Боом - Шерилл - Убежище
«Солнце или туман?» — вот первое, о чем я подумала, проснувшись в день юбилея нашей маленькой фирмы.
В январе Голландию обволакивает промозглый седой туман. Но порой, в редкий волшебный день, случается чудо: сквозь зябкую пелену пробивается солнце.
Я высунулась насколько могла из окна моей спальни: глухие кирпичные стены древних строений безучастно взирали на меня с задворков людного центра старого Харлема. Рискуя свернуть себе шею, я взглянула вверх и увидела над растрескавшимися черепицами и кривыми трубами жемчужно-матовое сияние: небо сулило нашему празднеству солнце!
Закружившись в вальсе, я подлетела к огромному старинному гардеробу и достала новое платье. Оно было по-прежнему длинным — строго на три дюйма выше щиколотки, хотя в 1937 году голландки уже отваживались носить юбки по колено. «Ты не молодеешь», — сказала я своему отражению в зеркале: сорок пять лет, не замужем, а талия давно исчезла.
Моя сестра Бетси, хотя и была на семь лет старше меня, сохранила свое прирожденное изящество, заставлявшее прохожих оборачиваться и провожать ее взглядом. Нет-нет, только не из-за каких-то необыкновенных нарядов! Просто любой костюм, который надевала Бетси, тотчас преображался.
Мои же наряды, пока сестра не прикладывала к ним свои умелые руки, всегда выглядели неважно, а чулки то и дело рвались. «Но сегодня, — улыбнулась я, отступая как можно дальше от зеркала, — в этом платье цвета спелого каштана я весьма элегантна!»
Внизу, у бокового входа, зазвонил колокольчик. Посетители? Но ведь еще нет и семи часов утра! Толкнув дверь, я выскочила из комнаты и ринулась вниз по головокружительной винтовой лестнице, которая соединяла два старинных здания в один странный и нелепый дом.
Боом К., Шерилл Д., Шерилл Э. – Убежище
Пер. с англ. — СПб.: Свет на Востоке, 2005. — 256 с.
ISBN 5-93829-035-Х.
Боом К., Шерилл Д., Шерилл Э. – Убежище – Содержание
Предисловие
- Глава 1 Столетний юбилей
- Глава 2 Все семейство в сборе
- Глава 3 Карел
- Глава 4 Магазин часов
- Глава 5 Вторжение
- Глава 6 Потайная комната
- Глава 7 Эйси
- Глава 8 Грозовые тучи сгущаются
- Глава 9 Облава
- Глава 10 Схевенинген
- Глава 11 Лейтенант
- Глава 12 Вугт
- Глава 13 Равенсбрюк
- Глава 14 Голубая кофта
- Глава 15 Три пророчества
«Кто спас одну человеческую жизнь, тот спас целый мир»
Примечания
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