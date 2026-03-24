Бонецкая - Русский Фауст ХХ века

Бонецкая - Русский Фауст ХХ века
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Наталья Бонецкая - Русский Фауст ХХ века

СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2015. — 384 с.

ISBN 978–5–94668–170–4

Наталья Бонецкая - Русский Фауст ХХ века - Содержание

От автора

РАЗДЕЛ I Павел Флоренский: судьба и ее преодоление (опыт биографики)

РАЗДЕЛ II Павел Флоренский и новое религиозное сознание

П. Флоренский: русское гётеанство

1. София в природе.

  • «Полет» Фауста

  • Цвета в природе

  • Русский Фауст

  • Мистика заката

  • Метафизика заката

  • «София есть Небо»

2. Первоявления и идеи

  • Русская феноменология

  • Как увидеть идею?

  • Мегта о мистериях

  • Православная мистерия

  • Лики горних идей

  • Ступени творения

«Ноmо saber» и «homo liturgus» (Философская антропология П. Флоренского)

  • Человек «в порядке природы» и «в порядке свободы»

  • Философия тела

  • «Человек биологический» и «создатель орудий»

  • «Человек трагический» и «человек литургический»

Русский Фауст и русский Вагнер

  • «Философы»

  • Учитель и ученик

  • Тайна Флоренского

  • Кто такой Вагнер?

  • Вопрос о новом догмате

  • Падение слова

  • Слово и речь

  • Имя и именование

  • Речь и именование

  • Как быть с «афонским иноком Иисусом»?

  • Имя и икона

Русское гётеанство: преодоление символизма

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Форум флоренсковедов

  • Михаэль Хагемейстер. «Новое Средневековье» Павла Флоренского (перевод с нем. Н. Бонецкои)

  • Средневековье — Ренессанс

  • Платонизм — кантианство

  • Картина мира: Птолемей — Коперник

  • Обратная перспектива — прямая перспектива

  • Реализм — номинализм — магия

  • Политическая теология: борьба Логоса и хаоса, Христа и антихриста

  • От антииудаизма к антисемитизму

  • Тайя Гут. Павел Флоренский и Рудольф Штейнер (Обнаружение ноумена в феноменах, или Идеи в действительности) (перевод с нем. Н. Бонецкои)

  • Беседа Н. К. Бонецкой со священником Йоханнесом Шельхазом о жизни и духовном наследии о. Павла Флоренского.

Примечания

Указатель имен

