Дитрих Бонхёффер - Хождение вслед

Бонхеффер - Хождение вслед
Книга выросла из бесед и проповедей 1935-1937 гг. В страшное для Германии время победившей нацистской диктатуры Бонхёффер призывает оставаться верными Христу идти за Ним узким путем.
Зерном, из которого выросло "Хождение вслед», Бетrе считал проповедь, прочитанную Бонхёффером в Англии на Новый 1934 год: он выбрал Евангелие от Луки 9:50-62. В проповедях 1 934 года Бонхёффер постоянно обращался к Нагорной проповеди и призыву следовать за Христом. Сам же он в ту пору услышал упрек в недостаточной готовности следовать - от значимого для него человека, от Карла Барта.
И это тоже имеет смысл рассмотреть в перспективе нашего времени. Великий богослов Карл Барт, писавший по-немецки, в молодости учившийся в Германии, несколько лет преподававший в немецких университетах, множеством нитей связанный с немецкими теологами, с немецкой протестантской традицией, - Карл Барт не был гражданином Германии. Он был швейцарцем. И потому, хотя принимал активное участие в формулировке манифеста Исповедующей церкви и поддерживал борющихся против фюрера христиан, не предъявлял к себе тех требований, какие предъявлял Бонхёфферу. Поступок молодого проповедника, принявшего осенью 1933 года приглашение окормлять две немецкие общины в Лондоне - уехавшего в такой момент из своей страны, - представлялся ему безответственным.
Предвидя такую реакцию, Бонхёффер послал старшему коллеге письмо с подробным объяснением: в настоящий момент в Германии невозможно быть христианином, поскольку « Немецкие христиане» превратили Церковь в антицерковь, подменив Бога фюрером, а любовь к ближнему - ненавистью к «врагам отечества» , «англосаксам», «евреям» и далее по списку. Он, Бонхёффер, твердо намерен противостоять этому и идти до конца, как и призывал с самого прихода Гитлера к власти, но сейчас ему требуется передышка: понять, чего ждет от него Бог, осмыслить собственную позицию, найти единомышленников, избежать компромиссов с тем и с теми, с кем нужно размежеваться. Нужно прислушаться к тихому голосу внутри, необходимо общение с друзьями - Бонхёффер уже применял на практике принцип, который сформулирует пять лет спустя в «Общинной жизни» : голосом друга с нами говорит сам Бог. Наедине с собой я могу обмануться, принять желаемое за должное, найти самооправдание - друг не даст сбиться с пути Следования. Но Бонхёффер избегал и другой крайности: когда решение складывалось, он переставал его обсуждать, собирать мнения близких или авторитетных людей, пересматривать, и просто - следовал.
***
Призыв Иисуса идти вслед превращает ученика в одиночку. Хочет он или нет, он должен решиться, решиться один. Стать одиноким - это не собственный выбор человека, одиноким делает позванного Христос. Позван каждый в одиночку. И пойти вслед он должен один. Страшась этого одиночества, человек ищет защиты у людей и вещей вокруг. Он сразу вспоминает весь круг своих обязательств и цепляется за них. Он хочет принять решение под их прикрытием, лишь бы в одиночку не встречаться с Иисусом, лишь бы не решать, глядя только на Него. Но ни отец, ни мать, ни жена, ни ребенок, ни народ, ни история не укроют позванного в этот час. Христос хочет сделать человека одиноким, чтобы человек видел лишь Того, кто его зовет.
В призыве Иисуса уже совершился разрыв с естественными условиями, в которых живет человек. Его совершает не пошедший вслед, а сам Христос своим призывом. Христос освобождает человека от непосредственного отношения к миру и ставит его в непосредственное отношение к себе самому. Никто не может идти вслед Христу, не признав и не одобрив уже совершенный разрыв. Не произвол самовольной жизни, а сам Христос приводит ученика к разрыву.
Отчего должно быть именно так? Отчего нет непрерывного врастания, медленного освящающего продвижения от естественного распорядка к общности с Христом? Что за злая сила вклинивается между человеком и богоданным распорядком его естественной жизни? Разве не законнический методизм - такой разрыв? Разве это не угрюмое презрение к благим дарам Бога, несовместимое со свободой христианина? Да, в самом деле, что-то встает между тем, кого позвал Христос, и данностями его естественной жизни. Но отнюдь не угрюмое презрение к жизни, отнюдь не закон праведности, - встает сама жизнь, сам Христос. Вочеловечившись, Он поставил себя между мной и данностями мира. Вернуться я уже не могу. Посередине - Он.
Он отнял у позванного непосредственное отношение к этим данностям. Он хочет быть Посредником, все должно происходить только через Него. Он стоит не только между мной и Богом, но Он стоит и между мной и миром, между мной и другими людьми и вещами. Он - Посредник, не только между Богом и человеком, но и между человеком и человеком, между человеком и действительностью. Так как весь мир создан через Него и для Него (Ин 1 :3; 1 Кор 8:6; Евр 1 :2) , то Он - единственный посредник в мире. С прихода Христа у человека больше нет непосредственного отношения ни к Богу, ни к миру; Христос хочет быть Посредником. Хотя полно богов, предоставляющих человеку непосредственный доступ, хотя мир всеми средствами пытается встать в непосредственное отношение к человеку, но именно в этом и заключается вражда против Христа, против Посредника. Боги и мир хотят отнять у Христа то, чего Он их лишил: исключительность и единственность непосредственного отношения к человеку.
Дитрих Бонхёффер - Хождение вслед
Перевод с немецкого: Г. М. Дашевский
Редактор перевода Д. В. Зайцев
2-е изд., испр. и доп.
М.: ГРАНАТ; 2024. - 320 с.
ISBN 978-5-906456-61-8
Первое издание
М., РГГУ, 2002
Перевод Г.М. Дашевского с немецкого, 2002
Дитрих Бонхёффер - Хождение вслед - Содержание 2-го издания 2023 г
Л. Сумм. Всегда вместе
Предисловие
I
-
Дорогая милость
-
Призыв идти вслед
-
Простое послушание
-
Хождение вслед и крест
-
Хождение вслед и одиночество
Нагорная проповедь
-
Евангелие от Матфея, глава 5. О «чрезвычайном» в христианской жизни
-
Евангелие от Матфея, глава 6. О скрытости христианской жизни
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Евангелие от Матфея, глава 7. Отделение общины учеников
Вестники (Мф 9:35- 1 0:42)
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Жатва
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Апостолы
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Работа
-
Страдание вестников
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Решение
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Плод
II ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА И ХОЖДЕНИЕ ВСЛЕД
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Предварительные вопросы
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Крещение
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Тело Христово
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Видимая община
-
Святые
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Образ Христа
02/10/2014
Надо перекачивать - сервер тот временно не пашет... Скоро будет...
Эсхатос, не могу скачать пдф-версию "Хождения вслед". Очень нужна. Поможете?
В конце концов нам не важно, чего хочет тот или иной церковник; чего хочет Иисус — вот что мы хотим знать.
Это действительно только это и важно!
Что сказал Иисус?