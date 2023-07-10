Бондаренко - Отец Иоанн Крестьянкин

Феномен старчества уже более столетия привлекает внимание светских исследователей, патрологов и публицистов вне зависимости от страны или вероисповедания. Древнее египетское и палестинское старчество было хорошо изучено целым рядом западных исследователей (И. Осэр, Ф. Шпидлик, Г. Бунге и др.), тогда как русские ученые В. И. Экземплярский, И. М. Концевич, митр. Трифон (Туркестанов) посвятили свои работы русскому старчеству. Уникальный характер последнего связан в первую очередь с тем, что оно было открыто ко всем слоям общества: крестьянству, интеллигенции, дворянству. В Оптину Пустынь совершали паломничества и переписывались с ее старцами И. В. Киреевский, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев и многие другие. Когда один из священников возмутился, почему старец Лев (Наголкин) столь много времени уделяет церковному люду, то старец ответил, что приходские священники либо их не слушают, либо слушают недолго, а монахи стараются выслушать их полностью.

В XX веке наша страна переживала особенно тяжелые времена. Русская Православная Церковь прошла через горнило многолетних гонений и преследований. Было сметено с лица земли множество храмов, погибли десятки тысяч священнослужителей. Но даже такие беспрецедентные по масштабу гонения не смогли подточить веру в народе. Наоборот, многие в результате гонений пришли от внешнего, формального благочестия к внутренней глубокой вере во Христа. В 1937 году, через двадцать лет после начала гонений, когда проводилась всесоюзная перепись населения, на вопрос о религиозной принадлежности 56 процентов жителей СССР ответили: «православный христианин». И это были уже не те дореволюционные православные, которые воспринимали веру как должное, но те, кто сознавал, что за исповедание Христа можно лишиться жизни.

Отец Иоанн (Крестьянкин), пройдя через многочисленные тюрьмы и лагеря, стал одним из последних звеньев в золотой цепи русского старчества. Мне посчастливилось знать его на протяжении многих лет.

Вячеслав Васильевич Бондаренко - Отец Иоанн (Крестьянкин)

2-е изд., испр. и доп

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1762)

Предисл. митрополита Илариона (Алфеева)

М.: Молодая гвардия: Издательский дом «Познание», 2019. — 475[5] с.: ил.

ISBN 978-5-235-04261-2

Вячеслав Васильевич Бондаренко - Отец Иоанн (Крестьянкин) - Содержание

Митрополит Волоколамский Иларион - Предисловие

От автора

Глава 1. Родные места

Глава 2. Орловские годы

Глава 3. Москва земная и Москва небесная

Глава 4. Война и начало служения

Глава 5. Храм в Измайлове

Глава 6. «Господи, благослови! Иду дальше!»

Глава 7. На приходах. Псков и Рязанский край

Глава 8. Обитель

Глава 9. Духовная аптека отца Иоанна

Глава 10. Cмутное время

Глава 11. Свете тихий

Библиография

Даты жизни и деятельности архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Краткий словарь православных терминов, встречающихся в книге