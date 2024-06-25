Дитрих Бонхёффер - Хождение вслед

Предвидя такую реакцию, Бонхёффер послал старшему коллеге письмо с подробным объяснением: в настоящий момент в Германии невозможно быть христианином, поскольку « Немецкие христиане» превратили Церковь в антицерковь, подменив Бога фюрером, а любовь к ближнему - ненавистью к «врагам отечества» , «англосаксам», «евреям» и далее по списку. Он, Бонхёффер, твердо намерен противостоять этому и идти до конца, как и призывал с самого прихода Гитлера к власти, но сейчас ему требуется передышка: понять, чего ждет от него Бог, осмыслить собственную позицию, найти единомышленников, избежать компромиссов с тем и с теми, с кем нужно размежеваться. Нужно прислушаться к тихому голосу внутри, необходимо общение с друзьями - Бонхёффер уже применял на практике принцип, который сформулирует пять лет спустя в «Общинной жизни» : голосом друга с нами говорит сам Бог. Наедине с собой я могу обмануться, принять желаемое за должное, найти самооправдание - друг не даст сбиться с пути Следования. Но Бонхёффер избегал и другой крайности: когда решение складывалось, он переставал его обсуждать, собирать мнения близких или авторитетных людей, пересматривать, и просто - следовал.

И это тоже имеет смысл рассмотреть в перспективе нашего времени. Великий богослов Карл Барт, писавший по-немецки, в молодости учившийся в Германии, несколько лет преподававший в немецких университетах, множеством нитей связанный с немецкими теологами, с немецкой протестантской традицией, - Карл Барт не был гражданином Германии. Он был швейцарцем. И потому, хотя принимал активное участие в формулировке манифеста Исповедующей церкви и поддерживал борющихся против фюрера христиан, не предъявлял к себе тех требований, какие предъявлял Бонхёфферу. Поступок молодого проповедника, принявшего осенью 1933 года приглашение окормлять две немецкие общины в Лондоне - уехавшего в такой момент из своей страны, - представлялся ему безответственным.

Зерном, из которого выросло "Хождение вслед», Бетrе считал проповедь, прочитанную Бонхёффером в Англии на Новый 1934 год: он выбрал Евангелие от Луки 9:50-62. В проповедях 1 934 года Бонхёффер постоянно обращался к Нагорной проповеди и призыву следовать за Христом. Сам же он в ту пору услышал упрек в недостаточной готовности следовать - от значимого для него человека, от Карла Барта.

Призыв Иисуса

идти

вслед превращает ученика в одиночку. Хочет он

или

нет, он должен решиться, решиться один. Стать одиноким - это не собстве

нны

й выбор человека, одиноким делает позванного Христос. Позван каждый в одиночку. И пойти вслед он должен один. Страшась этого одиночества, человек ищет защи

ты

у людей и вещей вокруг. Он сразу вспоминает весь круг своих обязательств и цепляется за

них

.

Он хочет принять решение под их прикрытием, лишь бы в одиночку не встречаться с Иисусом, л

ишь

бы не решать, глядя только на Него. Но ни

отец,

ни мать, ни жена, ни ребенок, ни народ, ни история не укроют позванного в

этот

час. Христос хочет сделать человека одиноким,

чтобы

человек видел лишь Того,

кто

его зовет.

В призыве Иисуса уже совершился разрыв с естественными условиями, в которых живет человек. Его совершает не пошедший вслед, а сам Христос своим призывом. Христос освобождает человека от непосредственного отношения к миру и ставит его в непосредственное отношение к себе самому. Никто не может идти вслед Христу, не признав и не одобрив уже совершенный разрыв. Не произвол самовольной жизни, а сам Христос приводит ученика к разрыву.

Отчего должно быть именно так? Отчего нет непрерывного врастания, медленного освящающего продвижения от естественного распорядка к общности с Христом? Что за злая сила вклинивается между человеком и богоданным распорядком его естественной жизни? Разве не законнический методизм - такой разрыв? Разве это не угрюмое презрение к благим дарам Бога, несовместимое со свободой христианина? Да, в самом деле, что-то встает между тем, кого позвал Христос, и данностями его естественной жизни. Но отнюдь не угрюмое презрение к жизни, отнюдь не закон праведности, - встает сама жизнь, сам Христос. Вочеловечившись, Он поставил себя между мной и данностями мира. Вернуться я уже не могу. Посередине - Он.