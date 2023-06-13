Кто такой Михаил Тверской и почему он причислен к полку «замечательных людей»? Уверен, что далеко не каждый «просвещенный читатель» — не говоря уже о тех, чьи познания в отечественной истории не идут далее школьного коридора, — сможет ответить на этот вопрос.

А между тем этот человек своим именем символизирует целый период русской истории — период татаро-монгольского ига.

В нашей исторической памяти понятие «иго» обычно выступает как часть патриотической формулы «борьба за освобождение Руси от татаро-монгольского ига». Произнося эту формулу как своего рода магическое заклятие от неизвестности, мы тотчас получаем из памяти классический «видеоряд»: огненная панорама штурма Владимира войсками Батыя, коленопреклоненный Дмитрий Донской перед Сергием Радонежским, картина Бубнова «Утро на Куликовом поле» и фатальный поединок Пересвета с Челубеем. Далее за этими образами наша историческая память погружается в густой туман, из которого только век спустя выплывает новая картина: белый трон Ивана III и владелец этого трона, разрывающий ханскую грамоту на глазах у возмущенных татарских послов...

Таков наш национальный исторический миф, точнее — его фрагмент, покрывающий 240 лет отечественного прошлого.

Николай Сергеевич Борисов - Михаил Тверской

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1593)

М.: Молодая гвардия, 2017. — 284[4] с.: ил.

ISBN 978-5-235-03906-3

Николай Сергеевич Борисов - Михаил Тверской - Содержание

Предисловие

Глава 1. ТВЕРСКОЕ ГНЕЗДО

Глава 2. КОД СУДЬБЫ

Глава 3. ВРЕМЯ ПОЗНАНИЯ

Глава 4. СТРАХ

Глава 5. СОБОР

Глава 6. КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА

Глава 7. ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД

Глава 8. МИРОТВОРЕЦ

Глава 9. ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ

Глава 10. ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Глава 11. ТЕРПЕНИЕ

Глава 12. МИХАИЛ И ДАНИИЛ

Глава 13. НА ПЕРЕВАЛЕ

Глава 14. КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Глава 15. СЕМЬ ОТРОКОВ ЭФЕССКИХ

Глава 16. КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

Генеалогическая схема Тверского княжеского дома

Основные даты жизни и деятельности князя Михаила Ярославича Тверского

Список источников и литературы