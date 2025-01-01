Чужая

Эля возвращалась из школы и с восторгом наблюдала, как весна всё больше и больше вступает в свои права. Воздух был свеж и прозрачен, и на улице дышалось легко и свободно.

Первые дни марта выдались солнечными. Горбатые сугробы заметно поникли, ссутулились больше прежнего и посерели. На пустырях и полянах местами проглядывала земля. Под лучами весеннего солнца снег и лёд таяли. Вода тонкими ручейками текла по дороге, собираясь в лужи. - Скоро уже лето и мне исполнится тринадцать лет, - вслух рассуждала Эля, выбирая более сухие места на размокшей земле.

- Когда-нибудь я стану взрослой, как мама, и такой же доброй.

Неожиданно у неё на пути появилась огромная лужа, и девочке пришлось прервать свои рассуждения.

- Когда ты успела появиться? - обратилась к ней Эля. Затем она внимательно осмотрелась и растерянно пробормотала: - «Ни обойти тебя, ни перепрыгнуть». Слева покосившийся старый забор, а справа нерастаявшие сугробы.

Перепрыгнуть эту лужу смогла бы любая другая девочка, но только не Эля. Пять лет назад она попала под машину и с тех пор сильно хромала. Если бы не этот физический недостаток, то она с лёгкостью разогналась бы, прыгнула и побежала дальше. Но теперь девочка должна была думать, как преодолеть препятствие. Впрочем, эта ситуация её не расстроила, а только подзадорила. Такие случаи она воспринимала как игры-головоломки, и теперь сосредоточенно думала, как решить очередную из них. Через несколько секунд решение было найдено — небольшой плоский камень, лежавший у забора, был брошен в середину лужи, и Эля, наступив на него, благополучно оказалась на другой стороне.

- Домой, домой, хочу домой... - припевала Эля, на ходу сочиняя и мелодию, и слова. - Там мама с папой, и Гобой! Домой, домой...

Божий промысел – Христианские рассказы для детей

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2024. – 154 с. - («Компас жизни», книга 3.)

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