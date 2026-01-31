«Под деревом ведьм» — это первая из трёх книг Коринн Бойер, народной травницы, исследовательницы традиционных лекарственных и магических применений растений и деревьев, а также связанного с ними фольклора. Эта книга посвящена деревенским магическим традициям, окружающим деревья Западной, Северной Европы и Северной Америки.

Работа Корин, подкреплённая двадцатилетним опытом работы в этой области, полна информации, которая мало известна в современном траволечении. Это книга представляет читателю множество домашних и очень практических методов использования деревьев, которые дополнены сказками, заклинаниями, рецептами и обрядами, посвящёнными двадцати различным видам деревьев.



Все фотографии сделаны Клодом Махмудом. Иллюстрация западного красного кедра выполнена Николь Граф в 2016 году. Буквицы и декоративные ветви были нарисованы Ольгой Нойманн. Все остальные иллюстрации не защищены авторским правом и были взяты из «Справочника по растениям и цветочным орнаментам» Ричарда Г.Хаттона (XVI век), изданной Dover Publications в 1960 году.

Корин Бойер - Под деревом ведьм - Народный гримуар о магии деревьев

Перевод с английского: Алина Кипрей (Баньши Дану)

Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2022 г. — 463с.