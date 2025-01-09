Традиционная наука веками твердила: «Ваш мозг управляет вами». Марио Борегар переворачивает эту установку, заявляя: «Вы управляете своим мозгом». Автор исследует феномены, которые современная медицина часто игнорирует или называет «аномалиями»: эффект плацебо, нейропластичность под воздействием мысли, самовнушение и влияние медитации на генетику. Борегар доказывает, что разум — это не «тень», отбрасываемая материей, а активная сила, способная перепрограммировать биологию. Это книга о том, как вернуть себе власть над собственным здоровьем и психикой, перестав быть заложником нейрохимии.

Марио Борегар - Войны мозга : научные споры вокруг разума и сознания

(Жизнь со смыслом)

Москва : Эксмо, 2020. — 240 с.

ISBN 978-5-04-089951-7

Марио Борегар - Войны мозга : научные споры вокруг разума и сознания - Содержание

Вступление. «Компьютер, сделанный из мяса?» Материализм и проблема разума и мозга

1. Способность веры исцелять и убивать. Эффект плацебо/ноцебо

2. Контроль мозга. Нейробиологическая обратная связь

3. Тренируй разум, преображай мозг. Нейропластичность

4. Прогулки по психосоматической сети. Тесная связь разума и тела

5. Сила разума внутри. Гипноз

6. Вне пространства и времени. Пси

7. Разум вне тела. Разум, мозг и околосмертный опыт

8. Постижение большего «Я». Мистический опыт

Заключение. Великий сдвиг в сознании

Благодарности

Примечания

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