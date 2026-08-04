Третья книга «Алхимического цветника» объединяет пять различающихся по объёму, композиции и степени систематичности трактатов, происходящих из общего пространства западной алхимической и герметической традиции. Первые три текста издатели заимствовали из шестого тома «Химического театра» Лазаря Цецнера: хотя там они помещены среди сочинений Ортелия, их принадлежность этому алхимику признаётся сомнительной. Четвёртый трактат предположительно принадлежит французскому францисканцу Филиппу Руильяку и ранее был напечатан в «Библиотеке химических философов» 1754 года. Завершающий сборник «Ключ к Герметическому кабинету» представляет собой анонимную французскую рукопись из библиотеки Альберта Галлатина, вероятно переписанную в XIX веке с более раннего источника.

Представленные произведения раскрывают алхимию как особое искусство познания природы, в котором практические операции с металлами, минералами, солями и растворителями неотделимы от символического языка, религиозной нравственности и представления о сокрытой жизни материи. Центральными темами сборника становятся философские Меркурий и Сульфур, различие между обычным и философским золотом, разделение и последующее соединение элементов, стадии почернения, убеления и покраснения, философский брак Солнца и Луны, приготовление Камня и нравственная ответственность обладателя искусства. Издание представляет интерес для исследователей алхимии, герметической философии, истории западного эзотеризма и религиозно-философской культуры.

Алхимический цветник – Книга 3

Перевод и комментарии: Д. П. Л., И. Т. Якимчук; отв. ред. серии О. И. Зеленский; науч. ред. серии И. Т. Якимчук. – Харьков: Ars Regia, 2025. – 204 с. – (Серия «Arcanum ex libris».)

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