Бондаренко Иосиф – Три приговора – Автобиографическая повесть

Человеку, прошедшему значительную часть земного пути, свойственно оглянуться назад, вспомнить былые радости и горести, просмотреть свою жизнь и, может быть, что-то в ней переоценить; простить недругов и возрадоваться неизменности Божьих планов, силе Его Слова, которое не возвращается к Богу тщетным, но исполняет Его замыслы (Ис. 55:11). Ведь все мы были проводниками этого Слова, и те страдания, которыми так обильно награждала атеистическая власть свидетелей Иисуса Христа, теперь кажутся наградой Божьей.

На мою долю выпала нелёгкая судьба — родиться и входить в жизнь в стране атеизма — религии насилия и жестокости, — став непосредственным участником противостояния безбожной власти. Некто выразился так: «Атеисты-богоборцы, бессильные поколебать престол Всемогущего на небе, острие своей ненависти направляли на верующих в Него на земле. Везде, где атеисты приходили к власти, ненависть к искренне верующим в Бога была их доминирующей чертой».

Историей своей жизни я хотел бы поделиться не потому, что она так уникальна, но чтобы поведать читателю об обыденной, повседневной жизни в её сочетании с духовными принципами и истинами, применёнными на деле. Невольно хочется вспомнить о делах Господа и возблагодарить Спасителя за Его милости и благословения, которые сопровождают Его детей даже в «долине смертной тени», еще раз вспомнить прожитые дни, когда с каждым годом друзей, прошедших той долиной, становится все меньше и меньше. Все Его пути непостижимы и святы. Он вел меня по тому пути, по которому мне должно было идти, зная, что нам «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Эти воспоминания — свидетельство о Христе, о том, что Он очень близок к каждому из нас, переживаем ли мы тесноту, скорбь или испытание свободой. И как важно жить по Слову Христа: уметь прощать и благословлять гонителей и молиться за обижающих.

Иосиф Бондаренко – Три приговора – Автобиографическая повесть

Одесса, 2006. – 346 с.

Иосиф Бондаренко – Три приговора – Содержание

От автора

Письмо, опубликованное в журнале «Баптист»

Часть первая. Развёртывая нить воспоминаний

Вызов в прокуратуру

Под счастливой Рождественской звездой

Мои родители

Незабываемое детство

Тревожные школьные дни

История одной семьи

Смерть тирана

Ответственный момент

«У ног Гамалиила»

Институт

По дорогам юности

Выход в море

Первая миссия...

Только одна ночь

Исключение из института

Не страшась преград

Крещение

Внутрицерковное движение

Рукоположение

Перед арестом

Часть вторая. Встать! Суд идёт

Первый срок: Одесская тюрьма '

Разговор с корреспондентом

Арест Н.П. Шевченко

Будни в камере

Первый день суда

Второй день суда

Третий день суда

Мои мытарства

Необычное явление

Встреча с Игорем

Жизненное пространство — четыре на три

Этап: Одесса — Измаил — Вилково

Крещение в лагере

Остров Ермак

Руки Христа

Дарьевка

«Отец Леонид»

Свидание с родителями

Новый этап

Грех непослушания

Конец неволе

Львовское общение

Первое знакомство

Встреча с Н.П. Храповым

Делегация в Москву

Вторая попытка

Тюрьма. Второй срок: — гг

Камера №

День за днём

И снова: «Встать! Суд идёт...»

За колючей проволокой

Опасная работа

Неравный поединок

Особые люди

Мысли о женитьбе

Днепровские камыши

Верный «Тихик»

Второе освобождение

Часть третья. Жизнь продолжается

Моя невеста

Семья Марии (Из воспоминаний жены)

Доверяясь Господу (Из воспоминаний Марии)

Свадьба >

Наше приключение

Кавказ

Первая дочь

Пр ибалтика

Нелегальное положение

Смелые и надежные

Из Кегумса в Ригу

Поездка в Харьков и Краснодар

Под следствием

Третий приговор

Елизаветинка

Свидание

Связывающие нити

Возвращение

Три весны

Рижская церковь

Долгожданная свобода

Встречи в Таллине и Ташкенте

Новые возможности

Исторические дни в Москве

Послесловие