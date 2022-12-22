Тот странный мир, в который вы вот-вот войдете, полный чуждых перспектив и … — на самом деле самый обыкновенный мир. Это мир многих самостей в постоянном взаимодействии. Некоторые из них физические, это население нашего бодрствующего, дневного мира. Другие, такие, как фигуры, которые мы встречаем во сне, не менее реально присутствуют в нашем восприятии, но их природа остается фундаментально неясной. Они существуют в мире, где воображение проявляется в теле. Именно об этом мире пойдет речь в этой книге, о мире «воплощенного воображения». Эти присутствия воспринимаются «другими», словно бы они имели свое собственное существование, независимое от нашего. Некоторые наши культурные установки говорят нам, что эти «существа сновидения» — наши суб-личности и являются частью нас самих; другие — что это «предки», или духи из метафизического царства, тогда как с третьей стороны они могут видеться просто искаженными фрагментами воспоминаний, случайно всплывающими в бредящем мозге. Ни одно из этих утверждений — психологическое, духовное или научно-позитивистское — не имеет ничего общего с феноменом, на описание которого они претендуют, они только воспроизводят собственные культурно обусловленные предрассудки. Однако, когда мы встречаем фигуры в воплощенном воображении, например, во сне, они представляются нам реальными. Мы нутром чувствуем, что встречаем другого. Любое другое описание — это культурно обусловленная интерпретация, не основанная на непосредственно воспринимаемом феномене.

Во сне мы воспринимаем себя в определенном месте, которое не является нашим творением. Мы его не изобретаем, оно появляется само, независимо от нашей воли. Миры, воспринимаемые как реальные, появляются в мгновение ока и исчезают без следа.

Мы стоим на пороге созидания.

Роберт Боснак – Воплощение - творческое активное воображение в медицине, искусстве и путешествиях

М: «Касталия», 2021. — 232 с.

ISBN 978-5-521-15866-9

Роберт Боснак – Воплощение – Содержание