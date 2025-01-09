Борегар - Войны мозга
Традиционная наука веками твердила: «Ваш мозг управляет вами». Марио Борегар переворачивает эту установку, заявляя: «Вы управляете своим мозгом». Автор исследует феномены, которые современная медицина часто игнорирует или называет «аномалиями»: эффект плацебо, нейропластичность под воздействием мысли, самовнушение и влияние медитации на генетику. Борегар доказывает, что разум — это не «тень», отбрасываемая материей, а активная сила, способная перепрограммировать биологию. Это книга о том, как вернуть себе власть над собственным здоровьем и психикой, перестав быть заложником нейрохимии.
Марио Борегар - Войны мозга : научные споры вокруг разума и сознания
(Жизнь со смыслом)
Москва : Эксмо, 2020. — 240 с.
ISBN 978-5-04-089951-7
Марио Борегар - Войны мозга : научные споры вокруг разума и сознания - Содержание
Вступление. «Компьютер, сделанный из мяса?» Материализм и проблема разума и мозга
1. Способность веры исцелять и убивать. Эффект плацебо/ноцебо
2. Контроль мозга. Нейробиологическая обратная связь
3. Тренируй разум, преображай мозг. Нейропластичность
4. Прогулки по психосоматической сети. Тесная связь разума и тела
5. Сила разума внутри. Гипноз
6. Вне пространства и времени. Пси
7. Разум вне тела. Разум, мозг и околосмертный опыт
8. Постижение большего «Я». Мистический опыт
Заключение. Великий сдвиг в сознании
Благодарности
Примечания
Именной указатель
No comments yet. Be the first!