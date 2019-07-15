Книга-сенсация Когда кончились гонения на христиан со стороны иудеев, начались преследования со стороны Римской империи и продолжались они два с половиной века. Простой народ видел, что христиане отделяются от него в вере и образе жизни, и обвинял их в безбожии и человеконенавистничестве, за то, что они не поклонялись римским богам и не участвовали в римских уличных увеселениях. Образованные люди считали христианство суеверием, а римские священнослужители ненавидели последователей Христа за то, что те подрывали их религию и лишали их доходов. Они распространяли слухи, будто христиане на своих собраниях предаются разврату и пьют кровь младенцев.

Предсказатели озлобляли императоров и народ против христиан, во всех бедствиях обвиняя последователей Христа. Нерон обвинил христиан в поджоге Рима, произведенном по его собственному желанию. Годы 64—68 были страшными для христиан, их распинали на крестах, заливали в звериные шкуры и в таком виде отдавали зверям на аренах, обливали смолой и поджигали во время народных гуляний. Император Троян (98—117 гг.) строго запретил существование тайных обществ, имеющих свои собственные законы, кроме государственных. Многие местные правители воспользовались этим запретом и ужесточили преследования христиан. Гонения продолжались вплоть до восхождения на римский престол императора Константина.

Бондаренко Георгий - Путь Иисуса. История христианства

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 224 с.

Серия «Книга-сенсация»

ISBN 5-222-10396-Х

Бондаренко Георгий - Путь Иисуса. История христианства - Содержание

Путь Иисуса. Историческое повествование

Канон. Плащаница. Тексты в молекуле ДНК

Детство Иисуса (по апокрифу)

Иисус и фарисеи

Иисус на Востоке (по апокрифу)

Встреча с Буддой Сакиа-Муни

В стране Зороастра

Крещение

Искушение

Неведомый мир Духа

Сами не идут и других не пускают

Поклоняться не в храме и не на горе, а в Духе и Истине

Нет пророка в своем Отечестве

Смерть Иоанна

Нагорная проповедь

С кем будет женская душа после смерти?

Нельзя служить двум господам

Любовь есть Бог и творит всё

Иисус пирует с мытарями и грешниками

Заботишься о многом, а нужно одно

Пусть первый бросит в нее камень

Слепорожденный за грехи в прошлой жизни

Один несет в себе имя Каина, другой Сифа

Родиться свыше

Вы Боги

Римляне займут наши храмы, и погибнет вера

В Доме моего Отца обителей много

Христос, ты умащиваешь свою плоть! Как верить тебе?

Тайная вечеря

Ночь в Гефсиманском саду

У первосвященников Иерусалимского храма

Иисус и Пилат

Голгофа

Воскресение

Смерть Иуды

Освободившиеся от греха Сыны Божьи

Апокриф Иоанна — Берлинский папирус № 8502. Космическая битва между Отцом Светов и Князем мира сего

История христианства

Апокрифы» «Отрешенные» книги. Тайные учения. Апологет Ориген. Решения «Вселенских соборов»

1. Появление христианства

2. Падение Иудейского государства

3. Гонения на христиан со стороны Рима

4. Апологеты

5. Обращение в христианство императора Константина. Правление Юлиана

6. Расколы в христианстве

7. Вселенские соборы

8. Роль вселенских соборов и создание канона Нового Завета

9. Восточные церкви, отделившиеся от православной церкви во время вселенских соборов

10. Внутренняя борьба церкви

11. Христианское духовенство

12. Распространение христианства в Англии

13. Разделение католической и православной церквей. Власть Римского Папы

14. Христианские учения (ереси) XI—XII вв

15. Духовно-рыцарские ордены

16. Нищенствующие монахи

17. Начало Реформации

18. Реформация христианской церкви

19. Начало борьбы католиков и протестантов

20. Попытки объединения католической и православной церквей. Православный мистицизм

21. Христианские общества и секты на Западе после реформации

22. Основы первого систематизированного христианского вероучения, изложенного Оригеном в книге «О началах»

Литература

Коротко об авторе

Бондаренко Георгий - Путь Иисуса. История христианства - Канон. Плащаница. Тексты в молекуле ДНК

В первом веке христианские проповедники не записывали учение Христа. Они странствовали по городам и поселениям и передавали из уст в уста то, что им было известно о спасителе, распятом в Иудее во время правления римского императора Тиберия, правившего с 14 по 37 год нашей эры. Позже для того, чтобы сохранить первоначальный текст проповедей Иисуса, его последователи стали записывать их, называя «благими вестями», или евангелиями, и каждый, кто видел или слышал Учителя, мог составить евангелие, но со временем представители официальной церкви признали подлинными, или каноническими, только четыре. Это евангелия от Матфея, Луки, Марка и Иоанна. «Новый завет» собирался церковью, а затем утверждался долго. В г. Лаодикее в 363 г. были приняты за основу эти четыре канонических евангелия, к ним добавлены 22 священные книги философско-религиозного характера и в 367 г. добавлено «Откровение Иоанна». Всего получилось 27 книг, что в 397 г. III Вселенский собор в Карфагене и подтвердил, а окончательное утверждение «Нового завета» произошло в 419 г. на Карфагенском соборе, 400 лет спустя после смерти и вознесения Христа. «Новый завет» — богодуховное произведение и ценнейший исторический источник, но не нужно забывать, что помимо него существуют еще десятки евангелий, которые церковь в то время или не имела, или не захотела включить в канон и объявила апокрифами (подложными), так как они противоречили или образу жизни церкви, или ее политике.

Эти евангелия, несмотря на то, что они были написаны людьми, знавшими Иисуса Христа при земной жизни, отвергались церковью, что не мешало ей обращаться к ним в нужные для нее моменты. Так, например, православная церковь празднует праздник «Вхождение во храм», который отмечается в честь введения в храм маленькой Марии, будущей матери Христа. И празднуется, и признается этот праздник несмотря на то, что он взят из апокрифа «Евангелие от Марии». В декабре 1945 г. в Египте, в местечке Наг-Хамади, были найдены новые ранее известные и неизвестные науке апокрифы — евангелия учеников Христа Петра, Фомы, Филиппа, Иоанна, Марии и других, которые позволяют пролить свет на некоторые неясные моменты в жизни Христа. В Северной Индии в буддистском монастыре Хемис находится рукопись, которая повествует о молодых годах Иисуса, проведенных на Востоке. Рукопись написана на древнем языке народности пали и озаглавлена «Жизнь Святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих». Также найдены документальные свидетельства врагов Христа, которые непосредственно присутствовали на его казни и воскресении. Наиболее значимыми из них были Гормизий, биограф Понтия Пилата и личный врач римского наместника Ейшу.

В Италии в Турине хранится полотняная Плащаница, в которую было обернуто тело Иисуса после казни. На Плащанице видны два негативных изображения, которые три академии наук — итальянская, французская и английская — дважды подвергали экспертизе. Сегодня существует единственное обстоятельство, которое отрицает Подлинность Туринской Плащаницы: радиоугольный анализ датирует возраст ткани XIII веком, но структура ткани могла измениться под воздействием космических лучей или при пожаре в храме в 1532 году, а вот объемное негативное изображение с точностью до 0,00001 мм невозможно подделать и при сегодняшних технологиях. Когда открываешь евангелие от Иоанна и читаешь «вначале было Слово», воспринимаешь это несколько отвлеченно, но когда то же самое говорит сегодняшняя наука, начинаешь задумываться. Президент института квантовой генетики Петр Гаряев говорит, что внутри молекулы ДНК, мельчайшей человеческой частице, закодирована информация в многовариантных, изменяющихся текстах. Работа с лингвистами и математиками МГУ показала, что структура человеческой речи, книжного текста и структура последовательности ДНК максимально близки, то есть это действительно тексты на неизвестных нам пока языках. Опираясь на некоторые недавно найденные исторические источники и научные открытия, а также на «Новый завет», сегодня можно более полно взглянуть на жизнь Иисуса Христа, реально существовавшего на земле человека. В христианстве много течений, и каждое из них считает себя единственно верным, на самом же деле присвоить себе абсолютное право на истинное толкование священных текстов не имеет права никто. Каждый понимает только часть истины и то только в том объеме, в котором ему дано понять.