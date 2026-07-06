Борзых - Эволюция культуры

Вплоть до недавнего времени среди подавляющего большинства и ученых, и простых людей бытовало мнение, согласно которому культура является сугубо человеческим феноменом, ни в коем случае не свойственным какому-либо другому виду. Однако ситуация начала меняться тогда, когда, по крайней мере, некоторые приматологи стали говорить о разных культурах у обезьян. Скажем, несходство способов обработки твердых плодов действительно сохранялось на протяжении поколений, и техники передавались по наследству, не пересекая границ обитания той или иной стаи или группы. Это и свидетельствует в пользу того, что хотя бы шимпанзе могут демонстрировать определенный уровень социального научения, который бы отличал их от прочих. Если это не культура, то что это?

В научной литературе, посвященной данным вопросам, увы или к счастью, нет точного определения предмета ее исследования. Точнее будет сказать, что их столько, что само их количество говорит о бессилии ученых в отношении задачи дать точную формулировку того, чем они, собственно, занимаются. Несмотря на это, существует довольно широкий консенсус по поводу того, что является содержанием культуры. В таком случае называются традиции, обычаи, язык, паттерны поведения, суеверия, некоторые представления о мире и т.д. Нам нет особой нужды озвучивать весь список, потому что важно следующее.

Борзых Станислав - Эволюция культуры

монография

Москва: ИНФРА-М, 2024, 142 с.

Серия "Научная мысль"

ISBN 978-5-16-106542-6

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