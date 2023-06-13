Борисов - Михаил Тверской
Кто такой Михаил Тверской и почему он причислен к полку «замечательных людей»? Уверен, что далеко не каждый «просвещенный читатель» — не говоря уже о тех, чьи познания в отечественной истории не идут далее школьного коридора, — сможет ответить на этот вопрос.
А между тем этот человек своим именем символизирует целый период русской истории — период татаро-монгольского ига.
В нашей исторической памяти понятие «иго» обычно выступает как часть патриотической формулы «борьба за освобождение Руси от татаро-монгольского ига». Произнося эту формулу как своего рода магическое заклятие от неизвестности, мы тотчас получаем из памяти классический «видеоряд»: огненная панорама штурма Владимира войсками Батыя, коленопреклоненный Дмитрий Донской перед Сергием Радонежским, картина Бубнова «Утро на Куликовом поле» и фатальный поединок Пересвета с Челубеем. Далее за этими образами наша историческая память погружается в густой туман, из которого только век спустя выплывает новая картина: белый трон Ивана III и владелец этого трона, разрывающий ханскую грамоту на глазах у возмущенных татарских послов...
Таков наш национальный исторический миф, точнее — его фрагмент, покрывающий 240 лет отечественного прошлого.
Николай Сергеевич Борисов - Михаил Тверской
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1593)
М.: Молодая гвардия, 2017. — 284[4] с.: ил.
ISBN 978-5-235-03906-3
Николай Сергеевич Борисов - Михаил Тверской - Содержание
- Предисловие
- Глава 1. ТВЕРСКОЕ ГНЕЗДО
- Глава 2. КОД СУДЬБЫ
- Глава 3. ВРЕМЯ ПОЗНАНИЯ
- Глава 4. СТРАХ
- Глава 5. СОБОР
- Глава 6. КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА
- Глава 7. ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД
- Глава 8. МИРОТВОРЕЦ
- Глава 9. ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ
- Глава 10. ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ НАСЛЕДСТВО
- Глава 11. ТЕРПЕНИЕ
- Глава 12. МИХАИЛ И ДАНИИЛ
- Глава 13. НА ПЕРЕВАЛЕ
- Глава 14. КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
- Глава 15. СЕМЬ ОТРОКОВ ЭФЕССКИХ
- Глава 16. КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
Генеалогическая схема Тверского княжеского дома
Основные даты жизни и деятельности князя Михаила Ярославича Тверского
Список источников и литературы
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