Боу - Молитвенный путеводитель
«Молитвенный путеводитель» — это не просто книга для чтения, а практическое пособие, разработанное для формирования устойчивой привычки общения с Богом. Кеннет Боа предлагает двенадцатимесячную программу, в которой каждый день посвящен определенной библейской теме или молитвенному аспекту. Основная идея автора заключается в том, что молитва должна быть глубоко укоренена в Священном Писании. Вместо того чтобы приносить Богу только список своих нужд, Боа учит читателя «молиться Словом», превращая библейские стихи в личные обращения, прославления и покаяния, что делает молитвенную жизнь более содержательной и объективной.
Структура путеводителя основана на классической схеме, включающей прославление, исповедание, благодарение и прошение. Боа помогает читателю расширить свой духовный горизонт, вводя темы Божьих атрибутов, Его имен и обетований. Автор подчеркивает, что молитва — это дисциплина, требующая регулярности и вовлечения разума. Книга служит своего рода духовным каркасом, который поддерживает верующего в периоды духовной сухости, предлагая готовые библейские формы, которые со временем помогают человеку развить собственный уникальный язык общения с Творцом.
Кеннет Боу – Молитвенный путеводитель
Молитвы на основе Священного Писания
Минск: «Библейская лига», 1998. – 481 с.
ISBN 985-6357-03-9
Кеннет Боу – Молитвенный путеводитель - Содержание
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КНИГЕ
Условные сокращения
Особенности шрифтового оформления стихов из Библии, используемых для молитв
МОЛИТВА И СЛОВО БОЖИЕ: Вступительная статья к русскому изданию (В. С. Немцев)
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Утреннее чтение
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Ежедневный молитвенный путеводитель
Первый месяц
Второй месяц
Третий месяц
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: Недельный молитвенный путеводитель
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: Личные нужды
Об авторе
Comments (1 comment)