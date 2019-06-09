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Бойд - Услышь меня - Молитвы для подростков

Аннализа Бойд - Услышь меня - Молитвы для подростков
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling
Знакомься, это - твой личный молитвослов. На этих страницах ты найдешь то, что поможет тебе обрести радость и мир. Сейчас ты вступаешь в прекрасную и интересную жизненную пору. Перед тобой открываются десятки дорог, в том числе и путь веры, на котором каждый день будет возникать множество возможностей проявить себя. Вероятно, ты пока не осознаешь, что как раз на этом этапе у человека формируются основные привычки и привязанности. Ты пронесешь их через подростковые годы и возьмешь с собой во взрослую жизнь.

Аннализа Бойд - Услышь меня - Молитвы для подростков

М.: Никея, 2019. - 144 с.
ISBN 978-5-91761-949-1

Аннализа Бойд - Услышь меня - Молитвы для подростков - Содержание

  • Предисловие
  • На передовой: ежедневные молитвы
  • В Дозоре: молитвы на разные случаи
  • Ближний круг: молитвы об отношениях с родными и друзьями
  • Трудные времена: молитвы в непростых обстоятельствах
  • Таинство исповеди: декларация независимости
  • Свидетельство веры: молитвы по Писанию
  • Парад святых: заступники и помощники
  • Предстояние за всех: молитва посредника
  • Христианский путь: азы и основы
  • Полоса препятствий
  • Заключение

Аннализа Бойд - Услышь меня - Молитвы для подростков - Предисловие

В этой книге собраны молитвы, отрывки из Писания и фрагменты из трудов подвижников, которые поддержат тебя в самых разных ситуациях. Поначалу ты будешь следовать так называемым «готовым», каноническим молитвенным правилам, но впоследствии эти слова проникнут глубоко в сердце и обретут для тебя личный смысл. И конечно, ты научишься высказывать в молитве собственные мысли и переживания, делиться с Богом своими проблемами, прославлять Его и благодарить своими словами.
Пусть молитва поможет тебе распахнуть душу навстречу Спасителю. Она становится благословением и отрадой для всякого, кто хочет возрастать в любви и познании Господа нашего Иисуса Христа. И не забывай, что Господь всегда слышит тебя!
Views 516
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2019
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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