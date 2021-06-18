Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом

В последние годы так называемое «лютеровское» прочтение Павловой доктрины «оправдания по вере» подверглось критике. Наряду с этим были отмечены и слабости движения «Нового взгляда на Павла». Это привело к растущему интересу ученых к попыткам толковать учение апостола в категориях соучастия (глава 2). В частности, было предпринято несколько попыток использовать патристическую концепцию «теозиса» (греческого аналога «обожения») в раскрытии идеи союза со Христом. Такой подход был опробован в работах Майкла Гормана, Стивена Финлана, Дэвида Литвы и Бена Блэквелла. Данный шаг связан с растущим интересом к обожению как широко распространенной концепции в христианском богословии, имеющей значительный экуменический потенциал, как было продемонстрировано финской лютеранской школой.

На сегодняшний день, однако, недостаточно внимания уделялось комплексному характеру и истории развития теозиса в богословской традиции церкви, так что данный термин зачастую используется в слишком упрощенном-смысле в библейских исследованиях. Некоторые современные ученые обосновывают уместность такой категории, как теозис, для анализа богословия Павла в сравнении с иудейской, греко-римской и православной традициями. Попытки прочтения Павла с точки зрения теозиса привносят в него либо слишком много (Литва), либо подходят к нему слишком узко (Блэквелл), либо слишком обобщенно (Горман, Финлан). Данное исследование восполнит этот недостаток, проследив четыре подхода к теозису в период Отцов Церкви (глава 3). Данная книга развивает концепцию с рабочим названием «триадосис», призванную отобразить весь комплекс идей, которые по отдельности прослеживаются в различных подходах. Далее следует изучение концепции «триадоси-са» в реформационных богословских традициях. Глава 4 посвящена анализу богословия Мартина Лютера и Жана Кальвина с помощью финской лютеранской школы и Тодда Биллингса. Данные ученые утверждают, что понятие «союз с Христом» является центральным для Лютера и Кальвина и всегда включает Отца и Духа Святого и, таким образом, исходит из тринитарной основы.

Глава 5 затрагивает недочеты трех главных сторонников, отстаивающих уместность категории теозиса для описания сотериологии Павла. Данный анализ подчеркивает, что исторический религиозный фон обо-жения в окружающей культуре Павла не должен преуменьшать отличия между взглядами апостола и его политеистических современников (Литва). Подобным образом, христоцентричная сотериология Блэквелла смещает соответствующий акцент с Отца и Духа исключительно на Сына. Наконец, использование технической терминологии из области метафизики должно учитывать патристические и современные богословские наработки (Горман).

Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом

Киев: Киевская богословская семинария, 2021. - 310 с.

ISBN 978-617-95036-4-1 (рус. печат.)

ISBN 978-617-95036-5-8 (рус. электр.)

ISBN 9781532646034 (англ., print)

ISBN 9781532646058 (англ., digital)

Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом - Содержание

Вступление

Глава 1: Вступление

Структура и источники

Методология

Возможные герменевтические возражения

Ограничения данного проекта

Глава 2: Протестантские сотериологические дебаты

Вступление

Оппоненты лютеранского толкования

Некоторые поправки НВП

Сопричастность Христу и оправдание

Результаты Нового взгляда на Павла

Современные ученые о теозисе у Павла

Глава 3: Ранние подходы к теозису

Вступление

Апофеоз

Христосис

Триадосис

Заключение

Глава 4: Реформаторы и триадосис

Лютер и Кальвин о союзе с Христом и обожении

Заключение

Глава 5: Современный возврат к восточноправославному триадосису

Вступление

Критика Зизиуласом апофеоза и энергеосиса

Взгляд Зизиуласа на личностность

Заключение

Глава 6: Современные сторонники теозиса у Павла

Вступление

М. Дэвид Литва

Бен Блэквелл

Майкл Горман

Заключение

Глава 7: Тринитаризм Павла и триадосис

Вступление

Усыновление

Усыновление и закон

Усыновление и Дух

Усыновление и Сын

Усыновление и Отец

Усыновление и наследство

Образ и слава Христа

Слава

Бессмертие

Сообразование со Христом

Церковный аспект теозиса

Заключение

Глава 8: Заключение

Библиография