Рейнхард Боннке - Могущественные проявления - Дары и сила Святого Духа

В этом веке множество людей было крещено Святым Духом, многие получили это крещение на наших евангелизационных собраниях. Мы постоянно становимся свидетелями могучих проявлений силы и любви Бога.

Эта книга — «Могущественные проявления» — результат желания объяснить понимание, приобретенное мной и моими помощниками в ходе тех событий, в которых мы участвовали. (До настоящего времени единственным материалом, который мы опубликовали о работе Святого Духа, был буклет о крещении Святым Духом.)

Моим наивысшим авторитетом было Писание. Естественно, опыт помог мне понять духовные вещи, но, как указал Петр, Бог «даровал нам все потребное для жизни и благочестия» (2Пет.1:3). Писание подтверждает опыт.

Мне стало ясно, что я должен изложить свое понимание духовных проявлений и показать при этом, что мои выводы сделаны в соответствии с Писанием и с тем, что я видел лично. Я пригасил Джорджа помочь мне в написании книги. Поводом для того, чтобы взяться за этот труд, стало обилие появившихся сейчас книг на эту тему, в которых представлены различные взгляды. Конечно, эти варианты имеют право на существование до тех пор, пока нет единой системы, которая могла бы классифицировать все подобные учения. Опыт различен, но Писание — одно. У людей есть естественное желание слышать о вещах, которые творит Бог, и сильная тенденция создавать учения непосредственно из опыта, оставляя Писание лишь в качестве поддержки, если оно вообще используется.

Эта теология, основанная на «анекдотах», не нова. Например, есть теории пробуждения, которые, как провозглашалось открыто, были созданы только на изучении прошлого опыта. Я был озабочен таким подходом, когда наблюдал восхитительный взрыв чудесных духовных явлений сегодня. И тогда я решил, что нашей основой должно быть Слово. И это то, на чем мы стоим. В течение месяцев, когда писалась эта книга, вся наша «пневматология» (учение о Святом Духе) стала объектом исследования с точки зрения того, что говорит Писание. Это была благотворная работа. Мы сделали наше исследование настолько основательным, насколько это возможно.

Книга разделена на две части. В первой проводится основательный обзор того, что говорит Писание о помазании и дарах Святого Духа в целом. Во второй части рассматриваются особые дары, перечисленные апостолом Павлом в Первом послании к Коринфянам, в 12-й главе.