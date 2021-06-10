Апостолы — ближайшие ученики Христа и проповедники Его учения — оставили после себя большое количество литературных произведений. Наиболее известными из них являются четыре Евангелия, написанные апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. Не менее важное значение имеют иные книги, также вошедшие в состав новозаветной части Библии. Так, апостол Лука кроме Евангелия составил книгу Деяний святых апостолов, в которой описал первые годы существования христианской Церкви. Апостолы Петр, Иоанн Богослов, Иаков и Иуда (не Искариот, а иной) стали авторами так называемых соборных посланий — адресованных широкому кругу читателей. Наиболее плодовитым новозаветным автором является, безусловно, апостол Павел. Его перу принадлежат целых четырнадцать посланий, направленных христианским общинам того или иного города (Коринфа, Эфеса, Рима и др.), а также частным лицам (Тимофею, Филимону, Титу).

Каждое из апостольских посланий (и соборных, и Павловых) — уникальное произведение, способное вдохновить читателя, помочь ему ощутить непередаваемую радость от обладания верой в Спасителя мира Иисуса Христа. По этой причине отрывки из посланий святых апостолов, а также книги Деяний поочередно читаются на каждой православной литургии. Церковь посчитала важным, чтобы слова, оставленные нам ближайшими учениками Спасителя, были услышаны не только их современниками, но и последующими поколениями христиан. Нет сомнения в том, что богослужебные чтения из апостольских посланий продолжают выполнять возложенную на них задачу. Они по-прежнему согревают сердца прихожан, наполняют души людей светом и любовью. Однако с течением времени было выявлено немаловажное обстоятельство — подчас для ясного понимания текста новозаветных произведений читателю или слушателю необходимо быть знакомым с историческими обстоятельствами раннехристианской эпохи. Иначе смысл высказываний святых апостолов может от нас ускользнуть или, что хуже, предстать в искаженном виде. В задачу книги, которую вы держите в руках, входит не только разъяснить содержание апостольских чтений, звучащих во время воскресных и праздничных литургий, но и дать возможность погрузиться в историческую атмосферу первых лет существования Церкви.

Книга не претендует на статус научной. Это скорее размышление над тем, что хотели сказать нам святые апостолы в своих посланиях, попытка почувствовать, в каких условиях им приходилось жить и творить. Стоит напомнить, что в Православной Церкви годичный цикл богослужений привязан не к конкретной дате, а начинается с Пасхи, поэтому представленные в книге толкования также начинаются с пасхального чтения. Отдельно помещены отрывки из апостольских произведений, звучащие на богослужениях двунадесятых праздников. В книгу вошли тексты, прозвучавшие в эфире радио «Вера» и получившие добрые отзывы со стороны слушателей. Последнее обстоятельство стало главной причиной издания этого сборника толкований. Хочется надеяться, что представленные на суд читателя тексты покажутся интересными, принесут пользу не только уму, но и душе.

Священник Борисов Антоний - Ловцы человеков. Апостольские чтения воскресных и праздничных дней

М.: Никея, 2021. 256 с.

ISBN 978-5-907307-87-2

Священник Борисов Антоний - Ловцы человеков. Апостольские чтения воскресных и праздничных дней - Содержание

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