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Алхимический цветник – Книга 3

Алхимический цветник – Книга 3
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Алхимия, Эзотеризм

Третья книга «Алхимического цветника» объединяет пять различающихся по объёму, композиции и степени систематичности трактатов, происходящих из общего пространства западной алхимической и герметической традиции. Первые три текста издатели заимствовали из шестого тома «Химического театра» Лазаря Цецнера: хотя там они помещены среди сочинений Ортелия, их принадлежность этому алхимику признаётся сомнительной. Четвёртый трактат предположительно принадлежит французскому францисканцу Филиппу Руильяку и ранее был напечатан в «Библиотеке химических философов» 1754 года. Завершающий сборник «Ключ к Герметическому кабинету» представляет собой анонимную французскую рукопись из библиотеки Альберта Галлатина, вероятно переписанную в XIX веке с более раннего источника.

Представленные произведения раскрывают алхимию как особое искусство познания природы, в котором практические операции с металлами, минералами, солями и растворителями неотделимы от символического языка, религиозной нравственности и представления о сокрытой жизни материи. Центральными темами сборника становятся философские Меркурий и Сульфур, различие между обычным и философским золотом, разделение и последующее соединение элементов, стадии почернения, убеления и покраснения, философский брак Солнца и Луны, приготовление Камня и нравственная ответственность обладателя искусства. Издание представляет интерес для исследователей алхимии, герметической философии, истории западного эзотеризма и религиозно-философской культуры.

Алхимический цветник – Книга 3

Перевод и комментарии: Д. П. Л., И. Т. Якимчук; отв. ред. серии О. И. Зеленский; науч. ред. серии И. Т. Якимчук. – Харьков: Ars Regia, 2025. – 204 с. – (Серия «Arcanum ex libris».)

Алхимический цветник – Содержание

  1. От издательства

  2. Письмо анонимного автора о началах Герметического искусства

    • Делание занимает двадцать дней

    • Иное Делание

    • Меркурий

    • Сульфур

    • О солях

    • Завершение

  3. Изложение и практика Камня Адропа, собранное из книги философа Плиния, которая называется «Ароматная сокровищница философов и тайна тайн»

  4. Извлечения из беседы пророчицы Марии, сестры Моисея и Аарона, происходившей с неким философом, называемым Арос, о превосходнейшем Делании трёх часов

  5. Филипп Руильяк, из Пьемонта, кордельер. Небольшой трактат о философском Великом Делании

    • Первая операция

    • Вторая операция

    • Свадьба второй операции

    • Ферментация идеального Камня на очищенном вульгарном живом серебре

    • Очищение вульгарного живого серебра

    • Влияние ферментации

    • Очищение Золота для бракосочетания и продолжение второй операции

    • Подготовка Золота к свадьбе, вторая операция

  6. Аноним. Ключ к Герметическому кабинету

    • Предупреждение для читателя

    • Введение

    • Часть первая

      • Глава 1. О материи в целом

      • Глава 2. О материи в частности

      • Глава 3. О подготовке элементов и их разделении в целом

      • Глава 4. О конкретных элементах и их подготовке

      • Глава 5. Операции в целом

    • Часть вторая. Операции, абсолютно необходимые для практики

      • Введение

      • Глава 1. Извлечение тинктур

      • Глава 2. О разделении элементов

      • Глава 3. Об извлечении тел двух светил — Солнца и Луны

      • Глава 4. О преобразовании элементов и соединении двух светил, Луны и Солнца

      • Глава 5. Меркурий философов

      • Глава 6. О разделении и очищении принципов нашего Меркурия в целом

      • Глава 7. О составе великого растворителя и Меркурия философов

    • Краткое изложение инструкций данной рукописи

Views 51
Rating 2.0 / 5
Added 04.08.2026
Author brat Vadim
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2.0/5 (1)

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