Книга «Жить вместе. Письма братству Финкенвальде» — это одно из самых значимых свидетельств христианского сопротивления и общинного строительства в условиях тоталитарного режима. Дитрих Бонхёффер, выдающийся теолог и участник антинацистского заговора, написал этот труд на основе опыта руководства подпольной семинарией Исповедующей церкви в Финкенвальде (1935–1937). Издание 2026 года объединяет классический текст «Жить вместе» с уникальным корпусом писем, адресованных его ученикам-братьям, многие из которых пали на фронтах Второй мировой войны или подверглись репрессиям.

В первой части книги Бонхёффер формулирует правила «христианской жизни вдвоем и в общине». Это не сухой устав, а живое руководство по тому, как сохранять верность Христу через ритм совместной молитвы, труда, уединения и исповеди. Он подчеркивает, что христианское братство — это не психологическое слияние душ, а общность, опосредованная Словом Божьим. Автор анализирует важность «служения выслушивания», «служения помощи» и радость совместного Причастия как фундаментальных основ выживания веры в «безрелигиозном мире».

Вторая часть — «Письма братству Финкенвальде» — представляет собой хронику мужества. Письма охватывают период с 1935 по 1942 годы, отражая превращение академической семинарии в боевое духовное братство под надзором гестапо. Документы показывают Бонхёффера не только как великого мыслителя, но и как любящего наставника, который поддерживает своих «братьев» в окопах и тюрьмах, напоминая им о силе ходатайственной молитвы и непреходящей ценности Адвента даже в самые темные времена истории.

Дитрих Бонхёффер — Жить вместе. Письма братству Финкенвальде

М.: ГРАНАТ, 2026. — 368 с.

Под ред. Л. Б. Сумм, Д. Н. Лебедева

ISBN 978-5-906456-77-9

