Только после того, как вся община напитывалась словом Божиим, должно было явиться иное Слово — Слово воплощенное. До сих пор мы называем первую часть литургии, литургию оглашенных, литургией Слова. Но слово — это не только средство выражения человеческой мысли. В Священном Писании Словом назван Сам Бог! Апостол брал принесенные хлеб и вино и в воспоминание о Тайной Вечере совершал Евхаристию, благодарение.

Он читал благодарственные молитвы за всю милость, которую Господь ниспослал миру, и прежде всего за те благодеяния, которые совершились на глазах самих апостолов: как Бог воплотился и ходил по земле; как Он взял на Себя грехи всего мира, пошел на крест и искупил Своим страданием все человечество; как Он воскрес, вознесся на небеса и ниспослал Духа Святого на Своих учеников.

Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

издание для народного пения / С объяснением прот. А. Уминского. — М.: Никея, 2017. — 80 с.

ISBN 978-5-91761-680-3

Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

О Божественной литургии

Прот. А. Уминский

Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Для нас православное христианство — это жизнь во всем ее многообразии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно для этого мы издаем книги.

В мире суеты и вечной погони за счастьем человек мечется в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо — это изменение человеческой души.

От зла — к добру! От бессмысленности — к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!

Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в многосложном современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни. Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помогут найти главное в своей жизни!