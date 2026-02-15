Боу - Молитвенный путеводитель

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

«Молитвенный путеводитель» — это не просто книга для чтения, а практическое пособие, разработанное для формирования устойчивой привычки общения с Богом. Кеннет Боа предлагает двенадцатимесячную программу, в которой каждый день посвящен определенной библейской теме или молитвенному аспекту. Основная идея автора заключается в том, что молитва должна быть глубоко укоренена в Священном Писании. Вместо того чтобы приносить Богу только список своих нужд, Боа учит читателя «молиться Словом», превращая библейские стихи в личные обращения, прославления и покаяния, что делает молитвенную жизнь более содержательной и объективной.

Структура путеводителя основана на классической схеме, включающей прославление, исповедание, благодарение и прошение. Боа помогает читателю расширить свой духовный горизонт, вводя темы Божьих атрибутов, Его имен и обетований. Автор подчеркивает, что молитва — это дисциплина, требующая регулярности и вовлечения разума. Книга служит своего рода духовным каркасом, который поддерживает верующего в периоды духовной сухости, предлагая готовые библейские формы, которые со временем помогают человеку развить собственный уникальный язык общения с Творцом.

Кеннет Боу – Молитвенный путеводитель

Молитвы на основе Священного Писания

Минск: «Библейская лига», 1998. – 481 с.

ISBN 985-6357-03-9

Кеннет Боу – Молитвенный путеводитель - Содержание

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КНИГЕ

  • Условные сокращения

  • Особенности шрифтового оформления стихов из Библии, используемых для молитв

МОЛИТВА И СЛОВО БОЖИЕ: Вступительная статья к русскому изданию (В. С. Немцев)

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Утреннее чтение

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Ежедневный молитвенный путеводитель

  • Первый месяц

  • Второй месяц

  • Третий месяц

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: Недельный молитвенный путеводитель

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: Личные нужды

  • Об авторе

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

