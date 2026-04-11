Бойко - Языческие корни русской свадьбы

Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism
Series Обычай веков (1 book)

Книга «Языческие корни русской свадьбы» Александра Бойко — это увлекательное этнографическое исследование, которое рассматривает традиционную славянскую свадьбу не просто как семейный праздник, а как сложнейшую мистерию перехода. Автор доказывает, что за привычными нам обрядами выкупа, каравая и девичника скрываются древние магические практики, направленные на защиту молодых, умилостивление духов рода и обеспечение плодородия. Свадьбу на Руси именно «играли» — это был грандиозный спектакль, где жених и невеста временно приобретали статус сакральных фигур, олицетворяющих «небесный брак» и взаимодействие высших сил мироздания.

В центре внимания исследователя находится феномен двоеверия: то, как архаичные языческие пласты (поклонение Ладе, Макоши, Велесу) органично переплелись с христианской традицией венчания. Автор подробно разбирает символику каждого этапа: от «смерти» девушки в своем роду (плачи, расплетание косы, предсвадебная баня) до ее «воскрешения» в новом статусе жены. Книга содержит богатый материал по свадебному фольклору (песни, заговоры, приметы) и предлагает современному читателю не только теоретический анализ, но и практические сценарии, позволяющие восстановить аутентичный дух традиционного торжества сегодня.

А. С. Бойко — Языческие корни русской свадьбы

М. : Ганга, 2009. — 288 с. — (Обычай веков).
ISBN 978-5-98882-075-8.

А. С. Бойко — Языческие корни русской свадьбы - Содержание

  • Социальный переход: Свадьба как инициация — превращение «парня и девки» в полноценных, социально ответственных «мужа и жену».

  • Символическая смерть невесты: Обряды оплакивания «воли» и прощания с девичеством как ритуальное умирание для старого рода.

  • Магия подобия: Воспроизведение «небесного брака» природных сил для обеспечения гармонии в микрокосме новой семьи.

  • Защитная функция: Огромное количество оберегов, запретов и заговоров, призванных защитить молодую пару от сглаза в момент их «уязвимости» при переходе из одного статуса в другой.

