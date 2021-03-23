Рейнхард Боннке - Могущественные проявления - Дары и сила Святого Духа

Боннке - Могущественные проявления
В этом веке множество людей было крещено Святым Духом, многие получили это крещение на наших евангелизационных собраниях. Мы постоянно становимся свидетелями могучих проявлений силы и любви Бога.
Эта книга — «Могущественные проявления» — результат желания объяснить понимание, приобретенное мной и моими помощниками в ходе тех событий, в которых мы участвовали. (До настоящего времени единственным материалом, который мы опубликовали о работе Святого Духа, был буклет о крещении Святым Духом.)
Моим наивысшим авторитетом было Писание. Естественно, опыт помог мне понять духовные вещи, но, как указал Петр, Бог «даровал нам все потребное для жизни и благочестия» (2Пет.1:3). Писание подтверждает опыт.
Мне стало ясно, что я должен изложить свое понимание духовных проявлений и показать при этом, что мои выводы сделаны в соответствии с Писанием и с тем, что я видел лично. Я пригасил Джорджа помочь мне в написании книги. Поводом для того, чтобы взяться за этот труд, стало обилие появившихся сейчас книг на эту тему, в которых представлены различные взгляды. Конечно, эти варианты имеют право на существование до тех пор, пока нет единой системы, которая могла бы классифицировать все подобные учения. Опыт различен, но Писание — одно. У людей есть естественное желание слышать о вещах, которые творит Бог, и сильная тенденция создавать учения непосредственно из опыта, оставляя Писание лишь в качестве поддержки, если оно вообще используется.
Эта теология, основанная на «анекдотах», не нова. Например, есть теории пробуждения, которые, как провозглашалось открыто, были созданы только на изучении прошлого опыта. Я был озабочен таким подходом, когда наблюдал восхитительный взрыв чудесных духовных явлений сегодня. И тогда я решил, что нашей основой должно быть Слово. И это то, на чем мы стоим. В течение месяцев, когда писалась эта книга, вся наша «пневматология» (учение о Святом Духе) стала объектом исследования с точки зрения того, что говорит Писание. Это была благотворная работа. Мы сделали наше исследование настолько основательным, насколько это возможно.
Книга разделена на две части. В первой проводится основательный обзор того, что говорит Писание о помазании и дарах Святого Духа в целом. Во второй части рассматриваются особые дары, перечисленные апостолом Павлом в Первом послании к Коринфянам, в 12-й главе.
Рейнхард Боннке - Могущественные проявления - Дары и сила Святого Духа
СПб.: «Библейский взгляд», 1997. — 224 с.
ISBN 5-87093-015-4
Рейнхард Боннке - Могущественные проявления - Дары и сила Святого Духа - Содержание
Введение
Часть первая
- 1. Три столпа мудрости
- 2. Бог одержал победу
- 3. Помазание
- 4. Как пришли дары
- 5. Золотые правила даров
- 6. Слова Слова
Часть вторая
- 7. Слово мудрости
- 8. Слово знания
- 9. Вера
- 10. Исцеление, часть I
- 11. Исцеление, часть II
- 12. Чудеса
- 13. Пророчество
- 14. Различение
- 15. Языки и истолкование
Эпилог. Некоторые аналогии
Здравая Евангелизационная книжка!!! Как не хватает таких служителей со здравым Словом (Учением), Словом Жизни.