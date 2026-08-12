Артюх - Язичество та раннє християнство стародавньої Галичини
Територія України складається з регіонів, кожен із яких має свій природний ландшафт і свою історію, корені якої губляться в гли бині тисячоліть. Із древніх письмових джерел ми знаємо, що на території Украї ни проживали кіммерійці, скіфи, греки, сармати, кельти, фракійці, даки, готи, слов'яни. Тут формувалася держава Київської Русі. Важливе місце в історії України посідають релігійні вірування. Зародившись ще в епоху палеоліту, вони поступово переходять у стійку язичеську релігію, а потім витісняються християнством. Кожен регіон має свої особливості у древніх релігійних уявленнях, релігіях і прийнятті християнства, що на ранній стадії залежить від природних, а потім і від політичних умов. У цій книжці йтиметься про західний регіон України, що лежить у географічному центрі Європи.
Регіон має специфічну історію. Тут зародилася трипільська куль тура. Сюди приходили племена ямної культури та шнурової кера міки, скіфи, сармати зі сходу, племена лужицької культури, кельти, готи із заходу, фракійці, гети, даки з півдня .. Тут сформувалося сло в'янство. У кожного з народів був свій культ, свої боги. У перші століття н. е. в передгір'ях Карпат і на Дністрі склався конгломерат різних народів та етнічних груп. До середини І тисячоліття н. е. остаточно сформувався слов'янський етнос. Ще до офіційного при йняття християнства точилася боротьба за ці землі між Римом і Константинополем. Християнство на Русі було прийняте все ж таки за східним зразком. Але через історичні та політичні обставини регіон Прикарпаття і Подиістров'я опинився на стику східного та західного християнства. Ця проблема потребує тривалого та кро піткого вивчення.
Артюх Вадим - Язичество та раннє християнство стародавньої Галичини
Львів: СПОЛОМ, 2006, 200 с., з іл.
ISBN 966-665-420-2
Артюх Вадим - Язичество та раннє християнство стародавньої Галичини - Зміст
ВСТУП
Розділ І ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ПРИМІТКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ
Розділ ІІ РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ КАМ'ЯНОГО ВІКУ Й ЕПОХИ РАННЬОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
ПРИМІТКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ
Розділ ІІІ РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ ПЕРІОДІВ СКОТАРСТВА І ПЛЕМІННИХ СОЮЗІВ
ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ
Розділ lV ЯЗИЧЕСТВО І ХРИСТИЯНСТВО ПЕРІОДІВ ПЛЕМІННИХ СОЮЗІВ І ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
ВИСНОВКИ ДО lV РОЗДІЛУ
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРАДО І РОЗДІЛУ
ЛІТЕРАТУРАДО ІІ РАЗДІЛУ
ЛІТЕРАТУРАДО ІІІ РОЗДІЛУ
ЛІТЕРАТУРАДО lV РОЗДІЛУ
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
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