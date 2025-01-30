Бородин - Апокалипсис

Будущее неизвестно. Мы не можем проникнуть сквозь таинственную завесу, за которой по воле Премудрого Бога скрыты от нас последние судьбы мира. Что будет в конце веков, что тогда будет представлять из себя весь мир и все человечество, какие события будут происходить в мире, что будет переживать Церковь Христова, – все эти и тому подобные вопросы составляют неразрешимую загадку для падшего человеческого разума. И хотя вопросы о последних судьбах мира и Церкви Христовой на земле и неразрешимы для ума, они все-таки затрагивают человеческую любознательность. Мысль человеческая невольно и неудержимо рвется проникнуть в тайну будущего; картины. Так был на помощь ей спешит воображение и создает свои о во все времена существования человечества; так будет и всегда. Человек никогда не перестанет интересоваться вопросом, что будет в конце мира, и подыскивать к этому вопросу подходящие предположительные ответы.

В предупреждение гибельных заблуждений, которые всегда появлялись и будут появляться, коль скоро пытливый ум человеческий своими силами станет пытаться проникнуть в тайну последних судеб мира, – Премудрый Бог, скрыв от нас времена и сроки, сообщил нам, однако, все, что необходимо и безопасно знать по этому вопросу. В Евангелии и посланиях апостольских мы находим по местам ясные указания на некоторые черты и признаки послед- него времени. Следуя этим указаниям Священного Писания, святые богомудрые отцы и учители Церкви углублялись предочищенной мыслию в отдаленное будущее и на основании всех мест Писания, говорящих о последних судьбах мира, изложили ясно и подробно, насколько это возможно, учение об этом предмете.

Оно не представляет, конечно, полной картины будущего хотя бы потому, что присущая первозданному человеку целостность восприятия самого себя и окружающего тварного мира была утрачена падением праотцов. С этого момента космос предстает человеку лишь в брызгах своей многогранности. Человек не в состоянии описать бесконечность его аспектов, а если бы и сумел, то сам мир не смог бы вместить в себя результаты такого титанического труда. Утраченную целостность вернул людям Сам Господь, став Вторым Адамом и родоначальником обновленного человечества. Труд веры во Христа, подтвержденной соблюдением Его слов, заменял святым отцам титанические усилия разума в постижении истины. То, что Господь Сам открывал о Себе и Своей Церкви любящим Его, легло в основу святоотеческого учения о последних судьбах мира. По учению Священного Писания и святых отцов Церкви, грозными предвестниками конца мира и Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа будут служить умножение беззаконий среди людей, проповедание Евангелия во всей вселенной, сильные физические бедствия, пришествие антихриста и его борьба со Святой Церковью Христовой.

Бородин П. - Апокалипсис - Опыт подстрочного комментария - На основании учения Священного Писания и святых отцов

«Благовест», 2014

Эл. издание

Печатается по изданию: «Последняя година мира и Церкви Христовой на земле. На основании учения Священного Писания и творений святых отец». Сост. Бородин П. М. М.: Изд. И. А. Морозова, 1890

Бородин П. - Апокалипсис - Опыт подстрочного комментария - На основании учения Священного Писания и святых отцов - Содержание

Предисловие

Глава 1- Глава 22

Заключение