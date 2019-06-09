Знакомься, это - твой личный молитвослов. На этих страницах ты найдешь то, что поможет тебе обрести радость и мир. Сейчас ты вступаешь в прекрасную и интересную жизненную пору. Перед тобой открываются десятки дорог, в том числе и путь веры, на котором каждый день будет возникать множество возможностей проявить себя. Вероятно, ты пока не осознаешь, что как раз на этом этапе у человека формируются основные привычки и привязанности. Ты пронесешь их через подростковые годы и возьмешь с собой во взрослую жизнь.

Аннализа Бойд - Услышь меня - Молитвы для подростков

М.: Никея, 2019. - 144 с.

ISBN 978-5-91761-949-1

Аннализа Бойд - Услышь меня - Молитвы для подростков - Содержание

Предисловие

На передовой: ежедневные молитвы

В Дозоре: молитвы на разные случаи

Ближний круг: молитвы об отношениях с родными и друзьями

Трудные времена: молитвы в непростых обстоятельствах

Таинство исповеди: декларация независимости

Свидетельство веры: молитвы по Писанию

Парад святых: заступники и помощники

Предстояние за всех: молитва посредника

Христианский путь: азы и основы

Полоса препятствий

Заключение

Аннализа Бойд - Услышь меня - Молитвы для подростков - Предисловие

В этой книге собраны молитвы, отрывки из Писания и фрагменты из трудов подвижников, которые поддержат тебя в самых разных ситуациях. Поначалу ты будешь следовать так называемым «готовым», каноническим молитвенным правилам, но впоследствии эти слова проникнут глубоко в сердце и обретут для тебя личный смысл. И конечно, ты научишься высказывать в молитве собственные мысли и переживания, делиться с Богом своими проблемами, прославлять Его и благодарить своими словами.

Пусть молитва поможет тебе распахнуть душу навстречу Спасителю. Она становится благословением и отрадой для всякого, кто хочет возрастать в любви и познании Господа нашего Иисуса Христа. И не забывай, что Господь всегда слышит тебя!