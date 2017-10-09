Книга известного равввина и ее перевод на русский язык

"DANIEL BOYARIN," A PROMINENT CONSERVATIVE rabbi con fided to me not long ago, "is one of the two or three greatest rabbinic scholars in the world/' and—dropping his voice a notch—"possibly even the greatest." The observation was given in confidence because, quite clearly, it troubled the rabbi to think that someone with Boyarin's views might have truly learned Talmudic grounds for them. As a Christian, let me confide that his views can be equally troubling for Christians who appreciate the equally grounded originality of his reading of our New Testament.



Boyarin's is a troubling brilliance because it blurs and complicates a pair of reciprocally settled identities. His achievement is to have taken conceptual control of this reciprocity and then deployed it in a bold rereading of the rabbis and the evangelists alike, the results of which are so startling that once you—you, Jew, or you, Christian — get what he is up to, you suddenly read even the most familiar passages of your home scripture in a new light.

Daniel Boyarin - The Jewish Gospels - the story of the Jewish Christ

Published in the United States by

The New Press, New York, 2012

Distributed by Perseus Distribution

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-1-59558-468-7 (he.: alk. paper)

1. Jesus Christ—Jewish interpretations.

2. Bible. NT.— Criticism, interpretation, etc., Jewish. I. Title.

Daniel Boyarin - The Jewish Gospels - the story of the Jewish Christ - Contents

Foreword by Jack Miles

Acknowledgments

Introduction

From Son of God to Son of Man The Son of Man in First Enoch and Fourth Ezra: Other Jewish Messiahs of the First Century Jesus Kept Kosher The Suffering Christ as a Midrash on Daniel

Epilogue: The Jewish Gospel

Notes

Index

Daniel Boyarin - The Jewish Gospels - the story of the Jewish Christ - Перевод на русский язык - Даниэль Боярин - Еврейские Евангелия - История еврейского Христа

2012 г Старый Еврей, 2017 © ESXATOS

Daniel Boyarin - The Jewish Gospels - the story of the Jewish Christ - Перевод на русский язык - Даниэль Боярин - Еврейские Евангелия - История еврейского Христа - Содержание

Введение

Перечень и семьи: христианские и не христианские евреи

Еврейские Евангелия

1. От Сына Бога к Сыну Человеческому. Мессия "Сын Божий", как обычный человеческий Царь Сын Человеский как Божественный Искупитель (Divine Redeemer) Кто есть Сын Человеческий? Как евреи пришли к убеждению, что Иисус был Богом Хула на Сына Человеческого "Сын Человеческий есть господин и субботы"

2. Сын Человеческий в Первой книге Еноха и в Четвертой книге Эздры: Другие еврейские Мессии первого века Книги Еноха 1. книга Еноха и Евангелия 2. Енох был с Богом: апофеоз Еноха Енох становится Сыном Человеческим

3. Иисус соблюдал кашрут Марк 7 и не разделение Путей

4. Страдания Христа как мидраш на Даниила Постыдиться Сына Человеческого: Марк 8:38 Как написано о Нем (Мк 9:11-13) "Страдающий раб" Исаии, как Мессия в Еврейской традиции

ЭПИЛОГ. Еврейское Евангелие

Daniel Boyarin - The Jewish Gospels - the story of the Jewish Christ - Даниэль Боярин - Еврейские Евангелия - История еврейского Христа - Введение

Если есть одна вещь, которую христиане знают о своей религии: она заключается в том, что это точно не иудаизм, и есть одна вещь, которую евреи знают о своей религии: что это точно не христианство. Ещё есть одна вещь, что обе группы знают, что христиане верят в Троицу и воплощение Христа (греческий перевод слова Мессия) а евреи нет и что евреи соблюдают кашрут, а христиане нет.

Если бы всё было так просто.

В этой книге я собираюсь рассказать совсем другую истории, истории о временах, когда евреи и христиане были гораздо более перемешаны друг с другом, чем сейчас, когда появилось множество евреев, которые верили во что-то похожее на Отца и Сына и даже в нечто похожее на воплощение Сына- Мессии, и когда евреи, последователи Иисуса, соблюдали кашрут , и соответственно об временах, в котором вопрос о разнице между иудаизмом и христианством просто не существовал, как это есть сейчас.

Иисус пришел так и тогда, когда многие евреи этого ожидали - вторая божественная фигура воплотившееся в человека. Вопрос не был «Это божественный Мессия?», но только «этот плотник из Назарета и есть тот, которого мы ждем?» Не удивительно, что одни евреи сказали да, а некоторые говорили нет. Сегодня мы называем первую группу христианами, а вторую группу иудеями, но это было совсем не так тогда.

Но главное, все —и те, кто принял Иисуса и те, кто нет—были евреями (или израильтянин, по древней терминологии). На самом деле, не было совсем никакого иудаизма и никакого христианства. На самом деле, идея "религии", как нечто одно из множества религий, к которой кто то может принадлежать, а кто то нет, не вышла ещё на сцену. В третьем веке (или даже ранее} христианство стало чем то отдельным и христиане стали так себя называть, в то время как евреи не имели названия для их религия в их собственном языке, пока где-то в современный период, возможно в восемнадцатом или XIX веке, в этом появилась необходимость. До тех пор терминах иудаизма как религия евреев были использованы только не евреями.

Итак, о чем мы говорим? Мы не говорим о специальном учреждении, или отдельной сфере "религии" или еще меньше о "вере" евреев. Речь идет о комплексе ритуалов и других практик, верований и ценностей, устных и письменных историй и политических привязанностей, которые конституируют принадлежность к народу Израиля, а не религии называемой иудаизмом. Чтобы почувствовать всю абсурдностность предположения о том, что иудаизм это религия такая же, как христианство, давайте рассмотрим недавнее событие. В марте 2011 года, Нью-Йорк Таймс опубликовал результаты социологического исследования «удовлетворенности жизни» различных групп в Соединенных Штатах. Азиатские американцы считаются "самой счастливой" этнической группой, в то время как евреи считались "просто счастливой" религиозной группой, что приводит к неумолимому выводу, что азиатские американские евреи были самыми счастливыми людьми в Америки.

Этот результат, очевидно, неверный, потому что понятно, что в то время как евреи и азиатские американцы это национальности, христианстане никогда не рассматривается как этническая группа. В самом деле, для нас еврейство - это очень смешанная категория, которая не есть этническая или только только религиозная. Как недавно написал Пола Фредриксен, "в древности . . . культ - это и было этнические принадлежность и этническая принадлежность определялась по культу". Это сохранялось для евреев вплоть да современности и, в немалой степени, остается таковым даже сейчас. В этом книги, термин "иудаизм" будет использоваться для удобства анализа той части еврейской жизни, которая связана с послушание Богу, поклонением и верой, хотя, я признаю, что этот термин является анахронизмом.

Храм в Иерусалиме был один из самых впечатляющих культовых центров древнего мира и знаменитым по всему миру своей пышностью и великолепием. В отличие от большинства других народов, у которых было много культовых центров израильтяне приносили все свои жертвы в одном месте, в Иерусалимском Храме, на протяжении веков—от реформы Иосии в VII веке до н. э. до второго Храма, который был разрушен в 70 г. н. э. Когда был Храм, то для большинства евреев, он организовал их религиозную жизнь вокруг праздников и обрядов, священников и практик; далекие евреи в Александрии и подобных местах отправляли пожертвования. По крайней мере, в принципе, все израильтяне должны совершать паломничество в храм в Иерусалиме три раза в год, что бы праздновать великие праздники. Это давало организацию и принцип жизни для всех людей, преодолевая многие различия и противоречия. Даже это, однако, не всегда было так - были группы, такие как община Мертвого моря, которая отвергла Иерусалимский храм как коррумпированный.

После того, как храм был разрушен в 70 г. н. э. все это закончилось. Некоторые евреи хотели продолжать жертвоприношения, в то время как другие считали, что нужно полностью отказаться от такой практики. Некоторые евреи считали, что практики чистоты, что были так важны в храме, должны практиковаться, в то время как другие думали, что они не имеют смысла. Были разные толкования Торы, различные наборы идей о Боге, разные понятия о том, как на практике реализуется закон. В Иерусалиме, который был восстановлен священниками и учителями (книжниками) вернувшимися из Вавилонского Плена (538 до н. э.], новые религиозные идеи и практики были разработаны группой так называемых фарисеев, которые, видимо, довольно агрессивно продвигали свой идеи среди евреев вне Иерусалима, и идеи которых были весьма отличны от традиционных практик, так называемых Людей Земля, то есть тех, кто не уехал в изгнание в Вавилон.

Поэтому религиозность евреев тогда было гораздо больше разнообразной, чем сейчас. Не было раввинов, и священники в Иерусалиме и в сельской местности были разделены между собой. Но не только это, было много евреев как в Палестине, так и за ее пределами - в таких местах, как Александрия в Египте, который имели очень разные представления о том, как быть хорошим набожным евреем.

Некоторые верили в единую Божественную фигуру. Другие считали, что у Бога есть божественный заместитель или эмиссар или даже Сын, возвысшенный над всеми ангелами, который будет действовать как посредник между Богом и миром в Творении, Откровении и Искуплении. Многие евреи считали, что искупление (redemption) должно быть осуществлено человеком, отпрыском дома Давида, который в определенный момент возьмет в руки скипетр и меч, поразит врагов Израиля , и вернёт Израилю его былую славу. Другие считали, что искупление будет осуществляться второй Божественной фигурой, упомянутые выше, а не человеческом существом. И еще другие полагали, что эти двое были одним и тем же, что Мессия Давид может быть божественным Искупителем. Как я уже сказал, это довольно сложное и запутанное дело.

Теперь я хочу пойти чуть дальше, а именно, увидеть, что Христос—Мессия—тоже еврей! И христология, первые идеи о Христе, тоже еврейский дискурс, а совсем не анти-еврейские представления. Многие израильтяне, во времена Иисуса, ожидали Мессию - кто бы был Божественным и пришел на землю в виде человека. Такие же идеи лежат в основе Троицы и Воплощения и которые были в мире в которым Иисус был рожден и в котором были написаны первые Евангелиях от Марка и Иоанна.