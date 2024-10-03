Боом - Шерилл - Убежище

«Солнце или туман?» — вот первое, о чем я подумала, проснувшись в день юбилея нашей маленькой фирмы.

В январе Голландию обволакивает промозглый седой туман. Но порой, в редкий волшебный день, случается чудо: сквозь зябкую пелену пробивается солнце.

Я высунулась насколько могла из окна моей спальни: глухие кирпичные стены древних строений безучастно взирали на меня с задворков людного центра старого Харлема. Рискуя свернуть себе шею, я взглянула вверх и увидела над растрескавшимися черепицами и кривыми трубами жемчужно-матовое сияние: небо сулило нашему празднеству солнце!

Закружившись в вальсе, я подлетела к огромному старинному гардеробу и достала новое платье. Оно было по-прежнему длинным — строго на три дюйма выше щиколотки, хотя в 1937 году голландки уже отваживались носить юбки по колено. «Ты не молодеешь», — сказала я своему отражению в зеркале: сорок пять лет, не замужем, а талия давно исчезла.

Моя сестра Бетси, хотя и была на семь лет старше меня, сохранила свое прирожденное изящество, заставлявшее прохожих оборачиваться и провожать ее взглядом. Нет-нет, только не из-за каких-то необыкновенных нарядов! Просто любой костюм, который надевала Бетси, тотчас преображался.

Мои же наряды, пока сестра не прикладывала к ним свои умелые руки, всегда выглядели неважно, а чулки то и дело рвались. «Но сегодня, — улыбнулась я, отступая как можно дальше от зеркала, — в этом платье цвета спелого каштана я весьма элегантна!»

Внизу, у бокового входа, зазвонил колокольчик. Посетители? Но ведь еще нет и семи часов утра! Толкнув дверь, я выскочила из комнаты и ринулась вниз по головокружительной винтовой лестнице, которая соединяла два старинных здания в один странный и нелепый дом.

Боом К., Шерилл Д., Шерилл Э. – Убежище

Пер. с англ. — СПб.: Свет на Востоке, 2005. — 256 с.

ISBN 5-93829-035-Х.

Боом К., Шерилл Д., Шерилл Э. – Убежище – Содержание

Предисловие

Глава 1 Столетний юбилей

Глава 2 Все семейство в сборе

Глава 3 Карел

Глава 4 Магазин часов

Глава 5 Вторжение

Глава 6 Потайная комната

Глава 7 Эйси

Глава 8 Грозовые тучи сгущаются

Глава 9 Облава

Глава 10 Схевенинген

Глава 11 Лейтенант

Глава 12 Вугт

Глава 13 Равенсбрюк

Глава 14 Голубая кофта

Глава 15 Три пророчества

«Кто спас одну человеческую жизнь, тот спас целый мир»

Примечания