Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом

Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy
В последние годы так называемое «лютеровское» прочтение Павловой доктрины «оправдания по вере» подверглось критике. Наряду с этим были отмечены и слабости движения «Нового взгляда на Павла». Это привело к растущему интересу ученых к попыткам толковать учение апостола в категориях соучастия (глава 2). В частности, было предпринято несколько попыток использовать патристическую концепцию «теозиса» (греческого аналога «обожения») в раскрытии идеи союза со Христом. Такой подход был опробован в работах Майкла Гормана, Стивена Финлана, Дэвида Литвы и Бена Блэквелла. Данный шаг связан с растущим интересом к обожению как широко распространенной концепции в христианском богословии, имеющей значительный экуменический потенциал, как было продемонстрировано финской лютеранской школой.
На сегодняшний день, однако, недостаточно внимания уделялось комплексному характеру и истории развития теозиса в богословской традиции церкви, так что данный термин зачастую используется в слишком упрощенном-смысле в библейских исследованиях. Некоторые современные ученые обосновывают уместность такой категории, как теозис, для анализа богословия Павла в сравнении с иудейской, греко-римской и православной традициями. Попытки прочтения Павла с точки зрения теозиса привносят в него либо слишком много (Литва), либо подходят к нему слишком узко (Блэквелл), либо слишком обобщенно (Горман, Финлан). Данное исследование восполнит этот недостаток, проследив четыре подхода к теозису в период Отцов Церкви (глава 3). Данная книга развивает концепцию с рабочим названием «триадосис», призванную отобразить весь комплекс идей, которые по отдельности прослеживаются в различных подходах. Далее следует изучение концепции «триадоси-са» в реформационных богословских традициях. Глава 4 посвящена анализу богословия Мартина Лютера и Жана Кальвина с помощью финской лютеранской школы и Тодда Биллингса. Данные ученые утверждают, что понятие «союз с Христом» является центральным для Лютера и Кальвина и всегда включает Отца и Духа Святого и, таким образом, исходит из тринитарной основы.
Глава 5 затрагивает недочеты трех главных сторонников, отстаивающих уместность категории теозиса для описания сотериологии Павла. Данный анализ подчеркивает, что исторический религиозный фон обо-жения в окружающей культуре Павла не должен преуменьшать отличия между взглядами апостола и его политеистических современников (Литва). Подобным образом, христоцентричная сотериология Блэквелла смещает соответствующий акцент с Отца и Духа исключительно на Сына. Наконец, использование технической терминологии из области метафизики должно учитывать патристические и современные богословские наработки (Горман).

Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом

Киев: Киевская богословская семинария, 2021. - 310 с.
ISBN 978-617-95036-4-1 (рус. печат.)
ISBN 978-617-95036-5-8 (рус. электр.)
ISBN 9781532646034 (англ., print)
ISBN 9781532646058 (англ., digital)

Эдуард Борисов - Триадосис - союз с триединым Богом - Содержание

Вступление
Глава 1: Вступление
  • Структура и источники
  • Методология
  • Возможные герменевтические возражения
  • Ограничения данного проекта
Глава 2: Протестантские сотериологические дебаты
  • Вступление
  • Оппоненты лютеранского толкования
  • Некоторые поправки НВП
  • Сопричастность Христу и оправдание
  • Результаты Нового взгляда на Павла
  • Современные ученые о теозисе у Павла
Глава 3: Ранние подходы к теозису
  • Вступление
  • Апофеоз
  • Христосис
  • Триадосис
  • Заключение
Глава 4: Реформаторы и триадосис
  • Лютер и Кальвин о союзе с Христом и обожении
  • Заключение
Глава 5: Современный возврат к восточноправославному триадосису
  • Вступление
  • Критика Зизиуласом апофеоза и энергеосиса
  • Взгляд Зизиуласа на личностность
  • Заключение
Глава 6: Современные сторонники теозиса у Павла
  • Вступление
  • М. Дэвид Литва
  • Бен Блэквелл
  • Майкл Горман
  • Заключение
Глава 7: Тринитаризм Павла и триадосис
  • Вступление
  • Усыновление
  • Усыновление и закон
  • Усыновление и Дух
  • Усыновление и Сын
  • Усыновление и Отец
  • Усыновление и наследство
  • Образ и слава Христа
  • Слава
  • Бессмертие
  • Сообразование со Христом
  • Церковный аспект теозиса
  • Заключение
Глава 8: Заключение
Библиография
Views 482
Rating 5.0 / 5
Added 18.06.2021
Author brat Alex
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books