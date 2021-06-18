Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом

Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом
В последние годы так называемое «лютеровское» прочтение Павловой доктрины «оправдания по вере» подверглось критике. Наряду с этим были отмечены и слабости движения «Нового взгляда на Павла». Это привело к растущему интересу ученых к попыткам толковать учение апостола в категориях соучастия (глава 2). В частности, было предпринято несколько попыток использовать патристическую концепцию «теозиса» (греческого аналога «обожения») в раскрытии идеи союза со Христом. Такой подход был опробован в работах Майкла Гормана, Стивена Финлана, Дэвида Литвы и Бена Блэквелла. Данный шаг связан с растущим интересом к обожению как широко распространенной концепции в христианском богословии, имеющей значительный экуменический потенциал, как было продемонстрировано финской лютеранской школой.
На сегодняшний день, однако, недостаточно внимания уделялось комплексному характеру и истории развития теозиса в богословской традиции церкви, так что данный термин зачастую используется в слишком упрощенном-смысле в библейских исследованиях. Некоторые современные ученые обосновывают уместность такой категории, как теозис, для анализа богословия Павла в сравнении с иудейской, греко-римской и православной традициями. Попытки прочтения Павла с точки зрения теозиса привносят в него либо слишком много (Литва), либо подходят к нему слишком узко (Блэквелл), либо слишком обобщенно (Горман, Финлан). Данное исследование восполнит этот недостаток, проследив четыре подхода к теозису в период Отцов Церкви (глава 3). Данная книга развивает концепцию с рабочим названием «триадосис», призванную отобразить весь комплекс идей, которые по отдельности прослеживаются в различных подходах. Далее следует изучение концепции «триадоси-са» в реформационных богословских традициях. Глава 4 посвящена анализу богословия Мартина Лютера и Жана Кальвина с помощью финской лютеранской школы и Тодда Биллингса. Данные ученые утверждают, что понятие «союз с Христом» является центральным для Лютера и Кальвина и всегда включает Отца и Духа Святого и, таким образом, исходит из тринитарной основы.
Глава 5 затрагивает недочеты трех главных сторонников, отстаивающих уместность категории теозиса для описания сотериологии Павла. Данный анализ подчеркивает, что исторический религиозный фон обо-жения в окружающей культуре Павла не должен преуменьшать отличия между взглядами апостола и его политеистических современников (Литва). Подобным образом, христоцентричная сотериология Блэквелла смещает соответствующий акцент с Отца и Духа исключительно на Сына. Наконец, использование технической терминологии из области метафизики должно учитывать патристические и современные богословские наработки (Горман).
Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом
Киев: Киевская богословская семинария, 2021. - 310 с.
ISBN 978-617-95036-4-1 (рус. печат.)
ISBN 978-617-95036-5-8 (рус. электр.)
ISBN 9781532646034 (англ., print)
ISBN 9781532646058 (англ., digital)
Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом - Содержание
Вступление
Глава 1: Вступление
- Структура и источники
- Методология
- Возможные герменевтические возражения
- Ограничения данного проекта
Глава 2: Протестантские сотериологические дебаты
- Вступление
- Оппоненты лютеранского толкования
- Некоторые поправки НВП
- Сопричастность Христу и оправдание
- Результаты Нового взгляда на Павла
- Современные ученые о теозисе у Павла
Глава 3: Ранние подходы к теозису
- Вступление
- Апофеоз
- Христосис
- Триадосис
- Заключение
Глава 4: Реформаторы и триадосис
- Лютер и Кальвин о союзе с Христом и обожении
- Заключение
Глава 5: Современный возврат к восточноправославному триадосису
- Вступление
- Критика Зизиуласом апофеоза и энергеосиса
- Взгляд Зизиуласа на личностность
- Заключение
Глава 6: Современные сторонники теозиса у Павла
- Вступление
- М. Дэвид Литва
- Бен Блэквелл
- Майкл Горман
- Заключение
Глава 7: Тринитаризм Павла и триадосис
- Вступление
- Усыновление
- Усыновление и закон
- Усыновление и Дух
- Усыновление и Сын
- Усыновление и Отец
- Усыновление и наследство
- Образ и слава Христа
- Слава
- Бессмертие
- Сообразование со Христом
- Церковный аспект теозиса
- Заключение
Глава 8: Заключение
Библиография
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