Алхимический цветник – Книга 3
Третья книга «Алхимического цветника» объединяет пять различающихся по объёму, композиции и степени систематичности трактатов, происходящих из общего пространства западной алхимической и герметической традиции. Первые три текста издатели заимствовали из шестого тома «Химического театра» Лазаря Цецнера: хотя там они помещены среди сочинений Ортелия, их принадлежность этому алхимику признаётся сомнительной. Четвёртый трактат предположительно принадлежит французскому францисканцу Филиппу Руильяку и ранее был напечатан в «Библиотеке химических философов» 1754 года. Завершающий сборник «Ключ к Герметическому кабинету» представляет собой анонимную французскую рукопись из библиотеки Альберта Галлатина, вероятно переписанную в XIX веке с более раннего источника.
Представленные произведения раскрывают алхимию как особое искусство познания природы, в котором практические операции с металлами, минералами, солями и растворителями неотделимы от символического языка, религиозной нравственности и представления о сокрытой жизни материи. Центральными темами сборника становятся философские Меркурий и Сульфур, различие между обычным и философским золотом, разделение и последующее соединение элементов, стадии почернения, убеления и покраснения, философский брак Солнца и Луны, приготовление Камня и нравственная ответственность обладателя искусства. Издание представляет интерес для исследователей алхимии, герметической философии, истории западного эзотеризма и религиозно-философской культуры.
Алхимический цветник – Книга 3
Перевод и комментарии: Д. П. Л., И. Т. Якимчук; отв. ред. серии О. И. Зеленский; науч. ред. серии И. Т. Якимчук. – Харьков: Ars Regia, 2025. – 204 с. – (Серия «Arcanum ex libris».)
Алхимический цветник – Содержание
От издательства
Письмо анонимного автора о началах Герметического искусства
Делание занимает двадцать дней
Иное Делание
Меркурий
Сульфур
О солях
Завершение
Изложение и практика Камня Адропа, собранное из книги философа Плиния, которая называется «Ароматная сокровищница философов и тайна тайн»
Извлечения из беседы пророчицы Марии, сестры Моисея и Аарона, происходившей с неким философом, называемым Арос, о превосходнейшем Делании трёх часов
Филипп Руильяк, из Пьемонта, кордельер. Небольшой трактат о философском Великом Делании
Первая операция
Вторая операция
Свадьба второй операции
Ферментация идеального Камня на очищенном вульгарном живом серебре
Очищение вульгарного живого серебра
Влияние ферментации
Очищение Золота для бракосочетания и продолжение второй операции
Подготовка Золота к свадьбе, вторая операция
Аноним. Ключ к Герметическому кабинету
Предупреждение для читателя
Введение
Часть первая
Глава 1. О материи в целом
Глава 2. О материи в частности
Глава 3. О подготовке элементов и их разделении в целом
Глава 4. О конкретных элементах и их подготовке
Глава 5. Операции в целом
Часть вторая. Операции, абсолютно необходимые для практики
Введение
Глава 1. Извлечение тинктур
Глава 2. О разделении элементов
Глава 3. Об извлечении тел двух светил — Солнца и Луны
Глава 4. О преобразовании элементов и соединении двух светил, Луны и Солнца
Глава 5. Меркурий философов
Глава 6. О разделении и очищении принципов нашего Меркурия в целом
Глава 7. О составе великого растворителя и Меркурия философов
Краткое изложение инструкций данной рукописи
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