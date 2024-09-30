Немногие богословские темы имеют большее практическое значение, чем тема божественного провидения. От того, как мы понимаем природу провидения, зависит наше понимание Бога и той роли, которую мы играем в Его замысле. Это также напрямую влияет на то, как мы интерпретируем страдания и зло в мире и, следовательно, как мы служим страдающим людям. И, конечно же, это влияет на уровень надежды, мужества и мира, которые мы испытываем, живя в этом мире, который иногда кажется, что выходит из-под контроля. Одним словом, это очень важная тема, и я считаю за честь получить возможность поделиться своими мыслями по этому поводу.

Далее я изложу свое понимание надлежащей отправной точки для наших размышлений о провидении и критерии, по которым, на мой взгляд, следует оценивать любую предложенную христианскую модель провидения. Затем я изложу и защищу модель провидения, которая, по моему мнению, лучше всего соответствует этим критериям. Я назову ее «открытой моделью провидения», поскольку ее наиболее отличительной чертой является утверждение о том, что будущее в определенной степени открыто, состоит из возможностей, а не из единой, вечно решенной сюжетной линии. И в заключение я приведу аргументы в пользу того, что открытая модель наилучшим образом отвечает критериям адекватной модели провидения, хотя ограниченность места вынуждает меня оставить большую часть критики конкурирующих моделей провидения для ответных разделов этой книги.

Как я уже утверждал в другом месте, начиная с Его служения освобождения и исцеления и заканчивая Его контркультурным образом жизни, радикальным учением о Царстве и добровольным распятием, все, что делал Иисус, было направлено на то, чтобы проявить Божье правление против сил зла, противостоящих Богу (а именно, дьявола, княжеств и сил, демонов ). Хотя никогда не возникает вопроса, будут ли эти враги в конечном итоге побеждены делом Христа, в Евангелиях, как и во всей Библии, совершенно ясно, что эти космические враги действительно сопротивляются правлению Бога и оказывают огромное разрушительное влияние в современном мире . В этом свете я считаю, что способность предлагаемой модели провидения объяснить реальность и масштабы зла в мире и необходимость для Бога бороться с ним должна стать главным критерием, по которому ее оценивают на предмет приемлемости или неприемлемости.

Взгляд Christus Victor на искупление невозможно понять без осознания более широкого мотива духовной войны, который проходит через все Писание. Хотя мотиву духовной войны редко уделяется должное внимание, библейское повествование на самом деле можно точно описать как историю постоянного конфликта Бога с космическими и человеческими агентами, которые противостоят ему и угрожают его творению, и их окончательной победы над ними.

Бойд, Грегори - Эссе: Бог ограничивает Свой контроль. Модель «Christus Victor» и её влияние на осмысление доктрины искупления

Грегори А. Бойд; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 53 с.

Серия «Современное богословие».

Грегори А. Бойд - Эссе: Бог ограничивает Свой контроль. Модель «Christus Victor» и её влияние на осмысление доктрины искупления - Содержание

БОГ ОГРАНИЧИВАЕТ СВОЙ КОНТРОЛЬ

Начиная с Иисуса

Бог ведет духовную войну

Бог полагается на силу и мудрость

Бог полагается на любовь, ориентированную на других

Бог побеждает, выводя добро из зла

Открытая модель провидения

Любовь и свобода

Неконтролируемая и необратимая природа свободной воли

Ограниченность свободы воли

Закрепление характера

Свобода и возможности

Модель провидения «Выбирай приключения сам»

Бог ведет духовную войну

Бог полагается на силу и мудрость

Бог полагается на любовь, ориентированную на других

Бог побеждает, извлекая добро из зла

Заключение

МОДЕЛЬ «CHRISTUS VICTOR» И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ОСМЫСЛЕНИЕ ДОКТРИНЫ ИСКУПЛЕНИЯ