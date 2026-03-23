В данной книге я излагаю результаты моего исследования в настоящее время по двум причинам. Во-первых, когда я только осознал открытое представление о Боге, то с этим вопросом было связано мало полемики. Я знал, что это не было традиционным представлением, но ни я, ни те, кто его разделяли, не считали этот взгляд ересью.

Но как быстро все изменилось! Сегодня полемика касательно открытого представлении о Боге — одна из самых горячих тем в евангельских кругах, и, к сожалению, некоторые люди начинают бросаться тревожным ярлыком «ересь».

Что особенно грустно в нынешнем состоянии этих дебатов, так это то, что Священное Писание, кажется, играет в них маленькую роль. Большинство критических публикаций, направленных против открытого представления, в значительной степени игнорирует библейские основания, на которых открытые теисты базируют свою позицию.

Например, Миллард Эриксон в своей недавней книге «Бог Отец Всемогущий», посвящает целую главу для опровержения открытого представления, но ни разу так и не рассматривает ни один из библейских аргументов, который поддерживает точку зрения открытых теистов.

Грегори А. Бойд - Бог возможного

Пер. з англ.

К.: ТОВ Книгоноша, 2014. - 184 с.

ISBN 978-966-2615-74-6

Грегори А. Бойд - Бог возможного - Оглавление

Предисловие

Вступление

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Приложение

Примечания