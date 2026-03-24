Бонецкая - Между Логосом и Софией

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Наталья Бонецкая - Между Логосом и Софией - Работы разных лет

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. – 576 с.

(Серия «Humanitas»).

ISBN 978-5-98712-826-8

Наталья Бонецкая - Между Логосом и Софией - Содержание Предисловие

Раздел I. Опыт биографики

  • 1.1. Павел Флоренский: судьба и ее преодоление

  • 1.2. Ночной Флоренский

Раздел II. П. Конкретный идеализм

  • 2.1. П.А. Флоренский и новое религиозное сознание

  • 2.2. Русское гётеанство

  • 2.3. Homo faber и homo liturgus (Философская антропология П. Флоренского)

  • 2.4. Преодоление символизма

Раздел III. Флоренский-филолог

  • 3.1. Слово в философии языка П.А. Флоренского

  • 3.2. П.А. Флоренский-филолог*

  • 3.3. Об одном скачке в русской философии языка («Мысль и язык» А.А. Потебни и «Мысль и язык» П.А. Флоренского)

  • 3.4. Имя – образ – произведение

  • 3.5. О филологической школе П.А. Флоренского («Философия имени» А.Ф. Лосева и «Философия имени» С.Н. Булгакова)

  • 3.6. Серебряный век как критика языка

Примечания

Указатель имен. Составитель Ремезова И.И

