его замыслы (Ис. 55:11). Ведь все мы были проводниками этого Слова, и те страдания, которыми так обильно награждала атеистическая власть свидетелей Иисуса Христа, теперь кажутся наградой Божьей.
На мою долю выпала нелёгкая судьба — родиться и входить в жизнь в стране атеизма — религии насилия и жестокости, — став непосредственным участником противостояния безбожной власти. Некто выразился так: «Атеисты-богоборцы, бессильные поколебать престол Всемогущего на небе, острие своей ненависти направляли на верующих в Него на земле. Везде, где атеисты приходили к власти, ненависть к искренне верующим в Бога была их доминирующей чертой».
Историей своей жизни я хотел бы поделиться не потому, что она так уникальна, но чтобы поведать читателю об обыденной, повседневной жизни в её сочетании с духовными принципами и истинами, применёнными на деле. Невольно хочется вспомнить о делах Господа и возблагодарить Спасителя за Его милости и благословения, которые сопровождают Его детей даже в «долине смертной тени», еще раз вспомнить прожитые дни, когда с каждым годом друзей, прошедших той долиной, становится все меньше и меньше. Все Его пути непостижимы и святы. Он вел меня по тому пути, по которому мне должно было идти, зная, что нам «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Эти воспоминания — свидетельство о Христе, о том, что Он очень близок к каждому из нас, переживаем ли мы тесноту, скорбь или испытание свободой. И как важно жить по Слову Христа: уметь прощать и благословлять гонителей и молиться за обижающих.

Иосиф Бондаренко – Три приговора – Автобиографическая повесть

Одесса, 2006. – 346 с.

Иосиф Бондаренко – Три приговора – Содержание

От автора
Письмо, опубликованное в журнале «Баптист»
Часть первая. Развёртывая нить воспоминаний
  • Вызов в прокуратуру
  • Под счастливой Рождественской звездой
  • Мои родители
  • Незабываемое детство
  • Тревожные школьные дни
  • История одной семьи
  • Смерть тирана
  • Ответственный момент
  • «У ног Гамалиила»
  • Институт
  • По дорогам юности
  • Выход в море
  • Первая миссия...
  • Только одна ночь
  • Исключение из института
  • Не страшась преград
  • Крещение
  • Внутрицерковное движение
  • Рукоположение
  • Перед арестом
Часть вторая. Встать! Суд идёт
  • Первый срок: Одесская тюрьма '
  • Разговор с корреспондентом
  • Арест Н.П. Шевченко
  • Будни в камере
  • Первый день суда
  • Второй день суда
  • Третий день суда
  • Мои мытарства
  • Необычное явление
  • Встреча с Игорем
  • Жизненное пространство — четыре на три
  • Этап: Одесса — Измаил — Вилково
  • Крещение в лагере
  • Остров Ермак
  • Руки Христа
  • Дарьевка
  • «Отец Леонид»
  • Свидание с родителями
  • Новый этап
  • Грех непослушания
  • Конец неволе
  • Львовское общение
  • Первое знакомство
  • Встреча с Н.П. Храповым
  • Делегация в Москву
  • Вторая попытка
  • Тюрьма. Второй срок: — гг
  • Камера №
  • День за днём
  • И снова: «Встать! Суд идёт...»
  • За колючей проволокой
  • Опасная работа
  • Неравный поединок
  • Особые люди
  • Мысли о женитьбе
  • Днепровские камыши
  • Верный «Тихик»
  • Второе освобождение
Часть третья. Жизнь продолжается
  • Моя невеста
  • Семья Марии (Из воспоминаний жены)
  • Доверяясь Господу (Из воспоминаний Марии)
  • Свадьба >
  • Наше приключение
  • Кавказ
  • Первая дочь
  • Пр ибалтика
  • Нелегальное положение
  • Смелые и надежные
  • Из Кегумса в Ригу
  • Поездка в Харьков и Краснодар
  • Под следствием
  • Третий приговор
  • Елизаветинка
  • Свидание
  • Связывающие нити
  • Возвращение
  • Три весны
  • Рижская церковь
  • Долгожданная свобода
  • Встречи в Таллине и Ташкенте
  • Новые возможности
  • Исторические дни в Москве
Послесловие
Views 783
Rating 5.0 / 5
Added 05.08.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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