Книга єромонаха-студита Юстина Бойка «Роздуми з Богом за кавою» — це запрошення до щирої, неквапливої розмови про найважливіше. Автор, відомий своєю активною душпастирською та громадською діяльністю, цього разу постає перед читачем у хвилини тиші та споглядання. Назва книги метафорично поєднує щоденний ритуал кавування з часом, який людина виділяє для зустрічі з Творцем, перетворюючи звичну паузу в робочому дні на простір для молитви та роздумів.

Центральною темою видання є двадцятирічний шлях монашого покликання автора. о. Юстин ділиться особистими спогадами: від рідної Дори та вечірніх зірок над горами до глибокого переживання схими (вічних обітів). Він описує свою першу «стежину» до Церкви через гимн «Світе тихий», відкриваючи читачеві красу літургійного життя. Його тексти — це не сухі повчання, а живі свідчення того, як Бог діє в історії конкретної людини, наповнюючи світлом навіть найтемніші куточки душі.

Ця книга — ідеальний супутник для тих, хто шукає внутрішнього спокою серед виснажливого дня. Вона вчить бачити присутність Христа як «Сонця правди» у повсякденних дрібницях, у вечірньому світлі за горами та у тихій бесіді. «Роздуми з Богом за кавою» допоможуть кожному знайти власну стежину до духовного оновлення, нагадуючи, що шлях до Бога починається з відкритого серця та готовності до діалогу.

о. Юстин Бойко, єрм. студит — Роздуми з Богом за кавою

Львів: Свічадо, 2025. — 128 с.

ISBN 978-966-938-244-3

Бойко - Роздуми з Богом за кавою — Зміст