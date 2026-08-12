Артюх - Язичество та раннє християнство стародавньої Галичини

Територія України складається з регіонів, кожен із яких має свій природний ландшафт і свою історію, корені якої губляться в гли­ бині тисячоліть. Із древніх письмових джерел ми знаємо, що на території Украї­ ни проживали кіммерійці, скіфи, греки, сармати, кельти, фракійці, даки, готи, слов'яни. Тут формувалася держава Київської Русі. Важливе місце в історії України посідають релігійні вірування. Зародившись ще в епоху палеоліту, вони поступово переходять у стійку язичеську релігію, а потім витісняються християнством. Кожен регіон має свої особливості у древніх релігійних уявлен­нях, релігіях і прийнятті християнства, що на ранній стадії зале­жить від природних, а потім і від політичних умов. У цій книжці йтиметься про західний регіон України, що лежить у географічному центрі Європи.

Регіон має специфічну історію. Тут зародилася трипільська куль­ тура. Сюди приходили племена ямної культури та шнурової кера­ міки, скіфи, сармати зі сходу, племена лужицької культури, кельти, готи із заходу, фракійці, гети, даки з півдня .. Тут сформувалося сло­ в'янство. У кожного з народів був свій культ, свої боги. У перші сто­ліття н. е. в передгір'ях Карпат і на Дністрі склався конгломерат різних народів та етнічних груп. До середини І тисячоліття н. е. остаточно сформувався слов'янський етнос. Ще до офіційного при­ йняття християнства точилася боротьба за ці землі між Римом і Константинополем. Християнство на Русі було прийняте все ж таки за східним зразком. Але через історичні та політичні обставини регіон Прикарпаття і Подиістров'я опинився на стику східного та західного християнства. Ця проблема потребує тривалого та кро­ піткого вивчення.

Артюх Вадим - Язичество та раннє християнство стародавньої Галичини

Львів: СПОЛОМ, 2006, 200 с., з іл.

ISBN 966-665-420-2

Артюх Вадим - Язичество та раннє християнство стародавньої Галичини - Зміст

ВСТУП

Розділ І ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ПРИМІТКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

Розділ ІІ РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ КАМ'ЯНОГО ВІКУ Й ЕПОХИ РАННЬОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

ПРИМІТКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ

Розділ ІІІ РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ ПЕРІОДІВ СКОТАРСТВА І ПЛЕМІННИХ СОЮЗІВ

ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ

Розділ lV ЯЗИЧЕСТВО І ХРИСТИЯНСТВО ПЕРІОДІВ ПЛЕМІННИХ СОЮЗІВ І ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

ВИСНОВКИ ДО lV РОЗДІЛУ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРАДО І РОЗДІЛУ

ЛІТЕРАТУРАДО ІІ РАЗДІЛУ

ЛІТЕРАТУРАДО ІІІ РОЗДІЛУ

ЛІТЕРАТУРАДО lV РОЗДІЛУ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ