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Борисов - Михаил Тверской

Николай Сергеевич Борисов - Михаил Тверской
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy
Кто такой Михаил Тверской и почему он причислен к полку «замечательных людей»? Уверен, что далеко не каждый «просвещенный читатель» — не говоря уже о тех, чьи познания в отечественной истории не идут далее школьного коридора, — сможет ответить на этот вопрос.
А между тем этот человек своим именем символизирует целый период русской истории — период татаро-монгольского ига.
В нашей исторической памяти понятие «иго» обычно выступает как часть патриотической формулы «борьба за освобождение Руси от татаро-монгольского ига». Произнося эту формулу как своего рода магическое заклятие от неизвестности, мы тотчас получаем из памяти классический «видеоряд»: огненная панорама штурма Владимира войсками Батыя, коленопреклоненный Дмитрий Донской перед Сергием Радонежским, картина Бубнова «Утро на Куликовом поле» и фатальный поединок Пересвета с Челубеем. Далее за этими образами наша историческая память погружается в густой туман, из которого только век спустя выплывает новая картина: белый трон Ивана III и владелец этого трона, разрывающий ханскую грамоту на глазах у возмущенных татарских послов...
Таков наш национальный исторический миф, точнее — его фрагмент, покрывающий 240 лет отечественного прошлого.

Николай Сергеевич Борисов - Михаил Тверской

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1593)
М.: Молодая гвардия, 2017. — 284[4] с.: ил.
ISBN 978-5-235-03906-3

Николай Сергеевич Борисов - Михаил Тверской - Содержание

  • Предисловие
  • Глава 1. ТВЕРСКОЕ ГНЕЗДО
  • Глава 2. КОД СУДЬБЫ
  • Глава 3. ВРЕМЯ ПОЗНАНИЯ
  • Глава 4. СТРАХ
  • Глава 5. СОБОР
  • Глава 6. КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА
  • Глава 7. ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД
  • Глава 8. МИРОТВОРЕЦ
  • Глава 9. ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ
  • Глава 10. ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ НАСЛЕДСТВО
  • Глава 11. ТЕРПЕНИЕ
  • Глава 12. МИХАИЛ И ДАНИИЛ
  • Глава 13. НА ПЕРЕВАЛЕ
  • Глава 14. КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
  • Глава 15. СЕМЬ ОТРОКОВ ЭФЕССКИХ
  • Глава 16. КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
Генеалогическая схема Тверского княжеского дома
Основные даты жизни и деятельности князя Михаила Ярославича Тверского
Список источников и литературы
Views 269
Rating 5.0 / 5
Added 13.06.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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